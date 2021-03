Supercell-miljonäärit ja Risto Siilasmaa tekivät jättilahjoituksen – haluavat yrittäjätaitojen opetusta kouluihin

Yrittäjyyskasvatusta kehittävä järjestö sai vuosien tukirahoituksen.

Yrittäjyyskasvatusta tukeva Nuori Yrittäjyys ry (NY) on kerännyt yhteensä 6,25 miljoonan euron rahoituksen, johon ovat osallistuneet muun muassa tietoturvayhtiö F-Securen perustaja ja Nokian entinen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sekä peliyhtiö Supercellin perustajat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Lisäksi tukijaksi on lähtenyt Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö.

Järjestö on esimerkiksi tehnyt eri oppiasteille sopivia koulutusohjelmia, joissa tukevat oppiasteen tavoitteita. Lisäksi NY järjestää Uskalla yrittää -kilpailua, jossa nuoret kehittävät yritys- ja tuoteideoita. Nyt käynnissä olevan kilpailun finaali toteutetaan virtuaalitapahtumana huhtikuun lopulla.

Paanasen mielestä uusien yrittäjien luominen ei välttämättä yrittäjyyskasvatuksen tärkein hyöty.

– Nuoret pääsevät yhdessä tekemään jotain merkityksellistä, asettamaan ryhmässä tavoitteita ja kokeilemaan miltä tuntuu yhdessä ponnistella jotain tavoitetta kohti, ja toivottavasti sitä kautta oppivat uusia asioita ja saavat onnistumisen elämyksiä, Paananen kertoo.

– Lopulta tuntuu melkein sivuseikalta, kuinka moni näistä lapsista ja nuorista lopulta päätyy yrittäjiksi työelämässä, koska nuo taidot on jo sinällään valtavan tärkeitä.

Paananen ja Siilasmaa ovat aiemmin osallistuneet NY:n toimintaan muun muassa vierailemalla kouluissa, kertomalla nuorille omista kokemuksistaan sekä tuomaroimalla Uskalla yrittää -kilpailuja.

Paanasen tapaan Siilasmaa rahoittaa hanketta suoraan itse, eikä esimerkiksi säätiön tai yrityksen kautta. Hänen mielestään yrityksilläkin on kuitenkin myös yhteiskunnallista vastuuta.

– Ajattelutapa, jossa yrityksen tehtävä on maksimoida voitto, on alunperin väärä ja täysin vanhentunut, Siilasmaa perustelee.

– Yrityksillä on vastuu työntekijöidensä, asiakkaidensa ja myös ympäröivän yhteiskunnan hyvinvoinnista, koska kilpailukykyisessä luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa myös yritykset pärjäävät paremmin.

Lahjoitussumma annetaan 1,25 miljoonan erissä vuosittaisissa erissä viiden vuoden aikana, ja nyt kerätty rahoitus suunnilleen tuplaa sen rahoituksen. Järjestö on tähän mennessä toiminut erilaisten hankerahoitusten turvin. Uuden rahoituksen ansiosta järjestössä voidaan käyttää enemmän aikaa sen varsinaiseen tehtävään.

Nuori yrittäjyys -järjestö pyrkii myös laajentamaan toimintaansa Suomessa.

NY on tarjonnut 18 vuoden ajan kouluille ja oppilaitokselle opetussuunnitelmien tavoitteita tukevia ja laaja-alaista oppimista tukevia Nuori Yrittäjyys -ohjelmia. Kahden viime lukuvuoden aikana kouluille maksuttomia NY-ohjelmia on ollut suomen tai ruotsin kielellä käytössä noin 38 prosentissa kouluista ja oppilaitoksista. Tavoitteena on nostaa NY-ohjelmien käyttöaste kouluissa 80 prosenttiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Haasteena on yrittäjyyskasvatuksen saaminen mukaan koulutyöhön perinteisten oppiaineiden lomaan.

– Sen pitäisi olla helppoa, koska yrittäjyyskasvatus on ollut osana opetussuunnitelmia jo vuodesta 1997, mutta jostain syystä tämä teema joutui taistelemaan sijasta koulun arjessa. Se käsitettiin väärin, ehkä enemmän kovana bisneksenä, toteaa Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Hänen mukaansa suhtautuminen on kuitenkin vuosien kuluessa parantunut, ja yrittäjyydessä tarpeellisia taitoja opetetaan jo alakoulussa.