Venäjä väheksyy edelleen ilmastonmuutosta ja voi joutua pian maksamaan siitä kalliisti, arvioi Suomen Pankin asiantuntija

Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko sanoo, että Venäjä on jäämässä pahasti takamatkalle energiantuotannon murroksessa.

Venäjä tukeutuu yhä vahvasti fossiiliseen energiaan, vaikka muut maailman suurimmat taloudet pyrkivät irtautumaan siitä.

Suomen Pankin (SP) vanhempi neuvonantaja Laura Solanko arvioi, että tämä on merkittävä riski Venäjän taloudelle.

Euroopan unioni, Kiina ja monet muut maat ovat julkistaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Jos ne pitävät kiinni tavoitteistaan, öljyn ja kaasun maailmanlaajuinen kysyntä voi supistua merkittävästi, arvioivat Solanko ja SP:n vanhempi ekonomisti Heli Simola pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin julkaisussa.

Solanko sanoo uutistoimisto Startelille, että Venäjä on tuudittautunut siihen, että energiamarkkinat ehkä muuttuvat myöhemmin, kenties 10–20 vuoden kuluessa. Näin pitkää suunnitteluhorisonttia ei hänen mukaansa yleensä ole pidetty siellä relevanttina.

Lisäksi ilmastonmuutosta ja siihen reagointia on pidetty länsimaiden höttönä ja epäilty, toteuttavatko maat todellisuudessa aikeitaan.

– Venäjä ikään kuin pelaa korkeilla panoksilla uhkapeliä. Jos sen näkymä osoittautuu oikeaksi, sillä on voittava käsi, Solanko kuvaa.

Venäjän talous – ja etenkin vienti – perustuu energiaan. Solanko kertoo, että raaka-aineiden hinnoista riippuen öljyn ja kaasun osuus Venäjän tavaraviennistä on 60–70 prosenttia. Niiden viennin näivettyminen romahduttaisi vientitulot.

Muutos vienee parikin vuosikymmentä, mutta sen merkitys kasvaa koko ajan. Eurooppa on yhä Venäjän keskeisin vientimarkkina, mutta siirtymäaikana Venäjä voi löytää uusia asiakkaita Aasiasta tai Afrikasta. Markkinahinnat voivat kuitenkin jäädä tähänastista alhaisemmiksi.

Tilannetta ei helpota se, että pääosa Venäjän muusta viennistä on metalleja.

– Perusraaka-aineiden lisäksi Venäjä tuottaa hyvin vähän sellaista, mitä haluttaisin ostaa, Solanko sanoo.

Energiasektorin osuus Venäjän bruttokansantuotteesta arviolta noin viidennes, maksimissaan kolmannes. Jollei muutosta tapahdu, maa voisi nilkuttaa loppuosuudella. Vientiä voitaisiin pyrkiä yhä enemmän korvaamaan kotimaisella tuotannolla.

– Sisäänpäinkääntymisen tie ei maailmanhistoriassa ole yleensä ollut tuottava, Solanko huomauttaa.

Takamatka on jo pitkä

Viime aikoina Venäjällä on nähty orastavia merkkejä havahtumisesta ilmastonmuutokseen ja muiden maiden toimiin. Solanko sanoo, että osa valtiollisista toimijoista, energiayhtiöistä ja sijoitusrahastoista alkaa olla sitä mieltä, että hiilivetyihin taloutta ei kannata perustaa.

Hän kuvaa kannanottoja kuitenkin vasta pieniksi nupuiksi, joita voi hyvällä tuurilla löytää. Niissä esimerkiksi pohditaan, vaikuttaisivatko EU:ssa kaavaillut hiilitullit. Solanko ja Simola kirjoittavat, että eri arvioiden mukaan niistä voisi aiheutua venäläisille vientiyrityksille 2–6 miljardin dollarin lisäkustannukset vuosittain.

Kiistellyn Nord Stream 2 -kaasuputken osia Lubminissa Saksan koillisosassa.­

Solanko muistuttaa, että eivät Venäjän vallanpitäjät tyhmiä ole. Eli jos he toteavat, että muutos on todellinen, he todennäköisesti ovat valmiita muuttamaan strategiaansa. Tuolloin kehityksen kärki saattaa kuitenkin olla jo kaukana. Venäjän takakenoa korostaa se, että naapurissa on Euroopan unioni, joka toimii vahvasti etunojassa.

– Aikamoinen rytistys Venäjän pitäisi saada aikaiseksi, jos se haluaisi asemoida itsensä energiamurroksessa positiivisena aktiivisena toimijana. Se ei mahdotonta, mutta maa joutuisi lähtemään melkoiselta takamatkalta.

Solanko pitää Venäjän tähänastista toimintaa on järjenvastaisena, mutta arvelee, että se ehkä kertoo vanhojen rakenteiden voimasta.

– On käsittämättömän kummallista, että maa, joka haluaisi olla energiasuurvalta, ei halua olla aktiivinen energiamurroksessa.

Tilanne olisi Solangon mielestä voinut olla Venäjälle suorastaan valtava pelin paikka, sillä sillä on maata, tuulta ja aurinkoa. Osa valtion resursseista olisi voitu suunnata isoon uusiutuvaan energiaan perustuvan yhtiön luomiseen, mutta sellaista ei ole näkynyt.

Venäjän päästövähennykset hyödyttäisivät Suomea

Suomella on uusiutuvaan energiaan liittyvää osaamista ja hyvä mahdollisuus kehittää sitä myös EU:n tukemana. Sekä uusiutuvaan energiaan liittyvät tekniset innovaatiot että energiansäästöratkaisut voivat olla kasvava vientituote.

Solanko arvioi, että näissä voi olla potentiaalia, mutta tilanteeseen liittyy monta jos-sanaa.

– Suurin pitkän ajan hyöty Suomelle olisi, jos Venäjälläkin hiilidioksidipäästöjä saataisiin kuriin ja energiaa ylipäätään opittaisiin käyttämään säästeliäämmin ja edes osa siitä korvattaisiin päästöttömillä energiamuodoilla, hän sanoo.