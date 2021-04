Tällaisista asunnoista on nyt kova pula – Helsingissä yksiön ostajien tilanne parani huomattavasti

Myynnissä olevien vanhojen yksiöiden määrä lisääntyi Helsingissä ja Nooa Säästöpankin mukaan kyse voi olla siitä, että sijoittajat luopuvat sijoitusasunnoistaan. Kiinteistömaailmassa teoriaa ei allekirjoiteta.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla myytävien asuntojen määrät kasvoivat maaliskuussa jopa 21 prosenttia tammikuuhun verrattuna, kiinteistönvälitysyhtiö Sp-Koti kertoo tiedotteessaan. Espoossa ja Vantaalla kasvu oli aikavälillä kymmenisen prosenttia.

Kasvua on erityisesti vanhoissa asunnoissa, sillä uudiskohteiden määrä jatkoi Helsingissä laskuaan. Espoossa uudiskohteiden määrä kasvoi hieman ja Vantaalla pysyi ennallaan.

– Ihmiset ovat nyt selvästi aktivoituneet oman asuntonsa myyntiin laittamisessa ja asuntohaaveidensa toteuttamisessa. Se, että asuntojen kysyntä ja tarjonta alkavat pikku hiljaa lähentyä toisiaan on markkinoiden kannalta erinomainen asia, toteaa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen tiedotteessa.

– Näin raju muutos myytävän määrässä ennakoi myös myynnin kasvua asuntokaupassa pääkaupunkiseudulla.

Rantasen mukaan myyntihinnat ovat edelleen korkealla, eli myyjän ei tarvitse nuolla näppejään, mutta ostajan kannalta tarjonnan kasvaminen antaa pelivaraa: enää ei ole pakko ostaa asuntoa kiireessä ilman riittävää harkintaa.

Sp-kodin ja Nooa Säästöpankin arvion mukaan myyntiin tulee erityisesti asuntosijoittajien omistamia yksiöitä. Erityisesti hyvistä yksiöistä on ollut pääkaupunkiseudulla aiemmin kova kilpailu ja hintataso on pysynyt tasaisen korkeana.

– Asunnonvaihtajien lisäksi liikkeellä on aiempaa enemmän myös sijoittajia, jotka realisoivat omaisuuttaan ja myyvät pois niitä sijoitusasuntojaan, joita eivät ole saaneet vuokralle, kertoo Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti tiedotteessa.

Kiinteistönvälitysyhtiö Kiinteistömaailma julkaisi tänään puolivuosittaisen barometrinsa.

Sen mukaan lähitulevaisuuden kysyntä kohdistuu erityisesti yli 250 000 euron asuntoihin ja kuumin ostajaryhmä asuntomarkkinoilla ovatkin nuorehkot, korkeamman keskiluokkaa edustavat pariskunnat ja perheet.

Yli 250 000 euron asuntoja on myynnissä kuitenkin peräti 5 000 vähemmän kuin viime vuonna, kun matalammissa hintaluokissa tarjonta on laskenut hieman vähemmän.

Tällä hetkellä markkinoilla ostajina ovat siis Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälän mukaan ne henkilöt, joihin koronaviruksen talousvaikutukset eivät ole juuri iskeneet. Koronan jälkeen on odotettavissa, että myös edullisempien asuntojen kysyntä kiihtyy.

Kiinteistömaailman uusien asuntojen hintaennuste vuosille 2021–2023 nousi edellisestä ja on nyt 1,3 prosenttia. Helsinkiin ennakoidaan jopa 4,2 prosentin kasvua seuraavalle kolmevuotisjaksolle. Turkuun ja Tampereellekin selvästi yli 3 prosentin kasvua.

Kyhälän mukaan pääkaupunkiseudun myytävien yksiöiden kokonaismäärässä ei ole tapahtunut kasvua, jos verrataan viime vuoteen. Varsinkin uudistuotanto on ollut vähäistä.

– Rakennusalalla vedettiin henkeä. Nyt kun tilanne on selkeämpi, suunnitelmia on olemassa paljon. Rakennustuotannon elpyminen näkyy kuitenkin vasta tulevaisuudessa, Kyhälä sanoo.

Hän pitää Jäntin väitettä siitä, että asuntosijoittajat myisivät erityisesti yksiöitään pois hieman liioitteluna.

Kyhälän mukaan on mahdollista, että osa vanhempien yksiöiden omistajista päättää myydä sijoitusasuntonsa, jos siitä ei enää voida pyytää riittävää vuokraa, mutta erityisesti Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla lukema on Kyhälän mukaan pieni.

– Helsingissä vuokramarkkinat ovat niin eläväiset, ettei tällaista ilmiötä juuri ole. Se on lähes olematonta. Enemmänkin mielestäni selittää se, että vaihtuvuus yksiöissä on nopeaa. Kiertonopeus on nopeaa, eikä kyse ole siitä, että sijoittajat olisivat lyöneet hanskat tiskiin ja löytäneet jonkin valtavan hyvän vaihtoehtoisen sijoitusmuodon.

OP-Kodin johtaja Lasse Palovaara uskoo puolestaan, että osa asuntosijoittajista on saattanut luopua sijoitusyksiöistä vuokraamisvaikeuksien takia, mutta hän ei puhuisi ilmiöstä.

– On luonnollista, että sijoitusasunnoista luovutaan toisinaan. Se on normaalia kiertokulkua ja on vaikeaa sanoa, paljonko esimerkiksi koronatilanne on vaikuttanut asunnoista luopumiseen, Palovaara pohtii.

Hän kertoo, että myös OP-Kodin näkemyksen mukaan markkinat ovat olleet pitkään vinot. Kysyntää on ollut tarjontaa enemmän jo pitkään, mutta nyt asuntoja on tullut myyntiin. Myös tässä voi olla kyse normaalista vuosikierrosta, Palovaara sanoo. Normaalisti asuntokauppa kiihtyy kesää kohden, ja niin näyttää käyneen myös tänä vuonna.

– On tervettä, että tarjonta kasvaa. Se helpottaa ostajan asemaa.

Palovaaran mukaan erityisesti suurista asunnoista on ollut pulaa. Etätyö on saanut ihmiset kaipaamaan kotiinsa hyviä työskentelytiloja.