Kommentti: Exit-hopulla voi olla ikävä loppu – maailmalla varoittavia esimerkkejä

Tulevaisuuden toivoa on hyvä pitää yllä, mutta exit-hoppu ei taltuta virusta – eikä auta taloutta. Siihen pystyy vain kyllin kattava rokotesuoja, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suomen koronatilanne on parin viime viikon kuluessa kohentunut lupaavasti ja nopeasti, kun päivittäin tietoon tulevien uusien tartuntojen määrä on laskenut suhteellisen jyrkästi.

Tautitilanne ei silti ole kohentunut niin radikaalisti kuin voisi luulla siitä, että viime kuussa hallitus valmisteli täyssulkua – mutta hahmotteleekin nyt jo exit-askelmerkkejä.

Koronavirusta on yhä liikkeellä eri puolilla maata runsaasti, ja kasvava osa uusista tartunnoista on aiempaa ärhäkämpien virusmuunnosten syytä.

Samoin maan tautitilanne on viimeaikaisesta kohenemisesta huolimatta päivittäisten tartuntamäärien perusteella nyt vasta suunnilleen samalla tolalla kuin se oli viime syksyn toisen korona-aallon aikaan.

Viime kevään ensimmäisen tartunta-aallon lukemiin verrattuna tilanne on edelleen tukala, sillä uusia tartuntoja on viime päivinä ilmennyt suunnilleen kaksin verroin runsaammin kuin vuosi sitten koetun ensimmäisen tartuntahuipun aikaan.

Suunnilleen näistä viime päivien tartuntalukemista tartunnat karkasivat vain pari kuukautta sitten äkkijyrkkään kasvuun.

Tautitilanne on toisin sanoen edelleen varsin vakava ja ennen kaikkea epävarma, joskin aivan viimeaikainen kehitys antaa aihetta jo varovaisen toiveikkaisiin näkymiin.

Suotuisan tartuntakehityksen lisäksi toivoa paremmasta antavat rokotustahdin paraneminen ja oletus kevätkelien viruksen liikkuvuutta vaimentavista vaikutuksista.

Sen sijaan tartuntalukemat saati itse koronavirus eivät tottele hallitusten tai muidenkaan exit-suunnitelmia.

Muualla tartunnat taas lisääntyvät

Koronarajoitusten purkamista sekä yhteiskunnan ja talouden asteittaista avaamista on järkevää suunnitella ja valmistella hyvissä ajoin ennen kuin on aika kytkeä purkuvaihde päälle.

Sen sijaan exit-aikeiden ennenaikainen kiirehtiminen on huono ajatus, jota on parempi välttää kuin kokeilla.

Maailmalta löytyy enemmän varoittavia kuin kannustavia esimerkkejä rajoitusten ennenaikaisen purkamisen seurauksista.

Moni muu maa Euroopassa ja eri puolilla maapalloa on kokeillut onneaan kiirehtimällä koronarajoitusten purkamista ennen kuin virus on talttunut ja ennen kuin kyllin suuri osa kansasta on rokotettu.

Nyt moni rajoitusten ennenaikainen purkaja katuu exit-hätäilyä – ja panee tartuntalukujen kohoamisen ja tehohoito-osastojen ruuhkautumisen pelossa entistäkin tiukempia rajoituksia toteen.

Tartuntamäärät ovat kautta maailman olleet kohtalaisessa kasvussa, ja Euroopassakin käyrät ovat kohonneet esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa. Ne ovat lisänneet eivätkä vähentäneet rajoitustoimiaan.

Rajoitusten ja muiden varotoimien mahdollisimman pikaiseen – ja mahdollisesti ennenaikaiseen – purkamiseen voi olla kosolti poliittisia ja psykologisia perusteita, sillä kukapa ei jo haluaisi päästä eroon koko vitsauksesta.

Mutta rajoitusten ennenaikaiseen purkamiseen ei ole ainuttakaan pätevää terveys- tai talousperustetta.

Purkuvaiheen aiheeton kiirehtiminen hidastaisi koronavitsauksen voittamista – ja todennäköisesti pitkittäisi ja lisäisi kansanterveyden ja -talouden piinaa.

Kattava rokotesuoja syntyy hitaasti

Koronaviruksen ja virusmuunnosten käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin liittyy edelleen liikaa avoimia kysymyksiä, jotta kukaan voisi luotettavasti tietää pandemian kestoa.

Samoin virukseen ja virusmuunnoksiin tepsivien rokotteiden tuotantoon, maailmanlaajuiseen jakeluun ja kansallisten rokoteohjelmien toteutukseen – ja lopulta myös yleisön rokotehyväksyntään – liittyy liikaa epävarmuutta rokotekattavuuden mitenkään luotettavaan ennustamiseen.

Koronan talousvaikutuksia perusteellisesti tutkiva analyysiyhtiö Airfinity on arvioinut useimpien maapallon rikkaiden maiden yltävän hyvässä lykyssä noin 75 prosentin rokotekattavuuteen tämän vuoden loppuun mennessä.

Tosin tuo ennusteen ehdoksi asetettu "hyvä lykky" edellyttää käytännössä koko aikuisväestön rokottamista – ja esimerkiksi sitä, että yhdenkään rokotteen herättämä epäluulo tai yleinen rokotevastaisuus ei jätä suuria aukkoja rokotekattavuuteen.

Niin kauan kuin virus ei tunnista eikä varsinkaan tunnusta maiden rajoja, pelkkä rikkaiden kansojen rokottaminen ei riitä viruksen taltuttamiseen.

Airfinityn rokote-ennusteiden perusteella onkin turha toivoa pandemian pikaista hellittämistä.

Yhtiö laskee Kiinan ehtivän rokottaa aikuisväestönsä edes kertaalleen ensi vuoden kesään mennessä ja Intian seuraavan perässä vasta vuoden 2023 loppukesästä.

Näitä köyhemmät maat yltänevät vastaavaan rokotekattavuuteen aikaisintaan vuoden 2024 tai vasta vuoden 2025 kuluessa – jos rikkaiden maiden Covax-rokoteapuohjelma toimii niin kuin sen on lupausten mukaan tarkoitus toimia.

Toiveikkuus voi rohkaista lepsuiluun

Rokotekattavuuden kohoaminen ja kevätkelien kenties tartuntoja vähentävä vaikutus voivat tarjota päteviä perusteita rajoitusten varovaiseen purkamiseen ja talouden asteittaiseen avaamiseen.

Samalla kuitenkin kasvaa yleisön alttius keventää omaehtoisia varotoimia yhä huolettomammiksi. Tämä taipumus voi voimistua erityisesti sen jälkeen, kun oma rokote on jo tullut saatua ja huoli omasta sairastumisesta alkaa hellittää.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on ilmennyt selviä merkkejä yleisön koronakyllästymisestä. Esimerkiksi maksuväline- ja matkapuhelintietoihin perustuvat yleisön liikkuvuustiedot viittaavat koronarajoitusten vaikutusten heikkenemiseen ja omaehtoistenkin varotoimien höltymiseen.

Analyysiyhtiö BCA Research on arvioinut koronauupumuksen ehkä altistavan yleisöä eräänlaiseen rokotesuojan riskipitoiseen ennakointiin eli muuttamaan käyttäytymistään huolettomampaan suuntaan pelkän rokoteodotuksen perusteella.

Tällainen aiheeton – mutta sitäkin houkuttelevampi – turvallisuuden tunne voi pahimmillaan hidastaa tartuntojen taltuttamista tai jopa kääntää tartunnat uudestaan kasvuun.

Samasta syystä exit-suunnitelmien ja rajoitusten purkamisen edes suuntaa antavien ja ehdollisten aikataulujen julistaminen voi rohkaista yleisöä pelkän toiveikkuuden sijaan ennenaikaiseen ja aiheettomaan huolettomuuteen.

Rohkaisu tepsii siinä kuin pelottelu

Ehkä viime kuussa kovalla kiireellä ja vielä kovemmalla hälyllä valmistellut liikkumisrajoitukset tekivät tehtävänsä – ja ehkä ankarat täyssulkupuheet säikäyttivät yleisöä kohentamaa varotoimiaan.

Ainakin tartunnat taittuivat laskuun samaa tahtia kuin sulkupuheet yltyivät.

Mutta jos pelottelu tepsi, rohkaisu luultavasti tepsii ainakin yhtä tehokkaasti.

Edelleen vakavan tartuntatilanteen ja vasta alkuun saadun rokotekattavuuden vallitessa riski on suuri, että rohkaisu alkoi turhan varhain.

Jos varotoimet repsahtavat ennen kuin korona on taltutettu ja rokotekattavuus kyllin suuri, on edessä lisää koronakuolemia ja taloudenkin tappioita – ja entistäkin tiukempia sulkutoimia.