Matkustajien pakkotestaus alkoi jo Helsinki-Vantaalla – tällainen rangaistus kieltäytyjiä odottaa: ”Ei sieltä pääse livahtamaan”

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö korostaa, että matkustajien valvonta lentokentällä on nykyoloissa aukotonta.

Julkisessa keskustelussa on esitetty ihmettelyä siitä, miksi monesta muusta maasta poiketen Suomeen saapuvilta ei vaadita koronatestausta tai todistusta sellaisesta ennen matkustamista. Viranomaisten mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä ”pakkotestaus” kuitenkin toimii jo käytännössä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi viime viikolla massamääräyksen kiristää maahantulijoiden koronatestaamista alueella sijaitsevilla Suomen rajapaikoilla. 18.–31. maaliskuuta voimassa olevan määräyksen nojalla alueen kuntien on terveystarkastettava Helsingin satamiin, Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Vaalimaan rajanylityspaikalle korkean koronailmaantuvuuden maista saapuvat matkustajat.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoi Ilta-Sanomille tiistaina, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla terveysturvallisuuden valvonta on otettu vakavasti.

– Rajavartija tarkistaa paperit, terveysviranomaisemme tarkistaa todistukset ja rekisteröi matkustajan tiedot. Ei sieltä pääse livahtamaan, kuten ei rajankaan yli, Aronkytö sanoo.

Korkean tartuntariskin maissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut edellisen kahden viikon aikana suurempi kuin 25 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Mikäli tällaisesta maasta saapuva ulkomaalainen matkustaja kieltäytyy koronatestistä eikä hänellä ole esittää enimmillään 72 tuntia ennen maahantuloa tehdyn testin negatiivista tulosta, palauttaa rajavartiosto hänet takaisin lähtömaahan.

Testiin ei tarvitse hakeutua myöskään, jos matkustaja on jo sairastanut koronan 6 kuukautta aiemmin.

Suomalaista paluumatkustajaa uhkaisivat testistä kieltäytyessä karanteenimääräys ja sakkorangaistus. Testistä kieltäytyviä tapauksia ei ole kuitenkaan toistaiseksi tullut Aronkydön tietoon. Noin 80 prosenttia matkustajista on hankkiutunut testiin jo lähtömaan puolella ja esittää tuloksestaan terveysviranomaiselle asianmukaisen todisteen kentällä.

– Finnair edellyttää matkustajilta testiä, joten toiminta sujuu hyvin. Muut lentoyhtiöt eivät sitä edellytä, mutta matkustajat tietävät, että toiminta Suomessa on joustavampaa, jos testi on otettu.

Koronatestistä kieltäytyvä ulkomaalainen matkustaja palautettaisiin Avin määräyksen nojalla Helsinki-Vantaan lentoasemalta takaisin lähtömaahan, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.­

Aronkydön mukaan valvonta lentoasemalla on nykyoloissa aukotonta. Testejä tehdään noin 120–200 kappaletta päivässä. Positiivisten testitulosten osuus kaikista vaihtelee päivittäin 1 ja 20 prosentin välillä. Valvontaa ovat helpottaneet myös pahentuneen pandemian myötä hiipuneet matkustajamäärät.

Aronkydön mukaan matkustajia saapuu ulkomailta Helsinki-Vantaan lentokentälle päivittäin noin 700–1 400.

– Se on noin kymmenesosa siitä, mitä ennen on ollut. Suoraan sanoen toivon, että matkustusmäärät lähtevät tästä nousuun, kun epidemia saadaan kevään ja kesän aikana rauhoittumaan. Sehän tässä on kaikkien toive. Finnairin kone pitää saada taas ilmaan.

Nykyisessä pandemiatilanteessa Suomeen voi matkustaa ulkomailta vain välttämättömästä ja perustellusta syystä, kuten opiskelun tai perhesyiden vuoksi. Schengen-alueelta Suomeen sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne.

Viime viikkoina rajavartijat ovat palauttaneet jonkin verran matkustajia, jotka ovat saapuneet Suomeen ilman perusteltua syytä.

– Meillähän ei ole raja auki, vaan pitää olla peruste tulla maahan, Aronkytö painottaa.

Johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi keskiviikkona, että ennen maaliskuuta aluehallintovirastot empivät valtuuksiaan määrätä pakkotestauksia Suomen rajapaikoille. Toimivaltuuksia selkeyttävä uusi laki on tulossa voimaan tämän vuoden huhtikuussa.

Keinänen ei osaa sanoa, hidastiko nykyiseen lainsäädäntöön liittynyt epäselvyys pakkotestien määräämistä Suomen rajapaikoilla.

– On vaikea arvioida olisiko noita päätöksiä tehty, vaikka lain tulkinta olisi ollut selvä, Keinänen sanoo.

Etelä-Suomen avin maaliskuinen määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske vuoden 2008 jälkeen syntyneitä lapsia, tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissä tai Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia.