Varusteleka lomautti kauppansa koko henkilökunnan – sitten alkoi tapahtua kummia

Digimarkkinoinnin merkitys korostui entisestään, kun armeijatavaran erikoiskauppa tuplasi ulkomaanmyyntinsä.

Viime keväänä koronapandemian myötä iskeneet rajoitukset pysäyttivät armeijatavaran myyntiin erikoistuneen Varustelekan myymälämyynnin. Nopeana ratkaisuna koko myymälän henkilökunta lomautettiin yt-neuvotteluiden kautta. Varustelekan perustaja Valtteri Lindholmin mukaan kyseessä oli varotoimi, jolla haluttiin välttää kymmenen vuoden takainen kokemus irtisanomisiin päättyneistä yt-neuvotteluista.

– Oltiin vähän kärkkäitä. Ajateltiin, että on riskitilanne, eli välittömästi yt-neuvottelut päälle ja porukka pihalle niin pian kuin mahdollista, Lindholm toteaa.

Nopeasti kuitenkin huomattiin, että lomautettu henkilökunta voidaan kutsua takaisin töihin, sillä Varustelekan verkkokauppa porskutti tasaisessa kasvussa. Aiemmin myymälässä työskennellyttä henkilökuntaa voitiin laittaa auttamaan verkkokaupassa sekä digimarkkinoinnissa.

Tämän kevään uudet rajoitukset ovat jälleen hiljentäneet kivijalkamyymälän, mutta Lindholmin mukaan tänä vuonna ei aiota lomauttaa ketään.

– Firman omavaraisuus on viime vuoden jäljiltä hyvä, eikä ole tarvetta ruveta säästelemään. Vaikka myymälässä hiljenee, niin työntekijöille kyllä keksitään tekemistä nettikaupan puolella. Sillä tavalla pidetään huolta omasta porukasta, Lindholm sanoo.

Lindholm huomauttaa kuitenkin, että Varustelekan verkkokauppa on kehitetty kestämään myyntipiikkejä eikä hätä missään vaiheessa iskenyt liikevaihdon kasvaessa. Myymälän puolelta toimettomaksi jäänyt henkilökunta pystyttiin yksinkertaisesti siirtämään verkkokaupan puolelle.

– Koettiin, että meillä on kuitenkin moraalinen vastuu olla lomauttamatta kun rahaa tulee firmaan sisään, Lindholm sanoo.

Koronarajotukset näkyivät viime vuonna Varustelekan myymälässä, mutta eivät verkkokaupan myynneissä.­

Kivijalkamyymälän henkilökuntaa otettiin myös avustamaan yrityksen markkinointia. Lindholm kertoo, että hyvin tehtyyn verkkomarkkinointiin laitetut eurot tulevat moninkertaisina takaisin. Varustelekan tapauksessa verkkoon on panostettu alusta alkaen.

– Varusteleka lähti siitä, että halusin tehdä helvetin hyvän nettikaupan. Niin hyvän, että ei tarvitse koskaan käydä fyysisesti myymälässä, jos ei halua. Tämä johtui siitä, etten itse pitänyt silloin myymälöissä asioimisesta. Sen ajatuksen päälle on hyvä rakentaa sitä digimarkkinointia, Lindholm sanoo.

Varustelekan kotimaan verkkokaupan myynti nousi hieman viime vuonna, mutta myyntiä myös taittoi myymälämyynnin vähentyminen. Internet on kuitenkin tuonut koko muun maailman lähelle ja Lindholmin mukaan Varustelekan paketteja lähettiin viime vuonna yli 100 maahan.

Koko ulkomaanmyynti kasvoi 57 prosenttia, ja Yhdysvalloissa myynti kasvoi peräti 83 prosenttia. Yhdysvaltoihin markkinointiin on satsattu mutta jenkkimarkkinointi on valunut maailmanlaajuisella skaalalla myös muualle. Esimerkiksi Kanadaan ei oltu aiemmin erityisesti markkinoitu, mutta myynti kasvoi siellä yllättäen. Kanada ohitti Ruotsin toisiksi tärkeimpänä yksittäisenä maana, jonne Varusteleka tuotteitaan myy. Yhdysvallat jatkaa tärkeimpänä ulkomaisena markkina-alueena noin 2,5 miljoonan euron myynnillä.

Nykyaikaiseen digimarkkinointiin kuuluu yhteistyö erilaisten internet-vaikuttajien kanssa. Varusteleka ei maksa vaikuttajille rahaa, vaan antaa kauppansa tuotteita heille, jotta he voivat esitellä niitä puolestaan omalle yleisölleen. Näin löydetään ne vaikuttajat, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita tekemään yhteistyötä. Videobloggaaja saa kiinnostavaa esiteltävää videoilleen, ja Varusteleka lisää näkyvyyttä.

Lindholm mainitsee esimerkkinä yhdysvaltalaisen videobloggaajan Forgotten Weaponsin, joka tekee videoita harvinaisista aseista ja niiden historiasta. Ulkopuoliselle tämä voi kuulostaa marginaaliporukan jutulta, mutta kanavalla on jo yli 2 miljoonaa seuraajaa.

Varusteleka kutsui Forgotten Weaponsin Ian McCollumin Suomeen, ja täällä hän pääsi tutustumaan esimerkiksi Maxim-konekivääriin.

Markkinoinnissa Lindholm myös muistuttaa, että oleellista on saada yritykselle hyvä maine, ja tähän vaikuttaa toimiva asiakaspalvelu sekä avoimuus. Tuotteita ei kannata myydä ylisanoilla vaan kertoa selvästi mistä tuotteessa on kyse.

– Ei aina tarvitse sanoa, että jokin tuote on vallankumouksellinen ja paras, vaan se on mitä on ja tämän verran se maksaa. Kyllä myyjä jää aina kiinni, jos tuotteet eivät vastaa luvattua, eikä se asiakas uudelleen osta siltä myyjältä. Enemmän rahaa saa kun asiakas on tyyväinen ja palaa aina uudestaan ostoksille.

Varustelekan liikevaihdon tasainen kasvu on jatkunut tänä keväänä, ja koska valtaosa liikkeen tuotteista sopii ulkoiluun, voi olettaa kasvun jatkuvan ihmisten ulkoillessa korona-aikana entistä reippaammin.