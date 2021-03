Kommentti: Haloo, hallitus – koronan taltuttaminen parantaa eikä heikennä talouden näkymiä

Hallitus kuvaa liikkumisrajoitusten talousvaikutuksia kuin koronatartuntojen hillitön leviäminen ei haittaisi taloutta lainkaan. Tällaista ei uskoisi enää näkevänsä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvan liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittaminen on hallituksen lakiesityksen mukaan välttämätöntä.

Rajoituksia koskeva lakiesitys perustelee rajoitusten välttämättömyyttä maalaamalla varsin synkeän näkymän:

Alkuvuoden mittaan jo vaikeaksi pahentunut tartuntatilanne uhkaa kärjistyä terveyskatastrofiksi – ellei koronatartuntoja pysäytetä uusien rajoitusten avulla.

Tämä tulkinta kansanterveyden vakavasta tilasta ja vielä vakavammasta uhkakuvasta – sekä ehdotettujen rajoitusten terveysuhkaa lieventävästä vaikutuksesta – on lähes satasivuisen lakiesitysluonnoksen kannesta kanteen lävistävä pääsanoma.

Ainoa poikkeus tuosta lakiesityksen kaikin puolin uskottavasta ja tätä poikkeusta lukuun ottamatta johdonmukaisesta – ja uhkaavasta – kokonaiskuvasta on esityksen vaikuttavuusarvioihin lipsahtanut runsaan neljän sivun mittainen kuvaus rajoitusten talousvaikutuksista.

Kuin korona ei haittaisi taloutta lainkaan

Kuvaus liikkumisrajoitusten talousvaikutuksista on kaikin puolin kummallinen hutaisu, sillä se luettelee pelkästään rajoituksista koituvia välittömiä taloushaittoja – mutta ei mainitse sanallakaan rajoituksilla aikaan saatavien terveysvaikutusten taloushyötyjä.

Taloushaitat ovat toki totta, mutta pelkästään niihin keskittymällä jää tyystin mainitsematta, että tartuntojen hillitön leviäminen ja siitä seuraava kuolemantapaustenkin raju lisääntyminen ja sairaanhoidon tukkeutuminen aiheuttaisivat taloudellekin merkittävästi suurempaa ja pitkäaikaisempaa vahinkoa kuin tilapäisiksi tarkoitetut rajoitukset.

Esityksen vaikutusarvion mukaan ehdotetut rajoitukset heikentävät Suomen tämänvuotista bruttokansantuotteen kasvua 0,4 prosenttiyksikköä suhteessa ”ennustettuun” kasvuun. Mistään ei käy ilmi, mihin kasvuennusteeseen rajoitusten vaikutuksia on yritetty suhteuttaa.

Vaikutusarvion viittaus valtiovarainministeriön arvioihin voi vihjata, että rajoitusten talousvaikutuksia on yritetty arvioida suhteessa VM:n viimeksi julkaiseman talouskatsauksen ennusteisiin.

” Mistään ei käy ilmi, mihin kasvuennusteeseen rajoitusten vaikutuksia on yritetty suhteuttaa.

Tätä olisi tosin vaikea uskoa todeksi, sillä VM:n viimeksi julkaisema talousennuste on viime joulukuulta – eivätkä sen oletukset ole pitkään aikaan pitäneet paikkaansa.

Korona on vetänyt pohjaa pois ennusteilta

VM:n joulukuinen talousennuste perustui oletukselle, että ”covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painetaan voimakkailla rajoituksilla matalalle tasolle vuodenvaihteen aikana”.

Nyt on jo varsin hyvin tiedossa, että tuon talousennusteen oletus on osoittautunut turhan toiveikkaaksi, ja että epidemia on alkuvuoden mittaan pahentunut.

Juuri siksi hallitus nyt ehdottaa uusia rajoituksia.

Samasta syystä on varsin hyvin tiedossa, että myös talouden toipuminen uuteen kasvuun on jo viivästynyt – ja viivästynee vielä lisää – myöhäisemmäksi kuin VM on aiemmin olettanut käyvän.

Talousvaikutusten kuvailu antaa käsityksen, että rajoitukset paitsi hidastavat talouskasvua myös heikentävät julkista taloutta ja aiheuttavat yksityisellekin taloudelle tappioita sekä työpaikkojen ja tulojen menetyksiä.

Taloushaitat toki ovatkin todennäköisiä tai paremminkin varmoja, mutta niitä syntyy joka tapauksessa – ja vieläpä niin, että talous kärsii vielä raskaammin hallista karkaavan koronakatastrofin vaikutuksista kuin rajoituksista.

Siksi rajoituksista koituvien talousvaikutusten rajaaminen pelkästään haittoihin ja niiden arvioiminen ”suhteessa ennustettuun” vaikuttaa liian pöhköltä ollakseen totta – ja lipsahtaakseen edes lakiesityksen luonnokseen.

Arviota rajoitusten talousvaikutuksia ei voi vakavalla naamalla rajata pelkästään tappioihin ja muihin haittoihin kuin sillä taustaolettamalla, että ilman rajoituksia taloudessa kaikki sujuisi ja jatkuisi vaikeuksitta joidenkin aiempien ennusteiden olettamaa tahtia.

Talousvaikutukset syytä kirjoittaa uusiksi

Lakiesityksen ja välttämättömiksi kuvattujen rajoitusten perusteluja ja rajoituksista koituvien talousvaikutusten kuvauksia on mahdoton sovittaa yhteen.

Jos rajoitusten terveysperustelut ja lakiesityksen terveysuhkien kuvaukset ovat päteviä, ovat talousvaikutusten kuvaukset huuhaata. Jos taas talousvaikutusten kuvaukset ovat päteviä, ovat koko lakiesityksen ja rajoitustoimien perustelut perättömiä.

Tämän pitäisi olla varsin hyvin hallituksen ja eritoten VM:n edustajien tiedossa.

Koronakriisin terveystilanteen ja kriisin talousvaikutusten yhteys oli perusteellisesti esillä, kun hallitus tarkasteli viime joulukuussa epidemian sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia vaihtoehtoisia mahdollisia tapahtumakulkuja kuvaavien niin sanottujen skenaarioiden avulla.

Yksi tuon tarkastelun ”merkittävä erityinen johtopäätös” oli, että ”epidemian kehitys ja siitä seuraava terveydenhuollon kuormitus vaikuttavat talouskehitykseen enemmän kuin epidemian hallinnaksi tehtävät rajoitukset”.

Suomeksi sanottuna koronakriisin kärjistyminen ja tartunta- ja kuolemantapausten räjähtäminen vahingoittaisi taloutta vielä raskaammin kuin tautitilannetta hillitsevät rajoitustoimet.

Ja sama johtopäätös toisinpäin kääntäen: jos rajoitukset aidosti vaimentavat tartuntojen leviämistä ja jos ne edistävät terveyskriisin taltuttamista, koituu rajoituksista ajan oloon taloudellekin enemmän hyötyä kuin rajoituksista koituu välitöntä haittaa.

Jos hallitus uskoo nyt ehdottamiensa liikkumisrajoitusten terveysperusteita, ja jos hallitus uskoo omia aiempiakin johtopäätöksiään terveyden ja talouden keskinäisistä vaikutuksista, on lakiesityksen arviot rajoitusten talousvaikutuksista syytä kirjoittaa uusiksi.