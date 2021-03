Saako mummolaan tai mökille matkustaa, valvotaanko liikkumista, pitääkö varattu matka perua? 14 kysymystä ja vastausta liikkumisrajoituksista

Suunnitellut liikkumisrajoitukset vaikuttavat toteutuessaan voimakkaasti matkustamiseen.

Eduskunta aloitti perjantaina hallituksen torstaina esittämien liikkumisrajoitusten käsittelyn. Eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu hallituksen lakiesityksestä iltapäivällä.

Rajoitukset koskisivat tällä erää Helsinkiä, Vantaata, Espoota, Kauniaisia ja Turkua. Liikkumisrajoitukset sisältävät myös liikkumisen sallivia poikkeuksia, joista voit lukea lisää täältä.

Liikkumisrajoitusten voimaantulo ennen pääsiäistä näyttää tällä hetkellä melko epätodennäköiseltä. Erään arvion mukaan esitys voitaisiin saada eduskunnasta läpi ja presidentin vahvistettavaksi pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

Rajoitusten vaikuttavat voimaan tullessaan rajusti matkustamiseen. IS keräsi vastauksia rajoitusajan matkustamista koskeviin kysymyksiin.

1. Onko matkustaminen rajoitusalueille sallittua?

Rajoitusalueille matkustaminen on sallittua vain sen ollessa välttämätöntä. Lomailua itsessään ei lasketa välttämättömäksi.

2. Voiko rajoitusalueen sisältä matkustaa mummolaan muualle?

Liikkumisrajoitusten alueelta pois matkustaminen on oikeutettua, jos liikkuminen on välttämätöntä. Muuten vain mummolaan matkustaminen ei rajoitusten aikana olisi sallittua.

Rajoituksilla halutaan vähentää myös junamatkustajien määrää.­

3. Onko rajoitusalueilta poistuminen henkilöautolla kiellettyä?

Kyllä. Liikkumisrajoitusalueelta poistuminen ilman pätevää syytä on kiellettyä. Oikeus liikkumiseen on kuitenkin olemassa, jos kyse on esimerkiksi työtehtävien hoitamisesta.

4. Saako mökille mennä?

Sallittua olisi siirtyä omistamalleen tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle. Mökin pitäisi siis olla omassa omistuksessa tai pitkäaikaisessa käytössä, eikä olisi sallittua vuokrata lyhytaikaisesti mökkejä rajoitusalueiden ulkopuolelta. Omalle mökille voi mennä perheenjäsenen kanssa.

5. Koskevatko liikkumisrajoitukset henkilöitä, jotka ovat jo saaneet koronarokotteen?

Kyllä. Rajoitukset koskevat henkilöitä, jotka asuvat rajoitustoimia soveltavalla alueella. Liikkuminen on kuitenkin sallittua tietyin poikkeuksin.

Kauppakeskuksiin ei ole asiaa ilman hyväksyttävää syytä.­

6. Mitä tapahtuu, jos ei noudata liikkumisrajoituksia?

Liikkumisrajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus. Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon ja kasvomaskin käyttämättä jättämisestä määrätä 40 euron rikesakko.

7. Saavatko rajoitusalueiden ulkopuolella asuvat matkustaa normaalisti rajoitusalueiden ulkopuolella?

Kyllä. Rajoitusalueiden ulkopuolella matkustaminen on sallittua. Rajoitusalueiden sisälle matkustaminen vaatii kuitenkin perustellun syyn.

8. Voiko rajoitusalueen sisällä matkustaa esimerkiksi isovanhempien luo?

Lakiesityksessä on määritelty, että läheisen henkilön hoivan tarve on hyväksyttävä peruste liikkumiselle. Jos matkustamista ei katsota välttämättömäksi, on se kiellettyä myös rajoitusalueen sisällä.

Ulkoilu aiotaan sallia vain pienessä porukassa.­

9. Valvotaanko rajoitusalueilta poistumista?

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kertoi eilen Ylelle, että tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei alueiden rajoille tule poliisin valvontaa. Rajoitusalueita valvottaisiin kuitenkin kokonaisuudessaan.

10. Kannattaako jo varattuja pääsiäisen reissuja perua?

Eduskuntalähteistä on arvioitu, että liikkumisrajoituksia koskevaa lakia tuskin saadaan voimaan ennen pääsiäistä. Erään arvion mukaan esitys voitaisiin saada eduskunnasta läpi ja presidentin vahvistettavaksi pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

11. Voiko ulkomailla asuva Suomen kansalainen matkustaa rajoitusten aikana Suomeen tai asuinmaahansa?

Kyllä. Suomen kansalainen on aina oikeutettu tulemaan maahan tai poistumaan maasta.

12. Saako matkustaa kotiin, jos on lomalla rajoitusten astuessa voimaan?

Kyllä saa. Jokainen saa matkustaa takaisin asuinpaikkaansa.

13. Saako ulkomaalainen matkustaa Suomeen?

Ulkomaalainen saa matkustaa Suomeen vain välttämättömistä syistä. Hänen tulee maahan saavuttuaan asettua suunnittelemaansa tilapäiseen osoitteeseen, ja rajoitukset koskevat myös häntä, jos osoite on sillä alueella, johon rajoituksia sovelletaan. Ulkomaalaisella on myös oikeus poistua maasta.

Moni suomalainen on huolissaan rajoitusten vaikutuksesta kevään lomailuun.­

14. Täytyykö varautua perustelemaan matkustamisen syy?

Poliisi voi tarvittaessa tiedustella, minne henkilö on matkalla. Tällaisessa tilanteessa liikkumisen syyn voisi todistaa esimerkiksi kirjallisella todistuksella samaan tapaan kuin Uuden maan sulun yhteydessä. Myös suulliset perustelut kelpaavat. Asian tarkempi käsittely on kuitenkin vielä kesken.

Liikkumisrajoitukset poikkeavat vuoden takaisesta Uudenmaan sulusta muun muassa siinä, että ainakin nykyisen tiedon mukaan poliisi ei suorita samanlaista rajavalvontaa. Toisaalta alueiden sisäiset rajoitukset ovat tällä kertaa huomattavasti laajempia.

Luonnollisesti myös tämänhetkiset kaavaillut rajoitusalueet poikkeavat vuoden takaisesta Uudenmaan sulusta. Tällä hetkellä tarkoitus on rajoittaa liikkumista Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa ja Turussa.

Rajoituksia voidaan asettaa muillekin alueille, mikäli epidemiatilanne heikkenee niissä riittävän paljon. Rajoitukset voivat olla kerrallaan voimassa 21 vuorokautta, eli kolme viikkoa. Rajoituksista on luovuttava välittömästi, jos niiden edellytykset eivät enää täyty. Uudenmaan sulku kesti suunnilleen saman verran, hieman vajaat kolme viikkoa.

Uudenmaan sulun koettiin hidastaneen koronaviruksen leviämistä suurimmassa osassa muun maan sairaanhoitopiirejä, kertoi Iltalehti viime keväänä. Liikkumisen rajoittamisen toimivuudesta on siis kotimaistakin näyttöä.

Poliisin ei ole tällä kertaa ainakaan lähtökohtaisesti tarkoitus ottaa vastaan virka-apua esimerkiksi Puolustusvoimilta.­

Rajoitukset nojaavat kansalaisten tottelevaisuuteen

Muun muassa sisäministeri Ohisalo on todennut, että rajoitusten noudattamisen valvonta on käytännössä todella vaikeaa. Poliisin mukaan valvonta hoidettaisiin käytössä olevilla poliisin resursseilla, eikä valvontaan ole tarkoitus lähtökohtaisesti pyytää virka-apua muilta viranomaisilta.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen totesi aiemmin IS:lle, että poliisin voimavarat eivät riitä valvontaan, vaan rajoituksilla vedotaan ihmisten lainkuuliaisuuteen.