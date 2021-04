Pohjois-Michiganissa uskotaan alueen olevan suomalaisyrityksille houkutteleva ympäristö.

Pohjoisessa Michiganissa on luultavasti enemmän saunoja kuin missään muualla Amerikassa. Suomalaisten siirtolaisten jälkeläiset ovat vaalineet saunaperinnettä, mutta sukupolvien vaihtuessa suomen kieli on unohtunut.

– Osa ihmisistä täällä sanoo saunan sijaan soona, mutta se nyt ei ole soona, Santeri Seppinen toteaa.

Seppinen, 24, opiskelee ja pelaa jääkiekkoa suomalaisten perustamassa Finlandia Universityssa. Hänen valmentajansa ehdotti, että Seppinen tekisi joukkueen sosiaaliseen mediaan pätkiä, joissa opetetaan suomenkielisten sanojen lausumista.

Videoista tuli suosittuja. Nyt Seppisen joukkuetoverit eivät enää uskalla sanoa soona.

– Ja jos joku sanoo, niin saman tien annan palautetta.

Pohjois-Michiganissa on niin lunta kuin saunoja.­

Turkulaislähtöinen Seppinen muutti Yhdysvaltoihin lukiosta valmistuttuaan. Maalivahti pelasi reilun vuoden ajan juniorisarjaa Louisianan osavaltiossa.

– Ajatuksena oli, että kun on junnuvuodet pelannut, lähtisin pelaamaan yliopistokiekkoa, Seppinen kertoo.

Niin myös kävi. Seppinen torjui yhden kauden kiekkoja Pohjois-Dakotassa Williston State Collegessa ja siirtyi sitten Finlandia Universityyn, joka sijaitsee pienessä Hancockin kaupungissa.

– Tällä alueella on suomalaista kulttuuria, ja ajattelin että täällä voisi olla aika kotoisa olo.

Hancockin asukkaista noin kolmanneksen juuret ovat Suomessa, ja kaupunkilaiset ovat taustastaan ylpeitä. Esimerkiksi keskustan kaduilla on myös suomalaiset nimet.

Hancockin keskustan katukyltit ovat kahdella kielellä: englanniksi ja suomeksi.­

Finlandia University Lions pelaa yliopistosarja NCAA:n kolmannella tasolla. Toisin kuin ykköstasolla, pelaajilla ei ole stipendejä, jotka kattavat heidän lukukausimaksunsa.

Hommaa tehdään silti tosissaan, viikossa on harjoituksista ja peleistä vain yksi vapaapäivä. Sarjan parhaat pelaajat saattavat jatkaa uraansa ammattilaisena Euroopan alemmilla sarjatasoilla.

Seppinen valmistuu tänä keväänä kauppatieteiden kandidaatiksi. Hän on tällä hetkellä työharjoittelussa FinnZonessa, joka pyrkii auttamaan suomalaisia yrityksiä siirtämään liiketoimintaansa Pohjois-Michiganiin.

FinnZonen johtajilla Patrick Visserillä ja Kevin Mannisella on suomalaiset sukujuuret. Manninen on asunut pitkään Jyväskylässä ja puhuu sujuvaa suomea.

Visser sai ajatuksen FinnZonen perustamisesta vieraillessaan Suomessa neljä vuotta sitten. Hän vakuuttui suomalaisyritysten osaamisesta bio- ja kiertotalouden saralla ja näki, että sillä olisi kysyntää myös Pohjois-Michiganissa.

Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös Michiganin osavaltion päättäjät. Suomi ja Michigan allekirjoittivat vuosi sitten yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tavoitteena on yhteistyö bio- ja kiertotalouden sekä puhtaan teknologian aloilla.

– Michigan on alkanut ymmärtää, että meillä on valtavat metsäresurssit. Ja he näkivät, mitä Suomi on tehnyt viimeisten 20–25 vuoden aikana. He ymmärsivät, että myös me voimme tavoitella samaa yhteistyössä Suomen kanssa, Visser sanoo.

Kevin Manninen uskoo Pohjois-Michiganin olevan hyvä paikka suomalaisyrityksille.­

Muutama suomalaisyritys on jo päässyt FinnZonen tuella pitkälle suunnitelmissaan laajentaa toimintaansa Pohjois-Michiganiin. Niitä ovat muun muassa puupintoja valmistava Jukola Industries ja vesihuoltoverkoston kuntotutkimuksia tekevä Aquapriori.

– Ilman koronavirusta muutama yritys olisi jo täällä, Manninen sanoo.

Pohjois-Michiganin luonto muistuttaa Suomea. Sitä leimaavat suuret järvet, laajat havumetsät ja runsaslumiset talvet. Hancockin vastarannalla Houghtonissa on suuri Michiganin tekninen yliopisto, joka synnyttää alueelle osaamista ja yrittäjyyttä.

Visser ja Manninen korostavat, että myös yhteiset perinteet Suomen kanssa tekevät alueesta suomalaisille houkuttelevan. Yksikään suomalaisyritys ei kuitenkaan laajenna toimintaansa Pohjois-Michiganiin sen perusteella, että ravintoloista saa pannukakkua tai talvella voi mennä hiihtämään.

– Olemme ylpeitä kulttuuristamme, ja se tekee meistä uniikkeja suomalaisyritysten silmissä. Kyse ei ole kuitenkaan vain siitä. Meillä on erittäin paljon teknologista osaamista, Visser sanoo.

– Tämä on myös halpa toimintaympäristö. Kulut ovat vain kolmanneksen Yhdysvaltain itä- tai länsirannikkoon verrattuna. Tästä muodostuu mielestäni melko houkutteleva myyntipuhe suomalaisyrityksille.

Eikä siitäkään haittaa ole, että saunoja on kaikkialla ja jotkut osaavat vieläpä lausua sanan oikein.