Marimekko poisti maininnan uiguurien kohtelusta verkkosivultaan – tutkija: ”Selkärangatonta”

Aiemmin ruotsalainen vaatejätti Hennes & Mauritz joutui vaikeuksiin Kiinassa kritisoituaan maata orjatyövoiman käytöstä.

Marimekko vaikuttaa poistaneen verkkosivuiltaan maininnan, jonka mukaan se ei hyväksy uiguurien itsehallintoalueella tuotettua puuvillaa tuotteissaan.

Asiasta kertoi kansalaisjärjestö Finnwatch, joka tutkii yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia.

Finnwatchin mukaan Marimekon verkkosivuilla oli aiemmin maininta, jossa sanottiin, että Marimekko ei hyväksy tuotteissaan puuvillaa ”Xinjiangin uiguurien autonomiselta alueelta Kiinassa puuvillantuotantoon liittyvien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi.”

Taloussanomat otti yhteyttä Marimekkoon, josta suostuttiin kommentoimaan asiaa sähköpostitse.

Marimekko vaikuttaa poistaneen verkkosivuiltaan maininnan, jonka mukaan se ei hyväksy uiguurien itsehallintoalueella tuotettua puuvillaa tuotteissaan. Onko näin, että kyseinen maininta on todella poistettu?

”Marimekko noudattaa vastuullisen hankinnan periaatteita. Yhtiöllä on Supplier Code of Conduct, joka kaikkien tuotteiden valmistajien on allekirjoitettava. Toimintaperiaatteissamme ei ole tapahtunut muutoksia.

Julkisuudessa keskustelu on liittynyt yhteen kohtaan verkkosivuillamme, mutta on hyvä huomioida että tiedot kyllä löytyvät sivustoltamme edelleen: esimerkiksi tuoreimmat tiedot Marimekon hankinnasta löytyvät nettisivuilla viime viikolla julkaistun tilinpäätöksemme selvityksestä muista kuin taloudellisista tiedoista.”

Finnwatchin mukaan Suomeen tuotavista vaatteista ja tekstiileistä yli kolmasosa on tullitietojen perusteella peräisin Kiinasta. Tilastoista ei kuitenkaan selviä, miten suuri osa tuonnista on peräisin Xinjiangista tai miten suuren osan valmistuksessa on käytetty Xinjiangissa kasvatettua puuvillaa, siellä kehrättyä lankaa tai siellä kudottua kangasta.

”Selkärangatonta”

Finnwatchin asiantuntija Anu Kultalahti kertoo, että Marimekko ei ole ainoa yritys, joka tuntuu nöyrtyneen Kiinan politiikan ja markkinoiden edessä.

– Onhan tämä uusi tilanne, että yritykset yritetään pakottaa valitsemaan ihmisoikeuksien ja markkinoille pääsyn ja ennen kaikkea pysymisen välillä.

– Selkärangatontahan se on, että ei uskalleta seisoa täysillä niiden omien sanojensa takana.

Kaksilla rattailla ajaminen näkyy siinä, että yritys esiintyy länsimaissa vastuullisena, jossa kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuullisia toimia. Samaan aikaan toisaalla ihmisoikeuksista vaietaan jos vastuullisuus ei näyttäisikään siellä olevan kilpailuvaltti.

Kultalahti ei usko, että Kiinasta olisi oltu suoraan yhteydessä Marimekkoon. Sen sijaan hän uskoo kyseessä olevan Marimekon oma reaktio, jossa ei haluta joutua mahdolliseen boikottiin Kiinan kuluttajamarkkinoilla.

Marimekko ei halua seurata H&M:n jalanjälkiä

Marimekon toimintaa tukenee ruotsalaisen vaatejätti Hennes & Mauritzin saama kohtelu yhtiön kritisoitua Kiinaa orjatyövoiman käytöstä. Samalla H&M ilmoitti keskeyttävänsä Xinjiangin uiguurialueella tuotetun puuvillan käyttämisen.

Kiina vastasi sulkemalla useita ketjun myymälöitä ja maan sosiaalisessa mediassa vaaditaan laajasti boikottia kauppaketjua kohtaan.

The New York Timesin mukaan Kiinan vastatoimet eivät rajoitu kauppojen sulkemiseen. H&M on poistettu kokonaan monista Kiinassa toimivista sovelluksista – myös Apple Mapsista. Liikkeet ovat kadonneet myös kiinalaisen Baidun kartoista.

Pakotteita ja vastapakotteita

EU, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Kanada ovat asettaneet kiinalaisia henkilöitä ja organisaatioita pakotelistalleen uiguurien kohtelun vuoksi. Kiina vastasi pakotteisiin asettamalla vastapakotteita esimerkiksi eurooppalaisille poliitikoille ja tutkijoille.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinassa ainakin miljoona uiguuria ja muista pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa heillä teetetään pakkotyötä ja naisia on steriloitu.

Kiinan vastapakotteet ovat kohdistuneet myös yrityksiin, jotka ovat kertoneet, että lopettavat Xinjiangin uiguurien itsehallintoalueella tuotetun puuvillan käytön pakkotyöepäilyjen vuoksi. Finnwatch kertoo, että vastatoimien kohteena ovat olleet esimerkiksi Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Converse ja Burberry.

Finnwatch kertoo, että muut suuret vaatevalmistajat ovat poistaneet vastaavan merkinnän verkkosivuiltaan. Esimerkiksi japanilainen urheilumerkki Asics on ilmoittanut tukevansa jatkossakin Xinjiangissa tuotettua puuvillaa.

Maanantaina suomalais-ruotsalainen metsäteollisuusyhtiö Stora Enso ilmoitti luopuvansa liukosellutuotannostaan. Yhtiö kommentoi liukosellutuotantoaan sen jälkeen, kun Hongkongissa julkaistava South China Morning Post uutisoi yhtiön vieneen liukosellua Kiinan Xinjiangin alueelle, jossa on laajalti raportoitu etenkin uiguurivähemmistön ihmisoikeusloukkauksista ja pakkotyöstä.