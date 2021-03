Suomalaistutkimus: kryptovaluuttakauppa pitkälti arpapeliä, riskit huomattavan suuret

Tutkimuksesta selviää, että sijoittajien käyttäytymistavat ovat melko samanlaisia niin osakemarkkinoilla kuin digitaalisilla rahoitusmarkkinoilla.

Vaasan yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhdessä tekemä uunituore tutkimus osoittaa, että kryptovaluuttojen hinnoittelussa spekulaatio ja arpapelityyppinen käyttäytyminen ovat perustavia tekijöitä.

Vaasan yliopisto kertoo tiedotteessaan tutkimusten osoittavan myös, että kryptovaluuttoihin kohdistuviin sijoituksiin liittyy huomattavasti lisääntynyt epävarmuus.

Esimerkiksi maailman ensimmäinen lohkoketjuteknologiaan perustuvan kryptovaluutan Bitcoinin hinta nousi viime vuoden aikana 7 200 Yhdysvaltain dollarista peräti 29 374 Yhdysvaltain dollariin ajanjaksolla 1.1.2020–1.1.2021, joka vastaa yli 300 prosentin tuottoa vuodessa.

Kryptovaluuttojen massiivinen hinnannousu on tapahtunut samaan aikaan, jolloin koronapandemiasta johtuen perinteisten valuuttamarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt sitä mukaan kun eri maiden hallitukset ovat käyttäneen suuria summia talouksien tukemiseen.

Vaasan yliopiston tutkijatohtori Klaus Grobys sekä Jyväskylän yliopiston professori Juha Junttila ovat julkaisseet tutkimusartikkelin Journal of International Financial Markets, Institutions and Money -lehdessä tutkimusartikkelin, jossa tarkastellaan kryptovaluuttojen arvonnousua.

Grobys ja Junttila tutkivat spekulatiivisen käyttäytymisen roolia eli arpapelien tapaista käyttäytymistä kryptovaluuttamarkkinoilla. Itse tutkimuksessa tehtiin analyysi 20 eri kryptovaluutan osalta niin sanotusta MAX-vaikutuksesta, jossa edeltävän ajanjakson äärimmäisen suuret tuotot kuvaavat arpapelituloksen tapaista voittomahdollisuutta myös lähitulevaisuudessa.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lyhytaikaisten tuottojen keskiarvoon palautuminen ja palautumisen nopeus hinnoitellaan myös kryptovaluuttojen poikkileikkausaineistossa. Toinen tuore tutkimussuunta on osoittanut, että 50 prosenttia Bitcoin-liikevaihdosta liittyy rikolliseen toimintaan. Tutkimuksemme osoittaa ensimmäisenä, että arpapelikäyttäytyminen on myös tärkeä tekijä kryptovaluuttojen hinnoittelussa, kertoo Klaus Grobys Vaasa yliopiston tiedotteessa.

– Arpapelityyppinen käyttäytyminen voi itse asiassa selittää osan rakettimaisesta arvonnoususta kryptovaluuttamarkkinoiden joillakin segmenteillä, toteaa Juha Junttila samaisessa tiedotteessa.

Hyvä esimerkki vastaavanlaisesta käyttäytymisestä on Junttilan mukaan sosiaalisen median Reddit-sivuston Wallstreetbets-foorumi.

Alkuvuodesta Wallstreetbetsillä operoivat ”tavalliset piensijoittajat” alkoivat yhdessä panostaa tiettyihin alhaalla oleviin yrityksiin, kuten GameStopiin. Suuri piensijoittajien määrä ja sijoitusten jyrkkä nousu saivat aikaan sen, että odotettavissa oleva tulos ja sitä kautta voitonjakokyky menettivät roolinsa ainakin lyhyellä aikavälillä.

Junttila kertoo tiedotteessa, että vastaavaa käyttäytymistä on havaittu myös kryptovaluuttamarkkinoilla. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että mutta tulokset vaativat paljon enemmän tarkastelua lähitulevaisuudessa.