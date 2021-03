Salaperäisen sijoitusgurun perustaman rahaston kriisi aiheuttanut pankeille miljarditappiot

Hedgerahasto Archegos Capitalin rahoitusvaikeudet ovat aiheuttaneet suuria tappioita eri pankeille, kuten sveitsiläiselle Credit Suisselle ja japanilaiselle Nomuralle.

Hedgerahasto Archegos Capitalin on kerrottu toimivan tästä New Yorkin 7. Avenuella sijaitsevasta pilvenpiirtäjästä käsin.­

Velkavipua ja johdannaisia hyödyntänyt Archegos on joutunut myymään mittavia määriä osakkeitaan. Näihin kuuluu suuria teknologiayhtiöitä, joiden kurssit olivat vielä alkuvuonna kovassa nousussa. Joukossa ovat muun muassa kiinalainen hakuyhtiö Baidu ja mediayhtiö ViacomCBS.

Myynnin taustalla oli ”margin call” eli Archegosta luotottaneiden rahoituslaitosten vaatimus lisävakuuksista Archegosin salkkuyhtiöiden kurssien laskiessa.

Lisärahaa on saatu kymmenien miljardien dollareiden osakemyynneistä, joita junailivat viime viikolla Archegosiin välittäjiin kuuluvat Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley ja Deutsche Bank.

Käsite ”margin call” on tullut tunnetuksi samannimisestä, vuonna 2011 julkistetusta elokuvasta, joka kertoo investointipankin romahduksesta finanssikriisissä. Yleisin veikkaus on, että kyse on Lehman Brothersista.

Kuka on Hwang?

Archegosin taustahahmo on salaperäinen, eteläkorealaislähtöinen sijoittaja Bill Hwang. Hänen johtamansa rahasto Tiger Asia Management nousi julkisuuteen viime vuosikymmenen alussa, kun amerikkalaisviranomaiset totesivat sen syyllistyneen sisäpiirikauppoihin.

Hwang on pitänyt tämän jälkeen matalaa profiilia eikä hän ole juuri esiintynyt Wall Streetin finanssipiireissä. Tiger Asia Managementin jälkeen perustettu Archegos on välttänyt viranomaissääntelyä, koska se on ollut muodoltaan ”family office” eli perheen sijoitusyhtiö, joita eivät koske tiukemmat raportointivaatimukset.

Nyt Archegosin ja samalla siihen sijoittaneen Hwangin tulevaisuus on vaakalaudalla. Tilannetta pahentaa johdannaisten holtiton käyttö.

– Mitään tällaista ei ole koettu aikaisemmin, sanoi nimettömänä pysyttelevä Wall Streetin pankin johtaja talouslehti Financial Timesille.

Uutistoimisto Bloombergin tietojen mukaan arvopaperiviranomainen SEC kutsui viime viikon osakemyyntien jälkeen välittäjäpankit hätäkokoukseen.

”Ei vielä selvillä”

Koko pankkijärjestelmää koskevasta systeemisestä riskistä ei ole vielä saatu merkkejä, mutta seurauksien laajuus selvinnee vasta tulevina viikkoina.

– Tässä kohtaa vaikuttaa siltä, että riski rajoittuu tiettyihin pankkeihin eikä niiltä ole kuultu, että tässä olisi kyse toimintaa vaarantavasta riskistä, Nordean analyytikko Antti Koskivuo kommentoi uutistoimisto Startelille.

Archegosiin liitetyt yksittäiset pankit ympäri maailmaa kärsivät pahimmillaan eilen yli 10 prosentin kurssilaskusta.

Koskivuon mukaan koko pankkisektori on kuitenkin selvinnyt suhteellisen vähin tappioin. Yhtenä kuumemittarina pidetään pankkien välisiä vakuudettoman lyhyen rahan markkinoita.

– Sielläkään ei ole vielä näkyvissä stressin merkkejä. Lähiviikkoina voi paljastua, jos Archegosilla on syvempiä vaikutuksia, mutta toistaiseksi niitä ei ole näkyvissä, Koskivuo sanoo.