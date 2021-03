Mahdolliset liikkumisrajoitukset hirvittävät Helsingin keskustan kauppiaita: ”Tämä tuntuu kuoliniskulta”

Kampaamoyrittäjä Kukka Kuparisen mukaan esitetyt liikkumisrajoitukset eivät poista itse ongelmaa.

Helsingin keskustan erikoiskaupoissa tunnelma on matalalla. Kuvissa Markus Aarni (vas.), Kukka Kuparinen ja Eetu Arvola.­

Hallitus on esittänyt liikkumisrajoituksia pahimmille epidemia-alueille eli pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Näillä alueilla vain välttämätön asiointi olisi sallittua eli esimerkiksi ruoka- ja polttoaineostokset ja apteekissa käynti.

Kampaamoyrittäjä Kukka Kuparinen ihmettelee hallituksen suunnitelmia.

– Kyllähän se hoopolta vaikuttaa, että saadaan pitää liikkeet auki, mutta meille ei saa tulla asiakkaita, Kuparinen sanoo.

– Tällä tietenkin vältetään se, ettei meille tarvitse maksaa mitään tukia. Tämä tuntuu kuoliniskulta.

Hallituksen esitys menee ensin viiden valiokunnan ja lopuksi eduskunnan käsittelyyn. Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoi sunnuntaina Ylelle, että liikkumisrajoitukset voisivat näillä näkymin tulla voimaan aikaisintaan 12. huhtikuuta alkavalla viikolla.

Liikkumisrajoitukset tuntuisivat kampaamoyrittäjä Kuparisen mukaansa reilummilta, jos ne koskisivat samalla tavalla kaikkia yrityksiä ja toimintoja.

–Ei tässä ole kyse vain palkoista, vaan meillä on omat perheet ja asuntolainat ja muut hoidettavana, kampaamoyrittäjä Kukka Kuparinen sanoo.­

Kuparisen mukaan asiakasmäärät hänen Stadin Seita -kampaamossaan pienentyivät jo viime keväänä. Kampaamossa on hänen mukaansa tehty paljon tartuntojen välttämiseksi. Kampaajat esimerkiksi käyttävät maskeja ja antavat sellaisen myös asiakkaalle. Myös pintoja puhdistetaan asiakkaiden välillä.

– Haluaisin tietää, kuinka paljon tartuntoja kampaamoista on tullut, koska en ole sellaista tilastoa nähnyt, Kuparinen sanoo.

– Käsittämätöntä, että tällaista kaavaillaan, sillä se ei poista ongelmaa millään lailla. Jos tartunnat ovat levinneet jossain kotibileissä, miksei vaikka määrätä liikkumiskieltoa iltaisin kahdeksan jälkeen, joka koskisi kaikkia?

– Tuskinpa niitä kotibileitä päiväsaikaan pidetään, mutta liikkeet saisivat olla auki.

Liikehuoneiston vuokranantaja ei ole aiemminkaan tullut vastaan koronarajoitusten aikana. Kuparinen sanoo käyttäneensä omia säästöjään yritykseensä jo viime keväänä.

– Eikä tässä ole kyse vain palkoista, vaan meillä on omat perheet ja asuntolainat ja muut hoidettavana, Kuparinen muistuttaa.

Myös kauppakeskus Forumissa toimivan optikko Arvolan omistaja Ilkka Arvola arvelee, että liike on pantava kiinni, jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan.

– Pitää varmaan laittaa liike kiinni ja lomauttaa koko henkilökunta, ei meillä ole hirveästi muita mahdollisuuksia, Arvola miettii.

– Liikevaihtohan putoaa nollaan.

Kauppakeskukset asettavat niissä toimiville liikkeille vaatimukset aukioloajoista. Arvolan mukaan onkin vielä epäselvää, miten Forum suhtautuu liikkeiden sulkemiseen, vaikka laki ei suoranaisesti määrää niitä sulkeutumaan.

Optikko Arvolan liike kauppakeskus Forumissa. Tiskin takana Eetu Arvola.­

– Tietyt kulut pyörivät kuitenkin koko ajan. Täytyy katsoa, voidaanko esimerkiksi vuokrista neuvotella, Arvola sanoo.

Kevät ja kesä ovat yleensä ollut silmälasiliikkeille sesonkiaikaa, kun ihmiset tyypillisesti muutenkin hakevat asusteisiinsa piristystä. Varsinkin aurinkolasien ja piilolinssien kysyntä kasvaa. Myös turistit on keskustan liikkeille tärkeä tulonlähde.

– Myynti on koko vuoden aikana pudonnut, koska ihmisiä on liikkunut Helsingin keskustassa muutenkin vähemmän, joten tämä kolahtaa nyt vielä kovempaa, Arvola sanoo.

Kevät ja kesä ovat erityisen tärkeää aikaa Fredrikinkadulla sijaitsevalle skeittikauppa Laminalle, sillä vuoden liikevaihto tehdään käytännössä silloin, kertoo liikkeen omistaja Markus Aarni.

– Lamina tekee tuloksensa huhti–heinäkuun välisenä aikana, talvellahan me tehdään tappiota.

– Sesonki oli juuri alkamassa, ja odotimme, että nyt vihdoin kysyntä kasvaa. Nyt vuoden paras myyntipiikki jääkin tulematta.

Kivijalkakaupan liikevaihto uhkaa tippua nollaan parhaimman sesongin alkaessa. Aarnin mukaan liikkumiskielto voisi sallia ainakin verkkokauppaostosten noutamisen.

Markus Aarni arvelee joutuvansa lomauttamaan kaupan kaksi työntekijää.­

– Meillähän on niin sanottu click-and-collect-palvelu, eli verkossa tehdyt ostokset on voinut käydä hakemassa kaupasta, Aarni sanoo.

– Meidän tulkintamme on, että jos kerran pakettien hakeminen postista sallitaan, niin ne voi hakea myös kaupasta.

Skeittilautoja ja -tarvikkeita on mahdollista ostaa verkossa, ja verkkokauppa onkin muodostanut noin neljänneksen Laminan tuloista. Aarni mukaan verkkokaupan kasvu ei korvaisi kivijalkakaupan myynnin laskua.

– Kyllä tässä tulee merkittävä pudotus myyntiin. Ihmiset eivät juuri osta meiltä vaatteita netissä, mutta kun he tulevat kauppaan ostamaan dekkiä, niin olemme voineet yrittää myydä heille myös muuta. Nyt tämä lisämyynti jää pois, Aarni sanoo.

Aarni epäilee, että hän joutuu lomauttamaan kaupan kaksi työntekijää.

– Kolme viikkoa vielä voisi työllistää heitä, mutta minulla on aavistus, että tämä ei ikävä kyllä jää tähän, hän arvioi.

Minkäänlaisia valtion tukia hän ei usko saavansa. Tappiota tehnyt yritys ei ole aiemminkaan saanut rahoitusta esimerkiksi Business Finlandilta.

Ihmisten kohtaamisia liittyy myös kiinteistövälittäjien työhön, vaikka noin kolmasosa asuntokaupasta tehdäänkin jo sähköisesti. Tällä tarkoitetaan kuitenkin vain varsinaista kauppatapahtumaa, joka voidaan tehdä verkossa esimerkiksi pankkitunnusten avulla.

Mutta vaikka asuntoja esitellään verkossa 3d-malllinnuksilla ja videoilla, eivät ne ole korvanneet perinteisiä asuntonäyttöjä.

Kiinteistövälittäjät odottavat henkilökohtaisten asuntonäyttöjen kuitenkin jatkuvan, vaikka liikkumisrajoitukset tulisivatkin voimaan.

– Yleisnäytöt on kielletty meillä nyt kokonaan, vaikka asiakkaat joskus niitä toivovatkin. Näytöissä on paikalla vain kaksi ihmistä. Myös maskipakko on määrätty, kertoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kivelä.

Myös Huoneistokeskuksella on ryhdytty samantyyppisiin toimiin. Esittelijöille on annettu muun muassa ohjeet desinfioida asunnon pintoja, esimerkiksi ovenkahvat, joihin kävijät koskevat.

– Liikkumisrajoitus saattaa jonkun verran vaikuttaa kauppojen määriin pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla, arvioi liiketoimintajohtaja Marina Salenius Huoneistokeskuksesta.

– En kuitenkaan odota mitään suurta V-käyrää, vaan lähinnä pientä kuoppaa.