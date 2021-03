Vessapaperi uhkaa loppua maailmalla – Suomessa hätä ei tule käteen yhtä helposti

Ilmiön taustalla vaikuttaa tavarakonttien noussut kysyntä Kiinassa.

Alkuvuodesta 2020 puhjennut koronaviruspandemia johti maailmanlaajuiseen vessapaperin hamstrausilmiöön. Vuotta myöhemmin maailman suurin vessapaperin raaka-aineen valmistaja Suzano SA varoittaa paperimassan toimitusvaikeuksista, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Brasilialaisen yhtiön mukaan ongelman syynä on niin sanottu konttikriisi eli kansainvälinen pula tavaraa kuljettavista rahtikonteista. Vajetta on vauhdittanut Kiinassa voimakkaasti noussut konttien kysyntä. Samaan aikaan valmistajat ovat ennakoineet pandemian vähentävän kulutusta ja supistaneet tuotantoaan.

Bloomberg kertoo Suzano SA:n toimitusjohtaja Walter Schalkan epäilleen, että käynnissä on toimitustilannetta yhä pahentava lumipalloefekti, koska konttivajeen yhteydessä vessapaperin kysyntä kotitalouksissa on kasvanut. Schalkan mukaan yhtiö on jo joutunut lykkäämään toimituksiaan maalis–huhtikuussa.

– Kaikki konteilla vievät toimijat ovat kohdanneet tämän riskin, Schalka sanoo Bloombergille.

Brasilia on maailman suurin paperimassan toimittaja ja Suzano SA tuottaa Bloombergin mukaan noin kolmanneksen maailman lehtipaperimassasta.

Suomessa konttikriisi ei vaaranna vessapaperin saatavuutta merkittävästi, sillä maassa on kaksi suurta pehmopaperin valmistajaa: Essity Nokialla ja Metsä-Tissue reilun sadan kilometrin päässä Mäntässä. Yhteensä tehtailta valmistuu päivittäin lähes neljä miljoonaa wc-paperirullaa.

Tuotannosta osa menee vientiin, mutta Suomen rajojen sisäpuolelle tavarasta jää runsaat kolme miljoonaa rullaa päivässä.

Suomen asukasluku on noin 5,5 miljoonaa. Jokaista suomalaista varten tehdään tällä hetkellä siis yksi kokonainen wc-paperirulla vähintään joka päivä – käytännössä noin neljä rullaa viikossa.

Tutkimuksen mukaan yksi wc-paperirulla riittää yhdelle suomalaiselle noin viikoksi.

Maailmalla ongelmat rahtiliikenteessä ovat jo entuudestaan poikineet useita taloudellisia ongelmia. Muun muassa ruoka- ja maataloustuotteiden toimitukset ovat viivästyneet. Tällä viikolla syöksykierrettä on kiihdyttänyt entisestään Euroopan ja Aasian väliselle tavaraliikenteelle olennaisen Suezin kanavan tukkiutuminen.