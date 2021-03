Ammattikoulusta valmistuneelle 4822 euroa/kk – näillä aloilla ”duunarille” maksetaan parasta palkkaa

Tietotekniikan taidoilla pääsee varmimmin hyville ansioille, mutta huipputilit tehdään lopulta muilla aloilla.

Kevään yhteishaku oppilaitoksiin on käynnissä tämän viikon torstaihin asti. Opiskelupaikan haku on tärkeä päätös, jolla on todennäköisesti vaikutusta koko loppuelämän ansiotasoon.

Tilastokeskuksen tiedoista selviää, mitkä ovat eri koulutusasteilta valmistuneiden 30 eniten tienaavaa ammattiluokkaa.

Tilastoissa listatut kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, varallaolo- ja päivystyskorvaukset ja luontoisedut, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita.

Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Tietotekniikan alan töistä maksetaan hyvin koulutustaustasta riippumatta.­

Tiedot kattavat julkisen sektorin kaikki palkansaajat sekä yksityiseltä sektorilta vähintään viisi henkeä työllistävät yritykset. Palkkarakennetilaston ulkopuolelle jää yksityisellä sektorilla yritysten ylin johto sekä yrityksen päätoimialan mukaan maa-, metsä- ja kalatalouden, työnantajakotitalouksien ja kansainvälisten järjestöjen toimialat.

Ammattiluokat on järjestetty kokonaisansion mediaanin eli suuruusjärjestyksessä keskimmäisen arvon perusteella, eli ammattiluokassa on yhtä paljon mediaanipalkkaa sekä enemmän että vähemmän tienaavia työntekijöitä.

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ammattikoulun ja lukion eli niin sanotun toisen asteen koulutuksen suorittaneet. Toisessa ryhmässä alemman korkeakoulutason suorittaneet, eli ammattikorkeakoulusta valmistuneet ja korkeakouluissa kandidaattitason tutkinnon tehneet. Kolmas koulutustaso taas ovat ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Yhteenvetona tilastoista huomaa, että tietotekniikan alalla sijoittuu jokaisella koulutusasteella todennäköisimmin palkkatilastojen yläpäähän. Tilastoissa käytettyjen ammattinimikkeiden alaisissa ammateissa on eroja. Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijoita löytyy sekä toisen asteen että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, mutta selvät erot palkkatasossa kertovat myös eroista varsinaisissa työtehtävissä.

Myös toisen asteen koulutuksen suorittaneiden joukossa suurimmat palkat ovat erilaisissa tietotekniikan ja elektroniikan tehtävissä. Poikkeuksen muodostavat muun muassa myynti-insinöörit sekä lääke-esittelijät, erilaiset asiantuntijat että ahtaajat, joiden ansiotaso on it-ammattilaisten luokkaa.

It-alat hallitsevat myös AMK- ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaineiden ansiotilastojen kärkeä. Hyville ansioille pääsee kuitenkin jälleen myynti-insinöörien ja lääke-esittelijöiden ammattiluokissa sekä myös johtamisen ja maa- ja vesirakennustekniikan asiantuntijatehtävissä.

Ylimmällä koulutustasolla kärjessä ovat aiemmista poikkeavat ammattialat, kuten lääkärit, rahoitusanalyytikot ja lainopilliset erityisasiantuntijat.