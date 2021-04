Limusiinikuski Ilkka on kuskannut asiakkaita Leviltä Ylläkselle aamusta iltaan – yksi piirre asiakkaissa oli yllätys

Limusiiniyrittäjän mukaan tavanomainen bileajo on väistynyt ruokailijoiden tieltä tänä pääsiäisenä.

Aikaisemmin viikolla uutisoitiin Levin hiihtoturistien ratkaisusta alueen ravintolasulkuun. Moni on ottanut auton tai taksin alle ja ajanut noin 60 kilometrin päähän naapurikunta Kolarin puolella olevan Ylläksen hiihtokeskuksen ravintoloihin.

Myös erikoisempaa kyytiä kaipaavat ovat innostuneet matkaamaan ravintolapalveluiden luo. Vip One Oy:n limusiiniyrittäjä Ilkka Soinu kertoo, että pääsiäisenä on kiirettä pitänyt. Hän on kuskannut viime päivät asiakkaita Leviltä Ylläksen ravintoloihin aamusta iltaan.

– Yllätyksenä tässä on tullut se, että asiakkaat eivät ole kaikki olleetkaan kaljoittelijoita, vaan mukana on paljon sellaisia hyvän ruoan perässä menijöitä myös. Odotin, että olisi ollut 90 prosenttia juhlijoita, mutta varmaan yli puolet ovat olleet ruokailijoita.

Tavallisesti suurin osa Soinun ajoista on viihteellistä ”biletysajoa” tai esimerkiksi lentokenttäkuljetuksia, revontulien katsomista tai muuta Levin nähtävyyksien katselua.

– Tämä, että viedään limusiinilla porukkaa syömään on räjähtänyt tänä pääsiäisenä yhtäkkiä.

Levillä eletään vilkasta aikaa pääsiäisenä.­

Idea ravintolareissuihin lähti Soinun mukaan rajoitustoimenpiteiden aiheuttamasta pakosta. Kittilä on Lapin kunnista ainoa, jonka ravintolat jäivät kiinni, kun valtioneuvoston asetus salli Lapin ravintoloiden avata ovensa 29. maaliskuuta.

Yksi Lapin suosituimmista hiihto- ja laskettelukeskuksista Levi sijaitsee juuri Kittilässä, ja nyt pääsiäisenä Levi on ääriään myöten täynnä lomailijoita.

– Siinä tuli viiden minuutin vitutus, ja sitten mietin, miten tämän voisi kääntää positiiviseksi. Siinä sormet aika pian rupesi käymään ja ruvettiin tekemään someen juttua, että nyt kun kaikki on kiinni, niin tehtiin kampanja, että kahden tunnin keikka 500 euroa, lähdetään käymään Ylläksellä kaljalla.

– Puoliksi vitsillä heitin ja ajattelin, että kyllä tästä joku voi innostuakin. Ensin innostui lehdistö, ja sitten ennen kuin lehdistö ehti julkaista mitään, alkoi asiakaskyselyitä tulla. Se jollain tapaa vastasi johonkin kysymykseen tämä tuote. Kyllä siinä aika nopeasti myytiin neljä päivää lähestulkoon täyteen näitä limusiinikeikkoja, Soinu jatkaa.

Levillä jonotettiin laskettelemaan 2. huhtikuuta.­

Limusiinikyydit ovat herättäneet ihmetystä Ylläksellä, jonne ”Levin elämä” ei tavallisesti ylety.

– Kyllähän he ovat siellä suu pyöreänä katselleet, kun limusiinit ja helikopterit pörrää ja porukkaa tulee ja menee. Rahankäyttö on hetkittäin asiakkailla aika hulvatontakin, muutamat ylläsläiset ovat jopa tulleet ihan vain katsomaan leviläisten tuloa. Hetkittäin on ollut olo vähän kuin sirkusapinalla.

Asiakkaiden puolelta palaute on Soinun mukaan ollut erittäin positiivista, ja limusiinikyytiä onkin pidetty tietyllä tapaa tämän pääsiäisen merkkipaaluna. Asiakkaat ovat myös Soinun suureksi iloksi noudattaneet korona-ajan etikettiä mallikkaasti.

– Varsinkin eteläsuomalaiset ovat oppineet käyttämään maskeja. Ei heitä tarvitse erikseen käskeä laittamaan maskia, vaan niitä on omasta takaa mukana ja ne laitetaan automaattisesti päälle. Se on ollut meille iso helpotus tässä korona-ajan työskentelyssä, ei ole kivaa käskyttää asiakkaita.

Koronaturvallista matkustusympäristöä on pyritty luomaan tarjoamalla maskeja. Soinu itse käyttää aina maskia, jonka lisäksi kuljettajan ja matkustamon välissä on seinä. Asiakastilassa on myös erillinen ilmastointi, joka suojaa sekä kuljettajaa että asiakkaita.

– Kyllä tätä on aika hyvin tältä pohjalta hoidettu. Auto pitää monta kertaa päivässä desinfioida ja pinnat pyyhkiä, sellainen haitta on tullut, että nahasta alkaa pikkuhiljaa lähteä värit kun näillä alkoholipitoisilla desinfiointiaineilla koko ajan pyyhitään, Soinu naurahtaa.

Pääsiäissesongin jälkeen tilanne rauhoittuu, mutta ainakin ensi viikko kuluu Soinun mukaan vielä jokseenkin kiireisissä tunnelmissa. Seuraava sesonki on vappuna.

– Sitähän ei tiedetä, saavatko silloin ravintolat olla täällä auki vai ajetaanko taas porukat Ylläkselle vappubrunssille. Varauksia on kuitenkin yllättävästi täällä tunturissa. Ihmisillä on ihan selkeästi hinku ja halu lähteä matkustamaan nyt kun ovat vuoden olleet niin, etteivät ole päässeet lähtemään mihinkään.

Myös eräs asiakkaiden yrittäjän kannalta ikävä tapa on Soinun mukaan loistanut viime aikoina poissaolollaan.

– Ihan selvästi huomaa, että ylimääräistä on kertynyt pöytälaatikkoon, ja halutaan käyttää laadukkaampia palveluita ja syödä hyvin. En tiedä johtuuko koronasta, mutta tinkimiskulttuuriakaan ei enää kauheasti ole. Tämä korona on vaikuttanut markkinoihin monella hassulla tavalla.

Limusiinista kertoi aiemmin Iltalehti.