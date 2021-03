Tuhannet rekkakuskit pääsevät edelleen Virosta Suomeen ilman koronatestiä – noin puolet kaikista laivoilla tulevista

Aluehallintovirasto on määrännyt laajat pakkotestit Etelä-Suomen rajapaikoille.

Viron koronavirusepidemian pahentuessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 17. maaliskuuta matkustajien laajat pakkotestit alueella sijaitseville Suomen rajapaikoille. Määräykset koskevat muun muassa meren yli Helsingin satamiin saapuvia matkustajia, mutta eivät läheskään kaikkia tulijoita.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoi Ilta-Sanomille tiistaina, että jo aiemmin varustamot ovat pyytäneet THL:n suositusten mukaisesti matkustajilta joko todistuksen negatiivisesta testituloksesta tai jo sairastetusta koronavirustaudista.

– Varustamot ovat hirveän hyvin sitä hoitaneet ja tämä on sujunut hyvin yhteistyössä, Turpeinen sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on Turpeisen mukaan joka tapauksessa selkeyttänyt pelisääntöjä. Koska Viron päässä terveystarkastus on perustunut vain THL:n ja varustamojen suosituksiin, eivät kaikki matkustajat ole sellaiseen hakeutuneet.

– Nyt on selvää, että testi ei ole enää mikään suositus vaan avin määräys. Pääasiassa matkustajien tiedot ovat aivan kunnossa. Jos on jotain epäselvyyttä, heidät on ohjattu Helsingissä testiin.

Tulijoista reipas enemmistö on käynyt koronavirustestissä Viron puolella. Esimerkiksi maanantaina pakolliseen terveystarkastukseen määrättyjä matkustajia saapui satamiin noin tuhat, josta vain 70 kävi testissä päästyään Helsinkiin.

– Näistä kaikki eivät myöskään ole sellaisia, jotka me olemme käskeneet testiin. Siellä on vapaaehtoisesti itsensä testaavia rekkakuljettajia, ihmisiä jotka haluavat uusia pari päivää vanhan testin ja maissa käymättömiä miniristeilijöitä, joita määräys ei koske ollenkaan, Turpeinen huomauttaa.

Turpeisen mukaan päivittäisistä testeistä noin 1–2 prosenttia on koronapositiivisia.

Mikäli maahantulija kieltäytyy testistä Suomen rajalla, on rajavartiostolla mahdollisuus käännyttää hänet takaisin lähtömaahan. Turpeisen mukaan tällaisia tapauksia ei ole kuitenkaan toistaiseksi ilmaantunut.

Valtioneuvoston tammikuisen päätöksen nojalla Suomeen voi matkustaa ulkomailta vain välttämättömästä ja perustellusta syystä, kuten opiskelun tai perhesyiden vuoksi. Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa. Muualta Schengen-alueelta Suomeen sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne.

Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simolan mukaan päätöksen seurauksena viikoittaiset tulijamäärät putosivat Helsingin satamissa jo tammikuussa reilusta 20 000:sta 10 000:een. Esimerkiksi rakennusalan ulkomaalaisten työntekijöiden liikennettä ei katsota Suomelle välttämättömäksi.

Vielä maaliskuun alussa viikolla 9 merivartiosto käännytti noin 100 Virosta ilman hyväksyttävää syytä saapunutta matkustajaa. Käännytettävien määrä on viime viikkoina pudonnut muun muassa siksi, että merivartioston työntekijät ovat käyneet Tallinnassa selventämässä matkustajille maahantulon nykyisiä edellytyksiä.

– Pelkästään viime lauantain ja sunnuntain aikana Tallinnan satamassa saamansa informaation perusteella 52 henkilöä päätti muuttaa suunnitelmiaan ja totesi, että on parempi tulla Suomeen myöhemmin. Viime viikolla käännytimme Helsingistä enää 64 henkilöä takaisin Viroon, Simola sanoo.

– Toimintamme Tallinnassa sujuvoittaa rajatarkastuksia Helsingin satamassa vähentäen myös käännytettävien lukumääriä. Tästä on etua matkustajille, liikenteenharjoittajille ja rajavartioviranomaiselle.

Suomenlahden merivartiolaitoksen arvion mukaan Suomeen Virosta saapuvista tulijoista reilut 70 prosenttia on virolaisia. Noin 5–10 prosentin ryhmän muodostavat kotimaahansa palaavat suomalaiset. Loput ovat pääosin lähtöisin muista Baltian maista tai Puolasta.

Virossa rekisteröitiin tiistaina 1 054 uutta koronatartuntaa ja 12 uutta virusperäistä kuolemantapausta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei kuitenkaan koske Virosta työtehtävissä saapuvaa tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä – käytännössä esimerkiksi rekkojen ja kuorma-autojen kuljettajia.

Simolan mukaan alan henkilöstöä saapuu viikoittain Helsingin satamien kautta Suomeen keskimäärin noin 5 000–6 500. Ryhmä muodostaa kaikista matkustajista noin puolet.

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta kertoi Ilta-Sanomille 3. maaliskuuta, että vaatimus rekkakuskien pakkotestaamisesta voisi ruuhkauttaa satamia ja vakavasti vaurioittaa pilaantuvien ja muidenkin hyödykkeiden kulkemista Suomeen.

– Suomeen tulee ulkomailta paljon kriittisiäkin hyödykkeitä. Pandemian alusta asti on todettu, että Suomen täytyy pysyä toiminnassa ja ettei rahtiliikenne saa häiriintyä, Kiviranta totesi.

Johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi keskiviikkona, että ennen maaliskuuta aluehallintovirastot empivät valtuuksiaan määrätä pakkotestauksia Suomen rajapaikoille. Toimivaltuuksia selkeyttävä uusi laki on tulossa voimaan huhtikuussa.

Keinänen ei osannut sanoa, hidastiko nykyiseen lainsäädäntöön liittynyt epäselvyys pakkotestien määräämistä Suomen rajapaikoilla.

–On vaikea arvioida olisiko noita päätöksiä tehty, vaikka lain tulkinta olisi ollut selvä, Keinänen sanoo.

Etelä-Suomen avin maaliskuinen määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske myöskään vuoden 2008 jälkeen syntyneitä lapsia tai Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia.