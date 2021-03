Kommentti: Marimekko meni Kiina-miinaan – yritysvastuun hinta räjähti

Kiinan ihmisoikeusrikkomukset kauhistuttavat maailmaa. Silti länsimainen raha virtaa maahan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Marimekko sai huomata, että Kiinan rikkauksista osalle pääsyn hinta on kova. Kiinan valtakoneisto näyttää bisnekselle paikkansa.

Yrityksen on hyvä näyttää yhteiskuntavastuutaan. Jos brändi on vuosikymmeniä liittynyt pehmeisiin arvoihin, ei ole hyvä leimautua sortohallinnon tukijaksi. Mutta mitä kun sortohallinto pystyy pistämään kovan kovaa vastaan?

Kiinan hallinto on maailman kovimpia. Viime aikoina se on joutunut vastaamaan uiguurivähemmistön kohtelusta ja Hongkongin kohtalosta. Uppiniskaisia uiguureja on viety sadoin tuhansin uudelleenkasvatusleireille. Hongkongin valmiiksi huterat demokratian kulissit on murskattu.

Uiguurien asuttaman Xinjiangin tilanteesta huolestui muun muassa ruotsalainen vaatejätti H&M. Huoli tuli kalliiksi. Kiinalaiset vuokranantajat ovat sulkeneet H&M:n myymälöitä. Tuotteet ovat kadonneet kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban valikoimasta. Jopa Kiinan suurin kyytipalveluyritys on poistanut H&M-myymälöiden sijainnit kartoistaan.

Kiinan vastatoimista ovat kärsineet myös suuret merkit kuten Tommy Hilfiger, Adidas ja Nike. Kiinalaisjulkkikset vetäytyvät hetki sitten houkuttelevista markkinointidiileistä.

Marimekko säikähti

Myös suomalainen Marimekko yritti osoittaa yritysvastuuta. Sen verkkosivuilla oli maininta, että yhtiö ei käytä Xinjiangin alueelta tulevaa puuvillaa. Kiinaa on syytetty orjatyön teettämisestä alueella.

Sitten Marimekko vaikutti poistaneen maininnan sivuiltaan. Taloussanomille yhtiöstä kerrottiin sähköpostitse, että se löytyy yhä tilinpäätöstietojen yhteydestä. Harva katsoo niitä.

Pelko leviää Kiinassa kauppaa käyvissä firmoissa. Suomalaisyhtiöiden eettisyyttä seuraavan Finnwatchin asiantuntija Anu Kultalahti kutsui yhtiöiden omien sanojen takaa vetäytymistä ”selkärangattomaksi”.

Kiinaa ei välttämättä sinänsä kiinnosta, mistä Marimekko ostaa puuvillansa, mutta numeron tekemisestä asiasta se ei pidä.

Yritysvastuu ei enää ole vain mukava juttu, jolla kiillotetaan julkisuuskuvaa ja pidetään hipsteriasiakkaat tyytyväisinä.

Finnwatchin mukaan yli kolmasosa Suomeen tuotavista vaatteista ja tekstiileistä on muuten peräisin Kiinasta.

Stora Enso ilmoitti maanantaina lopettavansa liukosellun toimittamisen Xinjiangin tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Asia oli tullut julki hongkongilaisen lehden uutisessa. Stora Enso korosti, että se olisi tehnyt niin joka tapauksessa.

Se nappaa, joka ehtii

Kiina on ihmisoikeusrikkomustensa vuoksi joutunut vastakkain EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa. Erityisesti Yhdysvaltain kanssa se käy myös kauppasotaa. Erilaiset boikotti- ja pakotekortit heiluvat puolin ja toisin.

Läntistä rahaa tämä ei paljoa hetkauta. Economist-lehden mukaan Kiinaan virtasi viime vuonna uusia kansainvälisiä investointeja 163 miljardin dollarin edestä. Enemmän kuin mihinkään muuhun maahan.

Kiinan markkinoissa ei kyse ole vain koosta. Maasta on tulossa trendisetteri. Se mikä myy Kiinassa nyt, myy muuallakin kohta. Tämä Marimekon kaltaisten muotibisneksessä toimivien yritysten on erityisesti otettava huomioon.

Ei ihme, jos nyt ollaan kieli keskellä suuta.

Armoton Peking

Kiinan toiveet kansainvälisestä vaikutusvallasta ovat suuret. Siksi Xinjiangin ja Hongkongin tapahtumat tuntuvat järjen vastaisilta.

Ne tekevät presidentti Xi Jinpingin haaveille ”uudesta silkkitiestä” haittaa enemmän kuin mikään muu. Kiina antaa kilpailijoilleen aseet käteen.

Miksi?

Kiina sallii vauraimmille asukkailleen modernin kulutusyhteiskunnan etuja. Puolueen ja valtion rautainen häkki on kuitenkin vain kullattu.

Vuonna 2020 Kiina tuntui pystyvän pysäyttämään oman koronaepidemiansa pelkästään rautaisella kurilla. Hongkongin miljoonia ihmisiä kadulle tuoneet mielenosoitukset lopetettiin yhdellä kansankongressin päätöksellä.

Kiinan kovan linjan miehille nämä kokemukset ovat antaneet uutta itseluottamusta. He voivat vedota myös historiaan. Kiinalla on ennakkotapauksia.

Tiibetin kiinalaistaminen herätti suuria tunteita vielä parikymmentä vuotta sitten. Maailman pop-tähdet jonottivat tukikonserttien lavalla Kiinaa tuomitsemaan. Kiina tuhahti ja jatkoi tiibetiläisten kurittamista.

Vuonna 1989 Kiinan sydämessä Taivaallisen rauhan aukiolla teurastettiin demokratiaa vaatineita opiskelijoita. Kiinan valtavan kasvun myötä tämä vaikuttaa lähinnä historian kuriositeetilta. Länsimaiden paheksunta kesti muutaman vuoden, ja sitten ikävä asia unohdettiin.

Kiinassa politiikka menee talouden edelle. Sen sai kokea hiljan maan talouden kirkkain tähti, Alibaban perustaja Jack Ma. Maan rahoitusjärjestelmää arvioinut Ma katosi julkisuudesta. Hän palasi nöyränä poikana. Puolue näytti miljardöörille paikkansa.

Kiina on bisnestaivas. Mutta sen maaperällä rikastuvien on syytä varoa miinoja.

Sen Marimekkokin sai nyt oppia.