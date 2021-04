Kuntosalit aloittivat kapinan avin sulkumääräyksiä vastaan – Töölö Gymillä ovet pysyvät auki: ”Emme voi lähteä näitä googlaamaan”

Suunnitteilla olevan joukkokanteen asianajajaksi valitun Mika Uunimäen mukaan useat alan yrittäjät ovat aluehallintoviraston toiminnasta käärmeissään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi keskiviikkona kaikki Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan kuntosalit suljettaviksi 1. huhtikuuta alkaen. Kaksi viikkoa voimassa olevan määräyksen nojalla tiloja voi kuitenkin käyttää esimerkiksi ammattiurheiluun sekä vuodesta 2008 eteenpäin syntyneiden lasten harrastustoimintaan.

Yksi ovensa auki pitäneistä alan toimijoista on helsinkiläinen Töölö Gym. Yrityksen verkkosivuilla ilmoitetuissa pääsiäisen aukioloajoissa ei torstaiaamuna mainita tuoreista rajoituksista sanallakaan.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Tuovinen kertoo olleensa maanantaina yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon pyytääkseen viranomaisia määrittelemään ammattiurheilijan. Selkeää vastausta hän ei kertomansa mukaan saanut.

– Meillä löytyy eri kisoihin treenaavia urheilijoita vaikka kuinka helvetisti. Mikä sitten on huippu-urheilija? Emmehän me voi lähteä näitä googlaamaan. Avilla ei ollut antaa mitään ohjeita, Tuovinen sanoo Taloussanomille.

Tuovisen salilla asiakkaat treenaavat muun muassa golfin, pingiksen, padelin, dartsin ja biljardin mestaruuskisoihin. Oman salikäyntinsä toimitusjohtaja perustelee yli 55-vuotiaiden kehonrakentajien tulevilla SM-kisoilla.

– Jos pärjään siellä, menen seuraavaksi EM-kisoihin ja sitten MM-kisoihin, eli olen lain mukaan liikkumassa.

Tuovisen mukaan ammattiurheilijaksi tunnistautumisessa salin henkilökunnalle riittää asiakkaan sanallinen ilmoitus. Aamulla paikan päällä käydessään hän keskusteli yli 75-vuotiaiden ikämiesten pingiskisoihin treenaavan asiakkaan kanssa.

– Onko se sitten väärin, että hän ei pääse? Hän on SM-tason urheilija. Onko ikärasismia? Onko lajirasismia? Mitä rasismia?

Ainakin kaksi kuntosalia, Helsingin Kaisaniemen Fitness Village ja Power Fit Vantaa, on ilmoittanut julkisesti vievänsä aluehallintoviraston päätöksen hallinto-oikeuteen. Jälkimmäisen toimitusjohtaja Jarkko Mihailov kertoo Taloussanomille, että mukana on useampia alan yrittäjiä. Edessä on joko joukkokanne tai vaihtoehtoisesti nippu useita eri kanteita.

– Jos ihmisen elinkeino laitetaan tällaisella tavalla kiinni, se on jo perustuslain vastaista. Se, että pitäisi lukea asiasta naapurin Pentin ilmoitustaululta, ei mielestäni ole oikein vaan kyllä siinä pitää tulla lappu kouraan, Mihailov sanoo.

Power Fit Vantaa on kertonut pitävänsä oviaan auki niin kauan kuin avi ei ole toimittanut kirjallista sulkumääräystä. Aikeissa on jatkaa toimintaa ensi viikon keskiviikkoon, koska avin määräyksillä pitäisi olla seitsemän päivän tiedonantoaika.

– Tiedän, että näin tekee moni muukin paikka. Osa taas vetoaa ammattiurheilijastatuksen epäselvyyteen, osa vuokraa saleja yksityiseen käyttöön, ja veikkaisin että osa pitää ovia auki ihan riskillä kapinamielessä.

Fitness Villagen käynnistämän kanteen asianajajaksi on valittu espoolainen Mika Uunimäki. Taloussanomien tavoittaman Uunimäen mukaan tarkoituksena on selkeyttää aluehallintoviraston epäselviä ohjeistuksia tulevien tartunta-aaltojen varalle.

Avi on aiemmin viestinyt määräävänsä salit suljettaviksi vain epidemiologisesti välttämättömissä tilanteissa. Uunimäki näkee, ettei nykytilanteen välttämättömyyttä olla kuitenkaan perusteltu riittävän selvästi. Lisäksi sulkujen siirtymäaikaa koskeva ohjeistus on hänen mukaansa tulkinnanvarainen.

– Haluamme tietää, mitkä nämä perusteet sululle ovat ja mitä dataa ja näyttöä näille perusteille pitää olla, jotta kuntosalit voidaan sulkea. Nythän tämä on melkein mielivaltaa. Voidaan sanoa, että saleilla on epidemia, vaikka tartuntamäärät ja -ketjut ovat todella pieniä, asianajaja Uunimäki toteaa.

Vähäisiin tartuntamääriin vetoavat myös Power Fit Vantaan Mihailov ja Töölö Gymin Tuovinen. Tuovinen nimittää Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiä kuntosalien ajojahdiksi.

– Syytä tälle ajojahdille en tiedä. Mielestäni olisi reilua, että kaikilla on samat säännöt, Tuovinen sanoo.

Taloussanomat oli torstaina iltapäivällä yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsään saadakseen vastauksia kuntosaliyrittäjiä mietityttäviin epäselvyyksiin.

Osa kuntosaliyrittäjistä on tuonut esiin, että aluehallintoviraston määräystä seuraa viikon tiedoksisaantiaika. Voivatko yrittäjät siis pitää oviaan auki seuraavan viikon keskiviikkoon?

– Aluehallintoviraston yleistiedoksiannossa todetaan hallintolain mukaisesti, että tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisuajankohdasta. Aluehallintoviraston tilojen sulkemista koskevaa päätöstä ei olla erikseen lähetetty jokaiselle toimijalle vaan se on annettu hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona. Näkemyksemme mukaan tieto katsotaan saaduksi silloin, kun yrittäjä tulee tosiasiallisesti tietoiseksi päätöksen sisällöstä, mutta viimeistään 7. päivänä julkaisemisajankohdasta.

Jos saliyrittäjä on tietoinen avin määräyksestä, mutta jatkaa liiketoimintaansa rajoitusten vastaisesti, rikkooko hän lakia?

– Kyllä, käsityksemme mukaan hän rikkoo tällöin aluehallintoviraston määräystä. Jos hän tietoisesti sitä rikkoo, vaikuttaa melko selvältä, että hän on saanut tiedon päätöksen sisällöstä.

Avin päätöksen nojalla kuntosaleilla saa edelleen harjoittaa esimerkiksi ammattiurheilutoimintaa. Toiminnan määritelmää on kuitenkin arvosteltu epäselvyydestä. Miten kommentoitte kritiikkiä?

– Näitä pykäliä koskevassa hallituksen esityksessä määritellään ammattiurheilua. Sen mukaan ammattiurheilemisella tarkoitettaisiin sarjalisenssisopimukseen tai Olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä rajaus tarkoittaisi ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä kansallista sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävän yksilöurheilun.

Mutta eikö kansainväliseen menestykseen tähtäävän yksilöurheilun määritelmä ole melko tulkinnanvarainen?

– Monissa käsitteissä on sinänsä tulkinnanvaraisuutta, ja sitä voidaan varmasti arvioida. Hallituksen esityksessä puhutaan kuitenkin olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvasta urheilutoiminnasta sekä A-maajoukkuetoiminnasta, jolla asiaa rajataan.

Mölsän mukaan avin sulkumääräyksen välttämättömyyttä on arvioitu kuulemalla THL:ää, sairaanhoitopiirejä, kuntia ja ely-keskuksia. Viranomaistahot ovat edustettuina alueellisissa koordinaatioryhmissä, joissa laadittujen arvioiden pohjalta avi tekee päätöksensä.

Lain puitteissa aluehallintovirasto voi määrätä sulkuja kolmen edellytyksen täytyttyä. Alueen ilmaantuvuuden tulee olla kahden viikon aikana yli 50 tapausta 100 000 henkilöä kohden, alueella tulee todeta heikosti jäljitettäviä tautiryppäitä ja sairaanhoitoa tulee arvioiden mukaan uhata ylikuormitus.

Päätöksen voi tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan. Töölö Gymin Juha-Pekka Tuovisen mukaan rajoitukset tuntuvat erityisen epäoikeudenmukaisilta, koska vielä 14 päivän sulusta yrittäjälle ei makseta korvauksia.

– Eli lyödään lyötyä, mutta vielä vittuillaan päälle.

Aikavälillä 11.1.–28.2. kuntosaleille jäljitettiin 82 koronatartuntaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi Ilta-Sanomille maaliskuussa, että 11.–31. tammikuuta kuntosaleilta tuli 22 prosenttia harrastusliikuntatartunnoista.

Osuus nousi helmikuun kahden ensimmäisen viikon aikana 46 prosenttiin ja helmikuun loppupuolella jo 55 prosenttiin.