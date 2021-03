Ay-järjestö kehotti boikotoimaan Virossa toimivaa Kontulan Oluttehdasta – panimo vaatii selvitystä ”maalittamisesta”

Suomen Elintarviketyöläisten liitto kehotti Twitterissä boikotoimaan Kontulan pienpanimon tuotteita, koska ne tehdään Virossa. Panimo haluaa asiasta julkisen selityksen.

Viime viikolla osaan Suomen ruokakaupoista ilmestyi uusi olut, Kontulan Oluttehtaan Keijo-lager. Keijon alkuperämaa ei kuitenkaan ole Suomi, vaan yhtiön tiedotteessa oluen tekijäksi on merkitty virolainen A. Le Coq.

Keijon alkuperämaata ei lähdetty salailemaan vaikka kuluttajan kannalta voi olla hieman hämäävää, että brändin nimi viittaa selvästi itähelsinkiläiseen lähiöön.

– Meillä on omistus, tuotekehitys, varastointi, hallinto, markkinointi ja myynti sekä konttori Suomessa. Ainoastaan valmistus on Tartossa tehtaalla, jossa olutta on tehty jo 1800-luvulta lähtien. Emme mitenkään peittele asiaa tietenkään, päinvastoin, kertoi kauppias Matti Pesonen aiemmin Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa Kontula on mukana brändin nimessä, sillä itse yhtiö on sieltä kotoisin.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL kehottaa viestipalvelu Twitterissä jättämään kuitenkin Keijo-oluet kaupan hyllyyn.

– Jätetään Keijot kauppaan ja ostetaan Suomessa valmistettua olutta, joka työllistää panimotyöntekijöitä Keravalla, Lahdessa, Iisalmessa, Laitilassa, Nokialla ja lukuisissa pienpanimoissa ympäri Suomen, SEL twiittasi linkittäen Ilta-Sanomien aiemman artikkelin mukaan twiittiin.

– Olemme jo vuosikymmeniä kampanjoineet kotimaisen työn ja jäsentemme työpaikkojen puolesta. Suosittelemme kaikkia ostamaan Suomessa valmistettuja elintarvikkeita, jotka työllistävät Suomessa, SEL jatkaa.

– Puolustamme suomalaista työtä ja jäsentemme työpaikkoja. Samalla tavalla olemme aiemmin nostaneet esiin Fazerin Latviassa valmistetut Runebergintortut tai Italiassa nykyisin tehdyt Sisu-pastillit. Jokainen kuluttaja tietysti tekee itse omat ostopäätöksensä.

SEL:n twiitit närkästyttivät Kontulan Oluttehtaan.

– Kontulan Oluttehdas on start up vaiheessa. Perustimme yhtiömme suomalaisin voimin kesällä 2020 eli olemme toimintamme alussa. Tähän mennessä olemme pelkästään investoineet yhtiöön reilut puoli vuotta, maksaneet yli 100 000 € verovakuustilille, oluen valmistavalle tartolaiselle kumppanillemme laskumme, tilanneet eri tyyppisiä alihankintapalveluja Suomesta, maksaneet palkkiokuluja työstä, hoitaneet tuotteidemme varastoinnin Vantaalle ja kalustaneet sekä vuokranneet yhtiömme pääkonttorin Sirrikujalle. Rahaa on mennyt meiltä kuudelta omistajalta yksityishenkilöinä paljon, jotta saimme yhtiön toiminnan käyntiin. Meillä on se kuuluisa yrittäjäriski mitä suurimassa määrin päällä, taustoittaa kauppias Matti Pesonen yhtiön tiedotteessa.

Pesosen mukaan SEL:n boikottiperiaatteista olisi löydyttävä selkeitä perusteita. Hän kokee järjestön hyökänneen Kontulan Oluttehtaan liiketoimintaa vastaan.

– En muista nähneeni boikottikehotusta kokonaan ulkomaista alkuperää olevia oluttuotteita kohtaan ja mikä on suhteenne ulkomaalaisomistuksessa olevia panimoitamme kohtaan?, Pesonen ihmettelee tiedotteessa.

Pesonen ilmoittaa, että SEL ei ole ollut yhteydessä heihin muuten kuin julkaistun twiitin kautta. Hän vaatii nyt julkista selitystä Kontulan Oluttehtaan maalittamisesta.

– Onko SEL:llä tapana hyökätä yksittäisiä yrityksiä vastaan? Toivottavasti SEL:llä on lista kaikista yrityksistä, joita heidän mukaansa pitää boikotoida, koska muuten tämä on mielivaltaa. Voisiko SEL julkaista boikottiperiaatteensa? Nyt sitä ei ole mistään löydettävissä, Pesonen tuskailee.