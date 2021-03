Listalle toiselle ja kolmannelle sijalle nousevat yksityiset suurvuokranantajat Sato ja Kojamo. Satolle suoraan tilitettävien eurojen määrä on laskussa, Kojamolla nousussa.

Kela on julkaissut suoraan vuokranantajille maksettavien asumistukien kymmenen kärjen. Joukkoon mahtuu kaupunkikonsernien vuokra-asuntoja sekä kaksi yksityistä vuokrajättiä.

Aiempien vuosien tapaan suoraan vuokranantajille maksettavien asumistukien kärkikolmikkoon yltävät voittoa tavoittelevat osakeyhtiöt Sato ja Kojamo, joka ylläpitää Lumo- ja VVO-asuntoja.

Sato oli vuosina 2018–2020 toisiksi eniten suoria asumistukia saanut vuokranantaja. Yhteensä se sai 28 148 384 euroa vuokranantajalle suoraan tilitettävää asumistukea vuonna 2020. Saton asumistukien määrä on kuitenkin ollut lievästi laskeva, sillä vuonna 2018 yritys sai vajaan kolme miljoonaa vähemmän.

Suurien työeläkeyhtiöiden ja ammattiliittojen pitkälti omistama Kojamo sai suoraan vuokranantajalle tilitettäviä asumistukia vuosina 2018–2020 kolmanneksi eniten. Kojamon osuus on ollut kasvava, sillä vuodesta 2018 vuoteen 2020 asumistukieurojen määrä on kasvanut reilulla 2 273 000:lla. Vuonna 2020 Kojamo sai Kelalta suoraan 25 261 068 euroa.

Vuoden 2017 selvityksen mukaan vajaa kolmannes asumistuesta tilitetään suoraan vuokranantajalle, kun kaksi kolmasosaa maksetaan suoraan asukkaalle. Saton ja Kojamon saamien asumistukieurojen määrä lienee siis todellisuudessa selvästi isompi, sillä tilastoissa näkyy vain vuokranantajalle tilitettävä osuus.

Vuokranantajalistauksen ensimmäiselle sijalle nousee Helsingin kaupunkikonserni. Saton ja Kojamon ohella top 10 täyttyykin kaupunkien vuokra-asunnoista.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiaisen mukaan samat vuokranantajat ovat kärkipäässä vuodesta toiseen kokonsa vuoksi.

– Isot vuokranantajat päätyvät listalle kokonsa ja asukkaidensa pienituloisuuden vuoksi. Kuntien vuokrataloyhtiöt ja muutama iso yritys vuokraavat suurta määrää asuntoja. Näissä asunnoissa asuu pienituloisia ruokakuntia, jotka saavat asumistukea ja heistä osan tuki maksetaan suoraan vuokranantajalle, Jauhiainen vastaa sähköpostitse.

Yleinen asumistuki voidaan maksaa vuokranantajalle joko hakijan valtuutuksen tai tuen saajan vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella.

Niin Sato kuin Kojamo viestivät sähköpostitse, etteivät seuraa sitä, kuinka moni heidän asukkaistaan saa asumistukea tai sitä, kuinka monen asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle.

– Meillä ei ole mahdollisuutta seurata tätä tietoa, kertoo Saton toimitusjohtaja Antti Aarnio sähköpostivastauksessaan.

Hän jättää vastaamatta kysymykseen siitä, millainen merkitys Kelan maksamilla asumistuilla on Satolle taloudellisesti ja onko tuilla liiketoiminnallista merkitystä. Aarnio ei osaa sanoa, miksi Sato on Kelan asumistukitilastoissa toistuvasti korkealla, mutta painottaa, että kyse on vain suoraan vuokranantajalle maksettavasta tuesta.

– Kelan tilastoissa näkyy suoraan vuokranantajan tilille maksettujen asumistukien määrä, joten se ei suoraan kerro asumistukea saavien vuokralaisten määrää vuokranantajittain.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor Kojamolta kertoo niin ikään, ettei yritys seuraa sitä, kuinka suuri osuus sen vuokralaisista saa asumistukea.

– Meillä on lähes 36 000 vuokra-asuntoa. Noin 55 000 asiakkaamme elämäntilanteissa voi tapahtua muutoksia, osa on opiskelijoita, eli sinällään on ymmärrettävää Suomen suurimman yksityisen toimijan voivan nousta euromääräisellä listalla esiin toiminnan laajuuden vuoksi, Kantor kirjoittaa sähköpostitse.

Hän painottaa, ettei asumistuilla ole merkitystä Kojamon liiketoiminnallisiin ratkaisuihin.

Asumistukijärjestelmää on kritisoitu. Muun muassa Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola on arvioinut asumistukijärjestelmän korottavan vuokrien keskitasoa, jolloin hyöty menee suoraan vuokranantajalle.

Kritiikkiä tukeen, sen kokoon tai määräytymisperusteisiin liittyen on kuultu vuosien varrella monista puolueista, vaikkakaan tutkimus ei yksiselitteisesti osoita, että asumistuet nostaisivat vuokratasoa.

Myös Satossa ja Kojamolla asumistuet nähdään tarpeellisena tukimuotona.

Saton Aarnion mukaan asumistukijärjestelmä toimii pääsääntöisesti hyvin.

– Asumistuki on vuokra-asukkaalle osoitettua tukea, se ei ole tukea vuokranantajalle, vaikka tuen saajan valtuuttamana Kela voikin maksaa sen suoraan vuokranantajan tilille. Näemme asumistuen tarpeen ennen kaikkea asiakkaidemme näkökulmasta, Aarnio kirjoittaa.

Kojamon Kantorin mukaan asumistuki on niin ikään olennainen osa suomalaista sosiaaliturvaa.

Kojamo on ollut asumistukien ohella esillä siksi, että sen suurista omistajista moni on ammattiyhdistyksiä, ja yhtiö korotti omistajilleen maksettavaa osinkoa koronavuonna.

Koska ammattiliitot ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä muun muassa työnantajaliittojen ja useiden säätiöiden ohella, saavat ne osinkotulonsa verottomana.

Osakemäärältään suurin osakas on Teollisuusliitto, joka omistaa reilut 24,8 miljoonaa osaketta, eli 10,04 prosenttia kaikista osakkeista. Se sai vuodelta 2020 9,18 miljoonaa euroa verotonta osinkotuloa.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamo onkin ollut sen suuromistajille ammattiliitoille kultakaivos viimeisen vuosikymmenen aikana, Ylen MOT kertoi maaliskuun alussa.

Ammattiliitot ovat saaneet tuloja pörssiyhtiöstä noin 915 miljoonaa euroa verovapaana, MOT:n selvityksestä käy ilmi.