Maaseudun Tulevaisuus kertoo, että yli 250 kontillista Atrian sianlihaa on jumissa Suezin kanavan ruuhkan takia.

Maailman suurimpiin konttialuksiin kuuluva MV Ever Given on tukkinut rahtiliikenteen solmukohtana tunnetun Suezin kanavan viime tiistaiaamusta lähtien. Alus ajautui matalikkoon hiekkamyrskyssä.

Ruokatalo Atrialla on jumissa iso määrä sianlihaa Suezin kanavan jättiruuhkassa. Näin kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Lehti kertoo, että Atrialta on matkalla Kiinaan, Etelä-Koreaan ja Japaniin yli 250 kontillista sianlihaa. Niistä 50 on pyörien päällä ja odottamassa lastauksia, mutta pari sataa on merellä.

Alusta on yritetty työntää ja vetää ja sen jumiutuneen keulan ympärillä on käynnissä maansiirtotyöt. Lastia pyritään keventämään ja lauantaina alkavan nousuveden toivotaan irrottavan laivan.

Vientijohtaja Markku Hirvijärvi kertoo Maaseudun Tulevaisuudessa, että vielä ei ole hätää, sillä suma on kestänyt vasta muutaman päivän.

– Ne ovat pakastekontteja ja varustamot ovat ilmoittaneet, että niin kauan kuin laivojen koneet käyvät, generaattorit tuottavat sähköä ja virtaa riittää. Kun laiva saadaan käännettyä, ei mene kauan, kun kaikki lähtevät jonossa liikkeelle, hän sanoo.