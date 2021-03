Tanskan exit-strategian mukaan kaikki yli 50-vuotiaat on rokotettu toukokuun loppuun mennessä.

Tanskalaiset käyttivät viikonloppuna maskeja Kööpenhaminan Tivolin vuoristoradassa. Tivoli avautui viikonloppuna kesäkaudeksi, mutta tiukkojen rajoitusten kanssa. Kävijöiden pitää varata paikka etukäteen, ja heillä pitää olla negatiivinen tulos koronatestistä, joka on tehty alle 72 tuntia aiemmin. Tivolin ravintolat ovat vielä kiinni.­

Tanskan hallitus on esitellyt niin sanotun exit-suunnitelmansa, jonka mukaan maan koronarajoituksia aiotaan vähitellen purkaa rokotusten edetessä. Tanskan rajoitukset ovat olleet Suomea tiukemmat, esimerkiksi muita kuin ruokakauppoja on suljettu ja myös ala-astetta on käyty etänä.

Viime aikoina maassa on löytynyt päivittäin keskimäärin 358 uutta koronatartuntaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Pahimmillaan viime joulukuussa tartuntoja oli yli 4 000 yhden päivän aikana.

Tanskan exit-suunnitelman ensimmäinen vaihe koittaa heti pääsiäisen jälkeen eli tiistaina 6. huhtikuuta, kun oppilaat voivat vaiheittain päästä lähiopetukseen ja kampaamot ja monet muut palvelut voivat jälleen avata ovensa.

Viikkoa myöhemmin, 13. huhtikuuta, sekä ulkoilmaravintolat että -kahvilat saavat aueta.

6. toukokuuta voi ravintoloiden ja kahviloiden asiakkaat päästää jälleen sisätiloihin. Myös kulttuurikohteet on tarkoitus avata. 21. toukokuuta muun muassa huvipuistot ja eläintarhat voivat jälleen avautua yleisölle.

Toukokuun loppuun mennessä Tanskassa oltaisiin suunnitelman mukaan jo lähellä normaalitilaa. Tosin yökerhojen avautumista ja yleisötilaisuuksien sallimista aiotaan vielä tarkastella erikseen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan tanskalaisista lähes 12 prosenttia on tähän mennessä saanut ainakin yhden rokoteannoksen koronaa vastaan, kun taas Suomessa osuus on yli 15 prosenttia. Toisen annoksen on tanskalaisista saanut reilut 6 prosenttia ja suomalaisista 1,6 prosenttia.

Viime viikon rokotusmäärien perusteella seuraavan 10 prosentin rokottamiseen menisi 79 päivää eli kesäkuun loppupuolelle asti. Tanskan tavoitteena on saada kaikki kansalaisensa rokotettua heinäkuun loppuun mennessä.

Tanskan exit-strategia perustuu kuitenkin oletukselle, että kaikki halukkaat yli 50-vuotiaat saadaan rokotettua toukokuun loppuun mennessä, minkä ansiosta terveydenhuollon ja yksiköiden riskien arvioidaan pienentyneen merkittävästi.

Tanskan lisäksi esimerkiksi Britannia ja Saksa ovat jo julkistaneet exit-strategiansa.

Suomen hallituksen exit-strategiaa on Ilta-Sanomien tietojen mukaan valmisteltu jo helmikuusta lähtien, mutta paheneva epidemia on viivästyttänyt työtä. Strategian julkistusta joudutaan odottamaan näillä näkymin vielä ensi viikkoon.

Sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että hallitus käsittelee exit-strategiaa tämän viikon aikana.

Kaikki puolueet on kutsuttu käsittelemään strategiaa pääsiäisen jälkeen, jolloin se on myös määrä esitellä.