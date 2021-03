Pula mikrosiruista kurittaa autoteollisuutta – taustalla korona ja tulipalo sirutehtaassa

Autotehtaat ovat joutuneet hiljentämään tuotantotahtia, koska ne eivät saa mikrosiruja haluamansa määrää maailmanlaajuisen sirupulan takia.

Ongelmasta kärsivät ainakin Ford, Toyota, Volkswagen, Volvo ja Honda.

– Tuotanto on hyvin haavoittuvaista juuri nyt. Mikä tahansa poikkeus autoteollisuudessa aiheuttaa sen, että osat loppuvat kesken, kertoi mediayhtiö Bloomberg Intelligencen analyytikko Tatsuo Yoshida.

Syyt mikrosirupulaan ovat moninaiset. Siihen on vaikuttanut niin autoalan murros, koronapandemian rajoitukset, talvimyrsky kuin yksi tulipalokin.

Autoala on nyt murroksessa, jonka näkyvimpänä muutoksena on autojen sähköistyminen. Melkein yhtä tärkeä muutos on se, että autoihin tulee entistä enemmän ohjelmistoa ja sitä kautta enemmän elektroniikkaa ja mikrosiruja.

Koronapandemia jäädytti viime vuonna uusien autojen ostamista ja siten tuotantoa. Autovalmistajat eivät ostaneetkaan niin paljon mikrosiruja kuin siruvalmistajat ennakoivat.

Samaan aikaan ihmiset alkoivat viettää enemmän aikaa kotona niin töiden kuin vapaa-ajan aktiviteettien parissa. Kannettavien tietokoneiden, pelikonsolien, webbikameroiden, näytönohjainten ja muiden kodin viihdelaitteiden kysyntä kasvoi. Siruvalmistajat alkoivat tuottaa näihin laitteisiin tarvittavia siruja enemmän, mikä oli ainakin osittain pois autovalmistajien tarpeista.

Helmikuinen talvimyrsky Yhdysvalloissa puolestaan, jos ei nyt kirjaimellisesti jäädyttänyt, niin ainakin keskeytti sirujen tuotannon hetkeksi. Tällä viikolla oli sitten luvassa jään sijasta tulta, kun Japanissa Renesasin mikrosiruja valmistava tehdas paloi osittain. Renesas on yksi isoimmista autoteollisuuden sirujen toimittajista.

Sirupulaan vaikuttaneeseen listaan voisi lisätä vielä sen, että niin autoteollisuus kuin muukin valmistava teollisuus on muuttanut tuotantoketjujaan menneiden vuosien aikana entistä enemmän niin sanotuksi JOT-tuotannoksi. Tässä tuotantomallissa uudet osat tuodaan tehtaille hieman ennen kuin niitä tarvitaan tuotteiden valmistamisessa.

Kun logistiikka toimii, mallin etuna on se, että tehtaille ei tarvita pitkäaikaista varastointia. Koronapandemia toi kuitenkin ongelmia logistiikkaketjuun ja tavarantoimituksissa alkoi olla puutteita ja viiveitä.

Nyt kun siruvalmistajien tuotanto ei riitä vastaamaan kysyntään, toimittavat ne asiakkaille todennäköisesti aiempaa pienempiä eriä, jotta tuotantoa voidaan pitää pyörimässä. Tämä taas nostaa logistiikkakustannuksia.