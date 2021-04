Katso, mihin kotitalousvähennystä käytetään – siivousyrittäjä ilahtui Akavan esityksestä korottaa vähennystä

Kotitalousvähennysten nousut ja laskut näkyvät siivousalalla. Vähennysten leikkaaminen kaataa yrityksiä, nostot aiheuttavat työvoimapulaa. Alalla toivotaankin korotuksia ja sen jälkeen tilanteen rauhoittamista.

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava esittää kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostamista, omavastuun poistamista ja korvausosuuden kasvattamista. Muutoksilla on tarkoitus ehkäistä harmaata taloutta, nostaa palvelualojen kysyntää ja lisätä työllisyyttä.

Akava kertoi ehdotuksistaan keskiviikkona järjestämässään tilaisuudessa, jossa julkaistiin kotitalousvähennystä käsitellyt Akava Works -kyselytutkimus. Kyselytutkimuksessa selvitettiin Akavan jäsenten tapoja käyttää kotitalousvähennystä.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder esitti tilaisuudessa, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin. Nykyään enimmäismäärä on 2250 euroa ja korvausosuus 40 prosenttia. Sadan euron omavastuun Akava poistaisi kokonaan, sillä se lisäisi pienituloisten mahdollisuutta käyttää kotitalousvähennystä.

– Katsomme Akavassa, että kehysriihessä tulee päättää kotitalousvähennysjärjestelmän kehittämisestä. Tämä työ jatkuisi syksyn 2021 budjettiriihessä, Fjäder sanoo.

Hän painottaa, että kotitalousvähennyskeskustelu on vääristynyt, kun vähennystä pidetään kädenojennuksena hyvätuloisille.

– Ei se ole mikään eliitin kotitalousvähennys. Se on harha, mikä keskustelussa on syntynyt. Tämä on ihan tavallisten suomalaisten käyttämä palvelu.

Fjäderin tueksi esitettiin Akava Works -kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselyiden mukaan suurin osa kotitalousvähennyksen käyttäjistä on keskituloisia tai hieman keskituloa enemmän tienaavia, ja vähennyksiä käyttävät reilusti myös pienituloiset.

Eniten kyselyyn vastanneet olivat käyttäneet vähennystä remontointiin. Sen sijaan siivoamiseen ja hoitopalveluihin kotitalousvähennystä oli käyttänyt harvempi, mutta näitä palveluita käytettiin keskimäärin useammin.

Kotitalousvähennyksen poistaminen iskisi erityisesti siivouspalveluihin. 63 prosenttia kuluttaisi palvelua vähemmän, joista 37 prosenttia huomattavasti vähemmän.

– Kaikki osaavat siivota, eli palveluita ei ole pakko ostaa, Akavan asiantuntija Tomi Husa toteaa.

Toisaalta lähes 28 prosenttia käyttäisi palveluita yhtä paljon kuin nykyäänkin.

– Se tarkoittaa, ettei kaikkea työtä voi korvata vaan on joka tapauksessa pakko ostaa.

” Ei se ole mikään eliitin kotitalousvähennys.

Jos verotuksessa vähennettävää osuutta nostettaisiin 40 prosentista, moni ostaisi palveluita enemmän. Myös enimmäismäärän korottaminen nostaisi kyselyn mukaan palveluiden suosiota.

Kotitalousvähennyksen nostaminen vaikuttaisi varsinkin sitä ennestään käyttäneiden ostohalukkuuteen.

Akavan esitystä on heti tänään tukenut ainakin Rkp:n puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Hän on vakuuttunut, että korotettu kotitalousvähennys lisäisi työllisyyttä.

Kotitalousvähennyksestä on väännetty tänä vuonna peistä. Tammikuussa julkistettiin VATTin ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus, jonka mukaan kotitalousvähennys ei ole lisännyt työllisyyttä eikä vähentänyt harmaata taloutta.

Tutkimuksen mukaan vähennys on hyödyttänyt niitä, jotka olisivat muutenkin käyttäneet palveluita.

Tutkimustulos sai aikaan laajan keskustelun puolesta ja vastaan. Osa kriitikoista on arvostellut muun muassa tutkimusmenetelmiä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson asettui tukemaan Akavan ehdotusta.­

Siivousalalla Akavan ehdotukset otettiin vastaan ilahtuneena. Kotisiivousta tarjoavan Koti Puhtaaksi Oy:n kehitysjohtaja Henri Haho sanoo, että kotitalousvähennys on yksi merkittävimmistä keinoista harmaan talouden kitkemiseksi.

Hän nostaa esimerkiksi Norjan, jossa kotitalousvähennystä ei ole voimassa. Siivouspalveluista vain 10–20 prosenttia ostetaan kuitillisena ja kaikki muu pimeänä. Kotitalousvähennystä hyödyntävässä Ruotsissa ja Suomessa pimeiden siivouspalveluiden osuus on pienempi.

Kotitalousvähennyksen vähentäminen iskisikin rajusti erityisesti keskikokoisiin siivousyhtiöihin. Yhden hengen toiminimet voisivat selvitä, sillä palkkakustannuksia ei ole ja Koti Puhtaaksi Oy:n tapaisilla suuremmilla yhtiöillä on riittävä asiakaskunta ja puskureita sopeuttaa toimintaansa.

Sen sijaan 2–5 henkilön siivousyritykset olisivat Hahon mukaan liipasimella. Kokoluokan yrityksiä on jopa 70 prosenttia kaikista siivousyrityksistä.

– Suomen kansa ei ole valtavan varakasta. Pienetkin muutokset kotitalousvähennykseen vaikuttavat reilusti asiakasmäärään. Jos ei ole varaa ostaa siivousta, sitä ei osteta. Ja jos pienen yrityksen tulovirtaan tulee muutos, se menee käytännössä konkurssiin, Haho kiteyttää.

Koti Puhtaaksi Oy:n asiakkaista noin kolmannes on eläkeläisiä, ja heihin leikkaukset kotitalousvähennyksissä iskisivät eniten. Toinen suuri asiakasryhmä ovat lapsiperheet.

” Jos pienen yrityksen tulovirtaan tulee muutos, se menee käytännössä konkurssiin.

Pienituloisia asiakkaista on 30 prosenttia, 40 prosenttia on keskituloisia ja 30 prosenttia hyvätuloisia. Haho painottaakin, ettei kyse ole rikkaiden huvista.

– Siivouspalvelut mahdollistavat esimerkiksi suurille ikäluokille kotona asumisen. He eivät pysty tekemään kaikkea siivousta itse, mutta kotisiivous mahdollistaa sen, ettei heidän täydy muuttaa laitokseen.

Tämä on Hahon mukaan paitsi inhimillisesti hyvä ratkaisu, myös kansantaloudelle ja -terveydelle hyväksi: kotona ikäihminen pysyy pidempään hyvässä kunnossa kuin laitostuessaan.

Omavastuun poistaminen mahdollistaisi pienituloiselle eläkeläiselle esimerkiksi satunnaisen tehosiivouksen.

– Moni ikäihminen haluaisi joulusiivouksen, mutta sata euroa on iso raha. Olisi solidaarista poistaa omavastuu.

Koti Puhtaaksi Oy:n kehitysjohtaja Henri Hahon mukaan leikkaukset kotitalousvähennyksessä näkyisivät vakavimmin 2–5 henkilön yrityksissä.­

Nykyään noin 80 prosenttia Koti Puhtaaksi Oy:n siivouspalveluista on säännöllistä siivousta, eli toistuu viikoittain, parin viikon välein tai kuukausittain.

Haho pitää siivousalan kannalta merkittävimpänä Akavan ehdotuksista korvausosuuden nostamista 60 prosenttiin. Se lisäisi siivousten kysyntää ja voisi luoda lisää työpaikkoja alalle.

Lisäksi tietoisuutta kotitalousvähennyksistä pitäisi lisätä. Hahon mukaan vain harva tietää, miten kotitalousvähennykset toimivat ja miten sitä haetaan. Haasteita tuo erityisesti se, että korvaustaso vaihtuu liian usein, jolloin yhä harvempi muistaa esimerkiksi korvausosuuden määrää.

– Kun summa muuttuu lähes vuosittain, niin sillä on vaikutuksia myös siivousyrityksiin. Kotitalousvähennyksen leikkaaminen vähentää kysyntää, mutta myös vähennysten kasvattaminen tuo haasteita, kun lisätyövoimaa pitäisi pystyä palkkaamaan nopeasti. Yrityksillä ei ole mahdollisuutta suunnitella toimintaansa viiden vuoden päähän.

– Olisikin hyvä, jos kotitalousvähennyksen prosentti ja enimmäismäärä kestäisivät edes muutaman vuoden samalla tasolla.

Haho korostaa, että siivousala on Suomessa vielä lapsenkengissä. Vakaampi politiikka kotitalousvähennysten suhteen loisikin alalle mahdollisuutta kasvuun.