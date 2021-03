Vanhasta puhelinosakkeesta tuli onnekkaille oikea rahasampo – yhdellä osakkeella saa tänäkin vuonna 1000 euron osingot

Lahtelainen PHP Holding Oy jakaa jo kolmantena perättäisenä vuotena yli 200 miljoonan euron osingot.

Osaketta kohti osinko on tuhat euroa, päätti yhtiökokous viime viikolla. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö – toimitusjohtaja.

Sijoitusyhtiön varallisuus on todellista kansanvarallisuutta. Sen taustalla on maakunnallinen puhelinyhdistys, jonka omistajina olivat yhdistyksen jäsenkirjan omistavat maakunnan yritykset ja tavalliset kansalaiset.

Kun yhdistyksestä tuli vuosituhannen alkupuolella osuuskuntavaiheiden jälkeen osakeyhtiö muuttui jäsenkirja kahdeksi yhtiön osakkeeksi.

Muutama vuosi sitten yhtiö myi omistamansa teleoperaattori DNA:n osakkeet norjalaiselle Telenor-konsernille. Kauppahinta oli yli 700 miljoonaa euroa.

Sijoitusyhtiö DNA Holding on jakanut osinkoja yli 820 miljoonan euron edestä. Menneen kolmen vuoden aikana vanhan jäsenkirjan perusteella omistaja on saanut kahdesta osakkeesta 6460 euron osingon – viime vuotta koskeva osinko on 2000 euroa.

Yhtiön alkuaikoina, vuonna 2002, osinko oli osaketta kohti vaatimattomat yhdeksän euroa.

Yhtiöllä oli kaikkiaan noin 80 000 omistajaa. Vuoteen 2021 mennessä omistajien määrä on pienentynyt 38 000 osakkeenomistajaan.

Vuosikymmen sitten vanhoista jäsenkirjoista maksettiin 500 euroa, mutta noista ajoista tarjoukset ovat moninkertaistuneet.

Osakkeilla on edelleen kova kysyntä ja joka syksy hyvissä ajoin ennen osingonjakopäätöstä omistajille tulee postilaatikoihin ostotarjouksia. Sijoittajat ovat tarjonneet näihin päiviin saakka 2000 euroa kappaleelta.

Sijoituksena osake on ollut hyvä. Moni nykyisistä omistajista on saanut osakkeensa perintönä, sillä maakunnallisen puhelinyhdistyksen historia on yli 100 vuotta.

Yhtiön toimitusjohtaja Ari Turunen laskee, että alkuperäiset omistajat sijoittivat keskimäärin vajaan 200 euron pääoman osaketta kohden.

– Usein sanotaan, että parhaan tuoton saa pitkäjänteisellä omistajuudella. Tässäkin tapauksessa se pitää paikkansa.

– Voitonjakokelpoisia varoja jää kevään osingonjaon jälkeen edelleen yli 200 miljoonaa euroa.

Omistajakunta on muuttunut vuosien saatossa ja nyt osakekannasta noin puolet on sijoittajien taskuissa.

PHP Holding Oy omistaa lisäksi siivun Finda Telecoms Oy:stä. PHP Holding Oy ja Finda Oy yhdistivät tele- ja sijoitustoimintansa Finda Telecoms Oy:öön 2019. Uuden yhtiön varallisuus on noin 1,3 miljardia. Finda omistaa sulautuneen yhtiön osakekannasta 82 ja PHP noin 18 prosenttia.