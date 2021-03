Koronavuosi vauhditti ruokakauppojen myynnit ennätyslukemiin – vastaavaa kasvua nähty viimeksi 1980-luvulla

Ruuan verkkokauppa otti myös jättimäisen harppauksen viime vuonna.

Poikkeusvuosi näkyy viime vuoden päivittäistavaramyynnissä. Myynnin arvo Suomessa ylitti 20,2 miljardia euroa viime vuonna.

Päivittäistavaramyynnistä on pidetty rekisteriä yli 40 vuotta, ja viime vuonna myynnin volyymi kasvoi 6,6 prosenttia, mikä on selkeästi vauhdikkainta kasvua sinä aikana kun myyntejä on tilastoitu. Kasvuvauhti on ollut nopeampaa vain 1980-luvun alussa. Viime vuonna myynnin arvo nousi 8,4 prosenttia.

K-ryhmä kasvatti päivittäistavaramyyntiään 9,5 prosenttia. K-ryhmän markkinaosuus on kasvoi nyt viidettä vuotta peräkkäin ja ylsi nyt 36,9 prosenttiin.

S-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi puolestaan 8,1 prosenttia, mutta sen markkina osuus laski hieman ja oli viime vuonna 46 prosenttia.

Suuret hypermarketit olivat sekä K-ryhmän että S-ryhmän kovimpia kasvajia, sillä nopeiten myyntiään kasvattivat Prisma sekä K-Citymarket.

Lidl kasvatti päivittäistavaramyyntiään 7,1 prosenttia ja sen markkina osuus laski aavistuksen 9,5 prosenttiin.

Halpahintamyymälät Tokmanni ja Kokkolan HalpaHalli kasvattivat myyntiään vahvasti ylittäen jopa hypermarkettien myynnin kasvun.

Koronan myötä kuluttajat löysivät myös päivittäistavarakauppojen verkkomyymälät, nimittäin verkkokaupan osuus päivittäistavaroiden myynnistä yli kolminkertaistui. Verkkomyynnin arvo kasvoi edellisvuoden 110 miljoonasta 395 miljoonaan euroon.

Tiedot perustuvat NielsenIQ:n tuottamaan ja tänään julkaisemaan Päivittäistavaramyymälärekisteriin.