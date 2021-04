Norjalaisyhtiö haastaa S- ja K-ketjut ruuan verkkokaupalla – Analyyytikko: ”Markkina on periaatteessa vielä jakamatta”

Ruuan verkkokauppa jatkaa Suomessa kasvuaan. Tämä antaa myös norjalaiselle ruuan verkkokauppayhtiö Odalle hyvät mahdollisuudet Suomessa, arvioi Inderesin analyytikko Olli Vilppo.

Norjalainen ruuan verkkokauppa Oda on rantautumassa Suomeen.­

Oda tiedotti tänään aikovansa avata Suomessa ruuan verkkokaupan loppuvuodesta.

Hyvää kuvaa kasvumahdollisuuksista antavat tilastot. Suomessa ruuan verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta on kaksi prosenttia.

– Briteissä osuus on noin kymmenen ja muissa Pohjoismaissa noin kuusi prosenttia, Vilppo sanoo uutistoimisto Startelille.

Vilpon mielestä tämä myös selittää pitkälti sitä, miksi Oda haluaa laajentua ensimmäisenä juuri Suomeen.

– Verkkokaupassa on tilaa kasvaa ja markkina on periaatteessa vielä jakamatta. Hyvin toimivalle yhtiölle siinä on paljon otettavaa.

Vilppo muistuttaa, että pandemian aikana kaikenlainen verkkokauppa on kasvanut eikä hän usko, että verkkokaupan lisääntynyt myynti palaa kivijalkoihin.

Hän kertoo, että on myös itse kokeillut pandemian aikana ruuan tilaamista verkosta ja aikoo jatkaa sitä edelleen.

Vilpon mielestä on kuitenkin vaikeaa arvioida, että millaisella vauhdilla ruuan verkkokauppa kasvaa tai millaiseen osuuteen se nousee kaikesta päivittäistavarakaupasta.

”Keräily ei ole kovin kannattavaa”

Kauppakonserni Keskon osuus Suomen verkkokaupasta on yli 50 prosenttia, kun konsernin osuus kaikesta päivittäistavaramyynnistä on noin 37 prosenttia. Keskon osuus selittyy osin sillä, että Lidl ei tarjoa verkkokauppaa, jolloin markkina jakautuu pitkälti S-Ryhmän ja Keskon välille.

Vilpon mielestä tässä vaiheessa on vaikea arvioida, onko norjalainen Oda uhka Keskolle. Vilppo kuitenkin näkee Odan toimintamallissa etuja.

– Oda tulee markkinoille omalla logistiikkakeskuksella ja automaatiolla. Keskossa myyjät keräilevät tavaroita niinä aikoina, kun on hiljaista. Se ei ole kovin kannattavaa kaupoille.

Vilppo muistuttaa, että Kesko on kertonut aiemmin, että jos toimitusmaksu on kymmenen euroa, se kuittaa kuljetuksen, mutta ei keräilyä.

Hän arvioikin, että koska verkkokauppa ei ole kovin kannattavaa liikkeille, ne eivät siksi ole lähteneet kovin hanakasti kanavoimaan kysyntää verkkokauppaan. Odalla taas koko liiketoiminta perustuu verkkokauppaan, minkä takia se toiminta pitää olla kannattavaa ja samaan aikaan sellaista, mikä kiinnostaa kuluttajia.

– Oda on saanut Norjassa 70 prosentin osuuden ruuan verkkokaupasta, joten jotain niiden on täytynyt tehdä oikein. Jos logistiikka-automaatio toimii tosi hyvin, saa yhtiö siitä hyvää tehokkuutta.

Vilppo arvioi, että Oda voi myös saada jotain hankintasynergioita Norjan toiminnan kautta. Silti hän on varovainen arvioidessaan millaiset mahdollisuudet Odalla on.

– Suomeen ei ole pitkään aikaan tullut uusia toimijoita. Tosi vaikea sanoa, miten ihan uusi brändi otetaan vastaan.