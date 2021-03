Etla listasi Suomen merkittävimmät yritykset – Nokia ei mahtunut enää kymmenen joukkoon

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksen mukaan Suomen merkittävimmiksi yrityksiksi ovat nousseet OP, Neste ja Nordea.

Etlan tutkimuksessa laskettiin, miten kukin yritys vaikuttaa Suomen bruttokansantuotteeseen. OP:n tuottama arvonlisä oli noin 1,7 miljardia euroa. Neste ja Nordea tuottivat kumpikin noin 1,5 miljardia euroa.

Yhteensä kymmenen suurinta yritystä synnytti 5,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Selvityksessä käytettiin vuoden 2019 talouslukuja.

Etla on julkaissut vastaavat tutkimukset vuoden myös 2008, 2013 sekä 2015 tietojen pohjalta. Suurin muutos ensimmäiseen tutkimukseen on Nokian putoaminen kymmenen merkittävimmän yrityksen listalta kokonaan. Vielä vuonna 2008 Nokian tuottama arvonlisä oli noin 4,9 miljardia euroa.

Nokia ei ollut mukana enää vuoden 2013 lukujen pohjalta tehdyssä listauksessa. Vuonna 2013 merkittävien yritysten kolmen kärki oli Nordea, OP ja UPM. Vuonna 2015 Nokia oli jälleen mukana ja kolmen kärki oli Nokia, OP ja Nordea.

Toinen merkittävä muutos on ensimmäiseen tutkimukseen on, että yritysten työllistävä vaikutus on vähentynyt. Vuonna 2008 kymmenen merkittävintä yritystä työllisti 6,5 prosenttia työllisistä. Vuonna 2019 tämä osuus oli 4,0 prosenttia.

Jos Nokian vaikutus jätetään pois laskuista, osuus on laskenut viidestä prosentista 3,6 prosenttiin.

Henkilöstömäärä kymmenessä merkittävimmässä yrityksessä on laskenut yhteensä noin 20 prosenttia vuodesta 2008. Vuonna 2019 kymmenen merkittävintä yritystä työllisti noin 63 000 henkilöä.

Toisaalta Etla muistuttaa tiedotteessa, että jotkin yritykset ovat palkanneet tuona aikana lisää väkeä.

Kymmenen merkittävimmän yrityksen kärki on pysynyt vuoteen 2013 verrattuna varsin ennallaan. Top 10:sta on poistunut energiayhtiö Fortum ja lentoyhtiö Finnair ja tilalle ovat nousseet lääkeyhtiö Bayer ja metsäyhtiö Stora Enso.

Vuonna 2015 mukana oli vielä Supercell, mutta sen korvasi Bayer.

Vaikka kymmenen kärki on hieman vaihtunut, tuotti kymmenen merkittävintä yritystä suurin piirtein yhtä paljon bruttokansantuotetta vuonna 2008 kuin vuonna 2019.

Kokonaisuudessaan top 10 lista oli vuoden 2019 tietojen perusteella seuraava: OP, Neste, Nordea, UPM, Kesko, Metsä Group, Elisa, Stora Enso, Bayer, ABB.