Puhelimistaan tunnettu Xiaomi aikoo investoida miljardeja sähköautoihin

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Xiaomi aikoo investoida seuraavan kymmenen vuoden aikana yli kymmenen miljardia dollaria sähköautojen valmistukseen.

Xiaomin mukaan yhtiön perustajiin kuuluva miljardööri Lei Jun tulee johtamaan itsenäistä yksikköä, joka aloittaa 10 miljardin juanin eli 1,5 miljardin dollarin alkupääomalla.

Xiaomi liittyy näin muiden ajoneuvomarkkinoilta kasvua hakevien älypuhelinyhtiöiden, kuten Applen ja Huawein seuraan.

Uutistoimisto Bloombergin nimettömien lähteiden mukaan Xiaomi voisi investoida jo seuraavan kolmen vuoden aikana sähköautoihin 100 miljardia juania, josta osa tulisi yhtiön ulkopuolisista lähteistä.

Valmistus tapahtuisi yhdessä vielä nimeämättömän sopimusvalmistajan kanssa.

Sähköautoista on kasvava kysyntä Kiinan markkinoilla. Analyysiyhtiö Canalys on arvioinut, että sähköautojen myynti Kiinassa voi kasvaa yli 50 prosenttia tänä vuonna. Kiina on tällä hetkellä maailman suurin sähköautomarkkina.