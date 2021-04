Sitran selvitys: Tiukat ilmastotoimet ja talouskasvu on mahdollista yhdistää

Paljon vaikeampi haaste voi olla se, voidaanko talouskasvu irrottaa luonnonvarojen käytöstä, mutta sen selvittäminen vaatisi jatkotutkimuksia.

Ilmaston lämpenemisen rajaaminen vaatii tiukkoja ja määrätietoisia toimenpiteitä, mutta ne ja talouden kasvaminen on mahdollista yhdistää, selviää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran uudesta kansainvälisestä raportista. Vaikka pitkään on arveltu toisin, tutkijaryhmä löysi mallinnuksista, tutkimuskirjallisuudesta ja tilastoista näyttöä siitä, että päästöjen kasvu ja talouden kasvu on mahdollista irrottaa toisistaan.

Esimerkiksi EU:n talous kasvoi vuosina 1990–2016 yli 50 prosenttia, kun samalla polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidipäästöt laskivat 25 prosenttia. Tähän vaikuttivat muun muassa energiatehokkuus, puhtaiden energianlähteiden käyttöönotto fossiilisten tilalle sekä rakennemuutokset taloudessa. Nämä taas juontuivat pitkälti poliittisesta ohjauksesta.

Sitran johtava asiantuntija Saara Tamminen huomauttaa silti tiedotteessa, että raportin tulokset eivät tarkoita talouskasvun voivan jatkua tämänmuotoisena ikuisuuksiin, koska se johtaa vakaviin ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin.

– Sen sijaan raportti kertoo, että kestävää talouskasvua tukevat kunnianhimoinen ilmastopolitiikka puhtaan teknologian investointien kautta sekä tuottavuuden parantuminen, hän sanoo.

Raportissa ei myöskään selvitetty, missä määrin on mahdollista irrottaa toisistaan talouskasvu ja luonnonvarojen käyttö. Tämä vaatisi Tammisen mukaan jatkotutkimuksia.

Pariisin sopimuksen tavoitteet yhä saavutettavissa

Raportin tavoite oli kuitenkin selvittää etupäässä sitä, onko yhä mahdollista estää maailmanlaajuisen keskilämpötilan kohoaminen yli 1,5 asteella esiteolliseen aikaan verrattuna. Tavoite on kirjattu Pariisin ilmastosopimukseen, mutta koska päästöt eivät ole lakanneet kasvamasta, on epäilty, voidaanko siihen päästä.

Raportin mukaan 1,5 astetta on yhä mahdollinen tavoite, mutta siihen pääseminen tulee olemaan vaikeaa.

Tutkimustyötä veti University College Londonin (UCL) professori ja ympäristötaloustieteilijä Paul Ekins. Hänen mukaansa tavoitteen saavuttaminen vaatii vahvaa ja johdonmukaista politiikkaa kaikilla talouden sektoreilla mutta sen lisäksi tuon politiikan toteuttamista vuosikymmenten ajan.

Tämä tarkoittaa muun muassa kivihiilen energiakäytön lopettamista, uusia teknologioita hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä sekä lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden siirtämistä mahdollisimman suurelta osin päästöttömän sähkön käyttäjiksi.

– Maat, jotka onnistuvat tässä ja vahvistavat samalla innovaatioita sekä teknologian kehitystä, tulevat vaurastumaan, kun maailman nettopäästöt painetaan nollaan. Tämän viestin pitää tulla vahvasti esille myös Glasgow'n tulevassa ilmastokokouksessa, Ekins sanoo tiedotteessa.

1,5 asteen tavoitteen saavuttamista helpottaa, jos eri maat onnistuvat tekemään laajasti yhteistyötä, teknologiaa kehitetään nopeasti, tehdään vahvaa ympäristöpolitiikkaa, väestönkasvu on hidasta ja eriarvoisuutta vähennetään. Osansa on myös ruokavalion muutoksilla ja metsien suojelulla.

Raportin laati kansainvälinen taloustutkijoiden ryhmä UCL:n johdolla. Myös talousmallinnuksiin erikoistunut yritys E3 Modelling osallistui sen tekemiseen.