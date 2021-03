Pieni suomalaisyhtiö näytti epäilijöille: kasvaa hurjasti ja kilpailee Googlen kanssa – ”Suomessa ei ole ollut tällaisia sitten Nokian”

Ohjelmistoyhtiö Qt Groupin osakekurssi on moninkertaistunut vuodessa kansainvälisten sijoittajien keksittyä sen.

Qt Group toivotettiin tervetulleeksi pörssiin New Yorkin Times Squaren valomainoksessa.­

Kun kansainvälinen raha löysi ohjelmistoyhtiö Qt Groupin, alkoi osakkeella hurja ralli. Vuodentakaiseen verrattuna osakkeen kurssi on lähes viisinkertaistunut.

– Qt:n kasvutarina on tosi hieno ja ainutlaatuinen. Suomessa ei ole ollut tällaisia sitten Nokian, sanoo Aktian pohjoismaisten pienyhtiörahastojen salkunhoitaja Janne Lähdesmäki uutistoimisto Startelille.

Qt:n osakkeen nousu on hyvä esimerkki siitä, kuinka pörssissä on erilaisia sijoittajia, jotka etsivät erilaisia sijoituskohteita. Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot sijoittivat Qt Groupiin jo sen ollessa osa Digiaa ja lisäsivät omistustaan yhtiön listautumisen yhteydessä vuonna 2016.

Lähdesmäki kertoo, että Aktian rahastot pyrkivät etsimään ensimmäisten joukossa lupaavia yhtiöitä, joiden kasvu näyttää mahdolliselta. Qt:n listautuessa moni oli hyvin epäileväinen yhtiön menestymismahdollisuuksien suhteen. Olihan sen ohjelmistotuotteen kilpailijana esimerkiksi Google.

– Moni mietti, miten tuollainen pikku rääpäle voi pärjätä Googlea vastaan. Se oli aika perusteltu näkemys, Lähdesmäki sanoo.

Aktiassa kuitenkin uskottiin yhtiön strategiaan ja näkemykseen. Tuolloin Qt:n markkina-arvo oli noin 100 miljoonaa euroa.

Kun yhtiö alkoi lunastaa kasvusuunnitelmansa tavoitteita, alkoi yhä useampi sijoittaja uskoa yhtiöön ja osakkeen arvo alkoi nousta.

Koronapandemia ei syönyt kannattavaa kasvua

Vaikka myös Qt Group kärsi hieman koronapandemiasta, ei se juuri näkynyt tuloksessa. Lopulta koronapandemia näkyy yhtiön kurssissakin vain pienenä kuoppana, sillä niistä pohjalukemista Qt:n kurssi on vahvistunut noin 450 prosenttia eli osake on yli viisinkertaistanut arvonsa.

Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut noin 69 prosenttia.

Qt:n osakkeen nousun takana on pohjimmiltaan yhtiön liikevaihdon sekä kannattavuuden kasvu. Kovaa kurssinousua juuri viimeisen vuoden aikana selittää myös uusien sijoittajien kiinnostus. Kun markkina-arvo kohosi yli 500 miljoonan euron, nousi Qt monen ulkomaisen sijoittajan tutkalle.

– Monet lontoolaiset rahastot esimerkiksi eivät sijoita mihinkään yhtiöön, jos sen markkina-arvo on alle 1,5 miljardia euroa. Tämä on ihan ymmärrettävää, koska niiden rahastojen koot ovat niin suuria, Lähdesmäki kertoo.

Arvostuskertoimet korkealla

Pelkkä nykyinen tuloskunto ei oikeuta Qt:n osakkeen nykyistä hintaa. Qt:n kurssinousun takana onkin ennen kaikkea näkemys siitä, että yhtiön uskotaan kasvattavan tulostaan vielä monia vuosia.

– Kukaan ei kiistä, etteikö Qt olisi hieno yhtiö, jolla on hieno tulevaisuus edessä, jos meno jatkuu samana. Kysymys on, ovatko odotukset tulevista tuotoista jo liian korkealla, OP:n analyytikko Kimmo Stenvall sanoo Startelille.

Stenvall pitää nykyistä noin 2,2 miljardin euron markkina-arvoa ”vaativana”. Vuosi sitten markkina-arvo oli noin 500 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto ei ole kasvanut samassa tahdissa. Vuosi sitten Qt:n markkina-arvo liikevaihtoon verrattuna oli noin kahdeksankertainen. Nykyisellään se on noin 27-kertainen.

Asiaa voi vertailla myös sijoittajille tutulla p/e-luvulla, joka mittaa, kuinka monessa vuodessa osake maksaa takaisin itsensä tuloksella laskettuna.

Helsingin pörssin pitkän aikavälin keskiarvo p/e-luvulle on 16. Qt:lla tuo luku on 169 viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella. Usein p/e-lukua laskettaessa käytetään vertailulukuna arviota seuraavasta tuloksesta. Esimerkiksi analyysiyhtiö Inderesin ennusteen mukainen p/e-luku on noin 106.

Lähdesmäki huomauttaa, että helposti skaalautuvien ohjelmistoyhtiöiden tapauksessa käyttökelpoisempi tunnusluku on ev/s (enterprise value/sales) eli yritysarvo suhteessa myyntiin. Yritysarvolla tarkoitetaan yhtiön arvoa, jossa on huomioitu velat ja kassa.

Ev/s-luku on Qt:lla liikkunut viime aikoina 14 ja15 välillä, kun tyypillisesti pitkän ajan keskiarvot yhtiöillä ovat 1-3.

– Onhan se aika rapsakka luku, sitä ei käy kiistäminen. Toisaalta se voi tippua nopeasti, mikäli kasvu jatkuu.

Vaikka osakkeen arvostuskertoimet ovat siis jo hurjissa lukemissa, moni luottaa edelleen yhtiön kasvuun.

Esimerkiksi Inderes pitää tavoitehintana 95,00 euroa suosituksella ”lisää”. Tänään osake liikkui 89,60 eurossa.

Myös yksityissijoittajat tankkasivat osaketta

Qt:n hyvältä näyttävä tulevaisuus on saanut myös suomalaiset yksityissijoittajat kiinnostumaan yhtiöstä. Kiinnostusta ovat lisänneet kirjoittelu yhtiöstä sekä talousmedioissa että erilaisilla sosiaalisen median palstoilla.

Yksityissijoittajien kaupoista hyvää kuvaa antavat osakevälittäjä Nordnetin tilastot. Tammikuussa Qt oli Nordnetin välittämien osakekauppojen kymmenen myydyimmän osakkeen joukossa.

Helmikuun tilastoissa Qt oli puolestaan kymmenen joukossa ostetuimmissa osakkeissa. Osakesäästötiliasiakkaiden parissa Qt oli toiseksi ostetuin osake.

Monelle alkuvaiheen sijoittajalle kulunut vuosi on ollut hyvä vaihe lunastaa voittoja myymällä Qt:n osakkeita. Joidenkin rahastojen on taas ollut pakko myydä Qt:ta, koska sen markkina-arvo on noussut niin paljon.

Esimerkiksi Aktian pienyhtiörahastossa Qt:n osuus koko rahaston koosta uhkasi kasvaa liian suureksi. Rahaston säännöissä määrätään, että yksittäisen yhtiön koko ei saa kasvaa yli 10 prosenttiin rahaston koosta.

Jossain vaiheessa Aktia voi myös joutua kokonaan myymään Qt:n osakkeet, koska se ei ole enää pienyhtiö.

Qt on noussut vaihdetuimpien joukkoon

Hype Qt:n osakkeella on näkynyt hinnan lisäksi vaihdettujen osakkeiden määrässä.

Vaihto Qt:n osakkeella on ollut niin runsasta, että se on noussut Helsingin pörssissä euromääräisen vaihdon perusteella sekä tammikuussa että helmikuussa 25 vaihdetuimman osakkeen joukkoon.

Joinakin päivinä vaihto on ollut pörssin avauduttua niin runsasta, että Qt:n osake on ollut hetken aikaa kolmen vaihdetuimman osakkeen joukossa. Jos suuntaus jatkuu samana, saattaa Nasdaq nostaa Qt:n jopa OMXH 25 -indeksiin.

Silloin osake kiinnostaisi jälleen uusia sijoittajia.