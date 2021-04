Näitä eineksiä suomalaiset syövät – uusi ruokatrendi näkyy sekä S- että K-kaupoissa

Suomalaiset ovat aiempaa valmiimpia maksamaan valmisateriastaan enemmän, jos sillä saa parempaa laatua.

Einesvalmisteiden suosio on ollut kasvussa koronan aikana, kertovat Lidl ja K-ryhmä. S-ryhmässä samanlaista kasvua ei ole huomattu, mutta myös siellä osa tuotteista on kasvattanut selvästi myyntimääriään. S-ryhmän viestinnän mukaan vaikuttaisikin siltä, että etätyöntekijät ovat innostuneet kokkaamaan itse valmisaterioiden syömisen sijaan.

K-Ryhmän päivittäistavarakaupan osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen kertoo, että valmisaterioiden suosio on kasvanut tasaisesti jo useiden vuosien ajan. Korona-aika on lisännyt etätyötä, joka näkyy myös kokonaisuudessaan valmisaterioiden myynnin kasvuna.

Vuosittain tuoteryhmän myynti kasvaa noin kymmenen prosentin vauhtia.

– Maaliskuun alusta myynti on kehittynyt vielä aikaisempaa paremmin ja tällä hetkellä myynninkasvu on noin 15 prosenttia, Vuorinen sanoo.

Tämä siitäkin huolimatta, ettei viime maaliskuun kaltaista hamstrausta ole todistettu.

Vuorisen mukaan arkea halutaan helpottaa jatkuvasti enemmän, mikä näkyy myös valmisruokien myynnissä.

” Suomessa korostuu muihin Pohjoismaihin verrattuna tällaiset viileästä myytävät valmisruoat, kun muualla on totuttu ostamaan pakasteita.

Valmisruoissa mikroateriat ovat suositumpia kuin pakasteateriat.

– Suomessa korostuu muihin Pohjoismaihin verrattuna tällaiset viileästä myytävät valmisruoat, kun muualla on totuttu ostamaan pakasteita.

Vuorisen mukaan asiakkaat kaipaavat valmisaterialtaan aiempaa enemmän laatua ja aiempaa useampi on valmiita maksamaan ateriasta enemmän.

– Saarioinen on tuonut laadukkaamman Italia lautasella -valmisruokasarjan, HK:n valmistama Via on laajentanut tuotesarjaa ja me itse olemme tuoneet Olo-valmisruokasarjan Pekka Terävän reseptiikalla K-ruokakauppoihin. On siis nähtävissä, että helppouden ohella haetaan laatua ja näiden aterioiden myynti kehittyy selvästi.

Muista nousevista tuotteista Vuorinen mainitsee myös laadukkaat keitot ja salaatit.

Vastapainona ikisuosikit, kuten makaroni-, maksa- ja lihaperunasoselaatikko sekä erilaiset kiusaukset menestyvät yhä, vaikka niiden myyntilukemissa ei samanlaisia kasvuprosentteja nähdäkään.

S-ryhmä julkaisi listan tammi-maaliskuun myydyimmistä valmisruoista. Kymmenen kärkeen ylsivät maksalaatikon ja kiusausten pienet valmispizzat, burgerit ja pinaattiohukaiset.

– Pandemian alussa valmisruuan myynti ei lähtenyt samanlaiseen kasvuun kuin muiden päivittäistavaroiden kohdalla kävi. Tämä oli S-ryhmässä yllätys, sillä ennustimme valmisruuan olevan yksi korona-ajan selkeimmin kasvavista ryhmistä, toisin kuitenkin kävi. Sittemmin valmisruuan myynti on piristynyt ja vuoden alusta myynti on ollut kasvussa, SOK:n myyntipäällikkö Mikko Kovalainen toteaa sähköpostivastauksessaan.

Kovalainen kertoo, että töiden siirryttyä kotiin kolmioleipien ja muiden ”matkaeväiden” myynti on laskenut. Sen sijaan hän vahvistaa K-ryhmän huomion siitä, että niin sanotut premium-tason valmisruoat ovat nykyään kovassa huudossa.

– Kuluttajat ovat siirtyneet laadukkaimpien tuotteiden käyttöön, etenkin ravintoloiden sulkuaikana.

Lidl ei halunnut julkaista kahden markkinajohtajan tavoin top-listojaan edes satunnaistetussa järjestyksessä. Viestintäasiantuntija Sanna Mämmi kertoo kuitenkin valmisaterioiden suosion olleen kasvussa jo viime vuoden koronarajoituksista saakka.

– Suosittuja ovat olleet deli-valmisruoat, joista erityisesti sushit ja valmissalaatit ovat myyneet vuoden 2020 aikana hyvin. Niiden myynti nousi reippaasti toukokuussa, kun ihmiset siirtyivät etätöihin ja on pysynyt hyvänä siitä lähtien. Salaattien myynti nousi toukokuussa 26 prosenttia ja sushien peräti 123 prosenttia, Mämmi kertoo sähköpostitse.

Näiden lisäksi yhden hengen valmisateriat ja tuorepastat ovat olleet helppoja aterioita metsästävien suosiossa.