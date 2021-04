Neste vetää nousua, Kamux kiipeää

Osakekurssit lähtivät nousuun aamulla Helsingin pörssissä. Neste vahvistuu vaihtokärjessä. Fortum ja Kamux kiipeävät suositusnostojen tukemana.

Keskeiset osakeindeksit päätyivät eilen Yhdysvalloissa eri suuntiin, mutta Aasiassa aamu eteni nousevin kurssein.

Ympäri Eurooppaa päivä on alkanut kurssinousulla. Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli aamupäivällä kiivennyt 0,5 prosenttia.

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli runsaan tunnin kaupankäynnin jälkeen noussut 0,8 prosenttia 11 526,30 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH25 oli vahvistunut 0,7 prosenttia.

Vaihtoa oli kertynyt 81 miljoonaa euroa, josta vaihdetuinta eli polttoaineyhtiö Nestettä oli 8 miljoonaa euroa.

Nesteen osake oli kohonnut 2,0 prosenttia.

Verkkolaitevalmistaja Nokian osake oli noussut 0,3 prosenttia 3,42 euroon. Nokia päätyi eilen New Yorkissa 3,96 dollariin eli 3,38 euroon.

Alphavalue on nostanut energiayhtiö Fortum suositusta. Uusi suositus on ”vähennä”, kun entinen oli ”myy”. Fortumin osake oli kohonnut 1,4 prosenttia.

Käytettyjen autojen kauppaketju Kamuxin osake oli harpannut 5,7 prosenttia 13,82 euroon. Osakkeita oli vaihtunut 2,2 miljoonalla eurolla.

Inderes on nostanut Kamuxin suositusta. Uusi suositus on ”osta”, kun aiempi oli ”lisää”. Tavoitehinnan Inderes piti 16 eurossa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kamuxia seuraavista viidestä analyytikosta neljä on antanut yhtiön osakkeelle ostosuosituksen. Viidennellä suositus on ”lisää”.

Eilen kiivenneet teräsyhtiöt ovat jatkaneet nousuaan. Outokumpu oli kallistunut 2,7 prosenttia ja SSAB:n B-osake 0,2 prosenttia. Eilen pakittaneista metsäyhtiöistä UPM:n osake oli kallistunut 1,6 ja Stora Enson 2,1 prosenttia.

Elintarvike- ja rehuyhtiö Raisio ostaa Verso Foodin norjalaiselta Kavlilta. Velaton kauppahinta on 7 miljoonaa euroa ja miljoona Raision vaihto-osaketta, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Raision vaihto-osake oli kallistunut 3,5 prosenttia.

Nosturivalmistaja Konecranesin osake oli kiivennyt 0,4 prosenttia. Yhtiö kertoi saaneensa Italiasta satamanosturitilauksen, mutta ei julkistanut sen arvoa.

Tilitoimistoyhtiö Aallon Group ostaa tilitoimisto Rätinki-Yhtiöt tytäryhtiöineen 3,3 miljoonalla eurolla. Pörssin First North -listalla noteerattu osake oli kiivennyt 4,6 prosenttia.