Onnibus karsii rajusti reittejä ja vuoroja loppukevääksi – ”Omistajien varoja palaa julmalla tavalla”

Onnibus toivoo pääsevänsä lisäämään tarjontaa kesäkuun alkupuolella.

–Ihan varmasti tällä on pysyvät isot vaikutukset, ja alallahan oli ylitarjontaa jo ennen koronaa, Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke sanoo.­

Bussiyhtiö Onnibus karsii ajettavia reittejä ja vuoroja vähentyneiden matkustajamäärien takia. Karsinnat ovat väliaikaisia, ja liikennöintiä aiotaan taas lisätä näillä näkymin kesäkuussa, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke kertoo, että liikenteen määrä putoaa 18 prosenttiin normaaliaikojen liikenteestä, kun nyt se on noin 45 prosenttia normaalista.

Myynti alkoi sukeltaa hiihtolomien jälkeen, Helke sanoo. Jo ravintola- ja kuntosalirajoitukset muuttivat ilmapiiriä niin, että matkustaminenkin väheni. Sen jälkeen tulivat joukkoliikennettä suoraan koskeneet rajoitukset enimmäismatkustajamääristä.

Veivaaminen liikkumisrajoituksista oli viimeinen niitti, Helke sanoo.

– Meidän oli pakko vetää jarrut päälle.

Helke huomauttaa, että tänä vuonna ei ole käytössä viime kevään helpotettua yt-menettelyä, jonka avulla lomautuksista pystyttiin sopimaan nopeasti.

Ennen koronaa Onnibusilla oli noin 200 kuljettajaa, joista parikymmentä irtisanottiin viime vuonna. Entistä useampi saa lomautuslapun käteen, sillä kuljettajia on nyt töissä noin sata ja loppukevään ajan vain 57.

Osa töissä olevistakin on osan aikaa lomautettuna.

Toiveissa on, että kesällä vähän helpottaisi.

– Tietenkään kesästä ei tule normaali, mutta kyllä se varmaan parempi on kuin tilanne nyt. Kai se on ainakin yhtä hyvä kuin viime kesä.

Viime kesänä Onnibusin liikenne oli noin 50–60 prosenttia normaalista.

Alalle isot vaikutukset

Helke arvostelee sitä, että markkinaehtoinen joukkoliikenne on jätetty joukkoliikennetuen ulkopuolelle.

– Koronan negatiivinen vaikutus oli meidän kaukoliikenteessä viime vuonna noin 7 miljoonaa euroa, ja saimme 500 000 euroa yleistä kustannustukea. Se on yhden kuukauden tappion verran.

Hänen mukaansa ala ei tule entisenlaisena kriisistä ulos.

– Tiedän vain, kuinka vaikea tämä on meille. Omistajien varoja palaa julmalla tavalla. Luulisi, että niillä, jotka ovat heikommassa asemassa kuin me, tilanne on vielä karmeampi.

Onnibus on osa Koiviston Auto -konsernia, jolla on Helken mukaan koronalle immuunimpaa paikallisliikennettä, valtakunnallinen verkosto, synergiaedut ja vahva brändi.

– Ihan varmasti tällä on pysyvät isot vaikutukset, ja alallahan oli ylitarjontaa jo ennen koronaa.

Helke uskoo, että korona karsii ylitarjonnan ja että osa reiteistä voi kuolla kokonaan. Hänen mukaansa hyötyjä voi olla VR.

– Jos markkinaehtoinen kaukobussiliikenne saa pysyvästi siipeensä, se mahdollistaa VR:n monopolin kissanpäivät.

Useita Onnibusin reittejä jää tauolle

Ensi maanantaista 12. huhtikuuta alkaen Onnibus keskeyttää liikennöinnin kokonaan reiteillä Tampere–Vaasa, Helsinki–Imatra, Pori–Vaasa–Oulu, Kuopio–Kajaani, Tampere–Imatra, Jyväskylä–Kokkola ja Helsinki–Savonlinna.

Lisäksi liikennöinti keskeytetään 19. huhtikuuta alkaen reiteillä Lahti–Turku, Helsinki –Jämsä–Jyväskylä, Turku–Huittinen, Helsinki–Oulu, Oulu–Rovaniemi, Helsinki–Sysmä.

Lisäksi vuoroja vähennetään useilla reiteillä.

Yhtiön on tarkoitus näillä näkymin laajentaa taas verkostoaan kesäliikenteen alkaessa 7. kesäkuuta.