Kaavaillut liikkumisrajoitukset pitävät sisällään monia liikkumisen sallivia poikkeuksia.

Koronaepidemian hillitsemiseksi suunnitellut liikkumisrajoitukset herättävät monia kysymyksiä siitä, mikä on ja ei ole sallittua.

Rajoitukset koskisivat tällä erää Helsinkiä, Vantaata, Espoota, Kauniaisia ja Turkua. Kaavaillut liikkumisrajoitukset sisältävät myös poikkeuksia, joista voit lukea lisää täältä.

IS kokosi kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista ja siitä, mitkä arkiset asiat olisivat rajoitusten aikana tämänhetkisten tietojen valossa todennäköisesti sallittuja.

1. Mitä kaikkea saa käydä ostamassa rajoitusten aikana?

Oman henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkiminen on sallittua. Tällaisia ovat muun muassa elintarvikkeet, ruoka, lääkkeet, polttoaine tai muut näihin rinnastuvat tarvikkeet.

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen mukaan esimerkiksi ostoskeskuksissa oleskelu tai erikoisliikkeistä tavaroiden hankkimista varten liikkuminen ei ole laillista. Ratkaisevaa on se, missä tarkoituksessa matka tehdään.

– Ei ole välttämätöntä mennä hankkimaan koristetarvikkeita, mutta ymmärretään se, että jos on tehnyt matkan hankkiakseen elintarvikkeen ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen, niin se on tietysti täysin mahdollista.

2. Saako esimerkiksi urheiluliikkeissä tai vaatekaupoissa käydä ostoksilla?

Asioiminen olisi rajoitetumpaa, ja ostotarpeen pitää olla välttämätön. Professori Matti Tolvasen näkemyksen mukaan kyse olisi välttämättömästä ja näin ollen sallitusta hankinnasta, jos esimerkiksi lenkkikengät tai housut hajoavat, tai tarvitsee lämpimämpiä vaatteita.

3. Saako Alkossa käydä?

Kyllä. Myös alkoholi luetaan esityksessä elintarvikkeeksi.

Esimerkiksi kävelylenkillä käyminen on sallittua rajoitusten aikanakin.­

4. Lasketaanko noutoruoan hakeminen sitä tarjoavasta ravintolasta välttämättömäksi ruokakauppareissuksi?

Professori Tolvanen rinnastaisi noutoruoan hakemisen ruokakauppaan. Hänen käsityksensä mukaan take away -ruokamyynti olisi sallittua.

5. Saako postista hakea paketin tai pankissa asioida?

Pankissa asiointi sekä postin ja muiden lähetysten noutaminen ja lähettäminen olisi sallittua.

6. Saako lääkärissä käydä?

Kyllä. Terveyden- tai sosiaalihuollon palveluiden käyttämisen tai muun läsnäoloa edellyttävän viranomaisasioinnin toteuttamiseksi liikkuminen on sallittua.

7. Saako käydä parturissa? Entä esimerkiksi hierojalla?

Näiden suhteen on epäselvyyttä. Tolvasen mukaan parturissa tai kampaajalla käynti ei todennäköisesti istuisi sallittuihin poikkeuksiin, mutta hierojalla käynti saattaisi tietyissä tapauksissa kuulua välttämättömien terveyspalveluiden piiriin.

8. Saako sairaan lemmikin viedä eläinlääkäriin?

Kyllä saa. Esityksen mukaan oikeus liikkumiseen on olemassa, jos omalla vastuulla oleva eläin vaatii hoitoa.

Liikkumisrajoitusten valvominen on käytännössä todella hankalaa.­

9. Voiko huoltoliikkeessä käydä, jos auto hajoaa?

Autoa voi tarvita esimerkiksi työn tai oman yritystoiminnan vuoksi tapahtuvaan liikkumiseen. Tämän vuoksi professori Tolvanen uskoisi auton huollattamisen olevan sallittua ja kuuluvan samaan kategoriaan polttoaineen tankkauksen kanssa.

10. Saako harrastaa liikuntaa ulkona?

Saa, mutta pienessä porukassa. Kuntoilutarkoituksessa ulkoilu on sallittua perhepiirissä tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua turvavälit huomioiden.

11. Lapset saavat leikkiä ulkona yhdessä, mutta saavatko lasten vanhemmat vahtia heitä?

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset saisivat edelleen ulkoilla ja leikkiä ulkona muiden lasten kanssa. Professori Tolvasen mukaan jokaisella vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus valvoa omaa lastaan, ja jonkun täytyy lapsia valvoa.

– Katsoisin, että huoltajan vastuu huollettavasta menee rajoitusten ohi.

12. Saako kirkossa tai muissa hengellisissä tilaisuuksissa käydä?

Kirkossa käyminen esimerkiksi jumalanpalveluksen muodossa olisi liikkumisrajoitusten aikana luultavasti kiellettyä.

Esitysluonnokseen kirjatuissa poikkeuksissa on kuitenkin sallittu yksilöllinen, sielunhoidollinen tapaaminen uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa.

13. Saako vierailla vanhan apua tarvitsevan omaisen luona?

Kyllä saa. Läheisen henkilön hoivan tarve, vammaisen henkilön avun ja tuen tarpeen toteuttaminen tai muu näihin rinnastettava painava syy on hyväksyttävä peruste liikkumiselle.

14. Saako vierailla eri osoitteessa asuvan puolison tai lapsen luona?

Saa. Painavaksi syyksi luetaan vakiintuneen parisuhteen vuoksi liikkuminen.

Sallituksi on listattu myös liikkuminen lapsen avun ja tuen tarpeen tai tapaamisoikeuden toteuttamiseksi.

15. Voiko mökille mennä?

Sallittua olisi siirtyä omistamalleen tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle. Mökin pitäisi siis olla omassa omistuksessa tai pitkäaikaisessa käytössä, eikä olisi sallittua vuokrata lyhytaikaisesti mökkejä rajoitusalueiden ulkopuolelta. Omalle mökille voi mennä perheenjäsenen kanssa.

16. Milloin rajoitukset alkaisivat ja kuinka kauan ne kestäisivät?

Vielä ei ole varmaa, että hallituksen esitys liikkumisen rajoittamiseksi astuu voimaan ainakaan sellaisenaan. Eduskuntalähteistä on arvioitu, että liikkumisrajoituksia koskevaa lakia tuskin saadaan voimaan ennen pääsiäistä. Erään arvion mukaan esitys voitaisiin saada eduskunnasta läpi ja presidentin vahvistettavaksi pääsiäisen jälkeisenä tiistaina. Rajoitukset voisivat olla kerrallaan voimassa kolme viikkoa.

17. Miten liikkumisrajoituksia valvotaan?

Lakiesityksen mukaan henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa määränpäästä ja tarkoituksesta sekä hänellä olevasta erikseen säädellystä perusteesta poiketa säädetyistä rajoituksista.

18. Millainen rangaistus rajoitusten rikkomisesta voisi seurata?

Liikkumisrajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus. Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon ja kasvomaskin käyttämättä jättämisestä määrätä 40 euron rikesakko.

Lähteinä käytettiin Valtioneuvoston kanslian esitysluonnosta, alivaltiosihteeri Timo Lankisen tiedotustilaisuudessa lausumia kommentteja sekä rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen tulkintoja aiheesta.

Professori: Säädösten täytyy olla täsmällisiä

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan edellä käydyt esimerkit osoittavat, että poikkeusten määrittely on vaikeaa.

– Elämä on niin rikasta, että 12 kohdan listaan on aika vaikeaa saada kaikkea edes välttämätöntä mahtumaan. Mutta niin kuin sanottu, tämä ongelma poistuu sillä, että poliisihan ei tule tietenkään puuttumaan ainakaan tulkinnanvaraisissa tapauksissa liikkumiseen.

Poliisi tiedotti varautuvansa koronavirustilanteesta aiheutuvien liikkumisrajoitusten voimaantuloon. Valvonta hoidettaisiin käytössä olevilla poliisin resursseilla ja tavoitteena olisi huolehtia siitä, että rajoituksia noudatetaan mahdollisimman kattavasti. Liikkumisrajoitusten valvontaan ei olisi tarkoitus pyytää virka-apua muilta viranomaisilta, vaikka siihenkin on varauduttu.

Tolvanen ei usko, että rajoitusten noudattamista pystytään käytännössä valvomaan.

– Ei kukaan kuvittelekaan, että poliisi kovin tehokkaasti rupeaisi säädösten noudattamista valvomaan.

– Jos ihminen sanoo, että hän on menossa ruokakauppaan, poliisihan joutuu uskomaan. Ei poliisin voimavarat riitä sen asian selvittämiseen, sitä on mahdotonta valvoa. Jos esimerkiksi käy kauppakeskuksessa, on mahdotonta selvittää, kävisikö henkilö siellä ollessaan myös esimerkiksi parturissa.

Tolvasen mukaan liikkumisrajoitusten säätäminen perustuu siihen, että ihmisten uskotaan niitä noudattavan. Poliisi voi pistokokein tai äärimmäisissä tilanteissa puuttua asiaan.

– Vaikka tämä pakon tai velvollisuuden muotoon säädetään, kuten pääministerikin on sanonut, tässä lähdetään siitä, että valtaosa ihmisistä haluaa noudattaa sitä ja olla lainkuuliaisia. Tässä vedotaan ihmisten lainkuuliaisuuteen ja hyvä niin. On toisaalta hyvä olla myös sanktion mahdollisuus, jolla voidaan sitten puuttua asiaan, jos joku ehdoin tahdoin haluaa rikkoa liikkumisrajoituksia.

Tolvasen mukaan esitysluonnos nykyisellään jättää paljon tulkinnanvaraa.

– Perustuslakivaliokunta ottaa kyllä tähän varmaan kantaa arvioinnissaan. On hyvä, että pohditaan, onko tämä riittävän täsmällinen. Etenkin kun tässä on rahastusuhkakin. Sellaisten säädösten, joiden avulla on mahdollista sakottaa, pitää olla rikoslain mukaan täsmällisiä.

Käsittelyssä voi Tolvasen mukaan tästä johtuen kestää oletettua pidempään.

– En näe tätä niinkään ongelmana perusoikeuksien rajoittamisen näkökulmasta. Suurempi ongelma on, saadaanko säädökset riittävän täsmälliseksi. Jos tekoja sanktioidaan, pitää olla riittävän täsmällisesti määriteltyä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä.