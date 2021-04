”Yrityksiä kaatunut” – Mikael Pentikäinen pyytää osumatarkkuutta THL:n ennustemalleihin

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kritisoi voimakkaasti koronan rajoitustoimenpiteitä. Hän myös toivoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnukset taudin etenemisestä uskallettaisiin haastaa.

THL:n kritisoidut laskelmat sisältyivät liikkumisvapauden väliaikaista rajoittamista koskevaan esitykseen, jonka hallitus antoi eduskunnalle toissa viikolla. Viime viikolla esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa. Pentikäinen kritisoi THL:n laskelmia Twitterissä viime perjantaina.

Hus-alueella on ollut päivittäisiä vahvistettuja tartuntoja kymmeniä prosentteja vähemmän kuin THL:n mallinnuksessa. Pentikäinen toivoo malleihin ”osumatarkkuutta”.

– THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat – varmasti syystä – saaneet suuren roolin tämän kriisin johtamisessa. Välillä miettii, onko tämä rooli ollut ylimitoitettu ja onko näitä malleja riittävästi haastettu, Pentikäinen pohtii.

Pentikäinen sanoo, että perusoikeuksia on nyt rajoitettu voimakkaasti.

– On tehty toimenpiteitä, jotka ovat johtaneet yritysten kaatumiseen ja työpaikkojen tuhoutumiseen, hän täräyttää.

Pentikäisen mielestä olisi tärkeää, että mallinnukset olisivat paitsi mahdollisimman luotettavia, mutta että myös päättäjät ja media uskaltaisivat haastaa niitä.

Hankalinta Pentikäisen mukaan on viimeisten kuukausien aikana ollut epätietoisuuden lisäksi ”soutaminen ja huopaaminen”. Pentikäisen mukaan yritysten suhteen on Suomessa tapahtunut linjanmuutos.

– Viime vuonna tukia jaettiin avokätisemmin, tänä vuonna yritystukien rima on ollut korkeammalla.

Pentikäinen kaipaa myös viime vuoden kevennettyä yt-menettelyä ja lyhyempiä lomautusilmoitusaikoja.

– Lainsäädännöllinen kehikko oli viime vuonna yritysten näkökulmasta joustavampi, hän muistuttaa.

Pentikäinen antaa myös kritiikkiä sille, että ilmoitukset muutoksista ovat tulleet liian myöhään.

– Välttämättä illalla ei tiedä, saako aamulla olla putiikki auki. Se on ihan sietämätön tilanne, Pentikäinen sanoo.

Myös rajoitusten alueelliset erot ovat Pentikäisen mukaan hämmästyttäneet monia yrittäjiä.

– Meillä on ollut eri säännöt eri puolilla maata. Lapissa käytettiin kuntakohtaista harkintaa, mikä on hyvä asia. Mutta sitten maakuntarajan eteläpuolella tätä ei tehty, vaikka siihen olisi ollut perusteensa. Erityisesti Ruka kärsi tästä tilanteesta, Pentikäinen uskoo.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.­

Suomen Yrittäjät on jo aiemmin kritisoinut hallituksen toimia liikkumisrajoitusten osalta. Ne ovat yhdistyksen mukaan väärä ja tehoton keino epidemiatilanteen parantamiseen. Suomen Yrittäjät julkaisi viime viikolla viisikohtaisen toimenpidelistan liikkumisrajoitusten vaihtoehdoksi.

Toimenpidelista sisältää muun muassa kokoontumisrajoituksia kotijuhliin, joihin osallistuu perheen ulkopuolisia, ongelmaryhmien viestintää, rokotusten kohdentamista, maskipakkoja, sekä liikkumisrajoituksia yöaikaan.

– Vakava pandemia pitää nujertaa, mutta liikkumisrajoituslaki on siihen väärä, tehoton ja epäselvä keino, Pentikäinen totesi viime viikon tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät on on elinkeinoelämän keskusjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät esitti loppusyksystä omassa Elvy Suomi -ohjelmassaan yhteensä jopa sata muutosta Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan.

”Jälkiviisaus on aina helppoa”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tartuntatautien ylilääkäri Asko Järvinen puolustaa THL:n ennusteita.

– Nehän oli tehty sillä huippuviikolla, ja seuraavalla viikolla tartuntamäärät lähtivät taittumaan, Järvinen sanoo.

Järvinen sanoo, että tilanne näytti kaikin tavoin huonolta silloin. Muun muassa Euroopan maissa on menty huonompaan suuntaan.

Järvisen mukaan Hus tekee omia ennusteitaan. Ja niiden potilasmääräennusteet ovat olleet hyviä viimeiset pari viikkoa.

– THL tekee pidemmän aikavälin ennusteita, me vähän lyhyemmän. Jälkiviisaus on aina helppoa.

Järvinen vertaa THL:n ja Husin ennusteita sääennusteisiin, joissa lyhyemmän aikavälin ennusteet ovat yleensä paremmin oikeaan osuvia.

Järvinen kertoo, että myös Hus on toimittanut omia ennusteitaan eduskuntaan.

– Olen itse näyttänyt näitä valiokuntien kuulemisissa, Järvinen sanoo

– Kyllä huoli potilasmääristä on ollut yhteinen meillä Husissa ja valtionhallinnossa, Järvinen sanoo.