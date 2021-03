Turkulaisyrityksen lääkkeestä apua jopa kuuteen eri syöpään – monelle potilaalle mahdollinen viimeinen keino

Hoitovasteen saaneiden syöpäpotilaiden kuolemanriski aleni 88 prosenttia.

Turussa sijaitseva kliinisen vaiheen biolääkeyritys Faron Pharmaceuticals on raportoinut lupaavista tuloksista tutkimuksessa, jossa testataan Clevegen-nimistä täsmäimmunoterapiaa. Yritys tiedotti asiasta tiistaina.

Jo kuudessa tutkimusryhmässä on havaittu alustavia merkkejä kliinisestä tehosta niin, että hoitovasteen saaneiden syöpäpotilaiden kuolemanriski aleni 88 prosenttia.

Faron on jo aikaisemmin raportoinut alustavia merkkejä kliinisestä tehosta viidessä tutkimusryhmässä: paksu- ja peräsuolen syöpä, ihon tumasolusyöpä/melanooma, munasarjasyöpä, maksasolusyöpä sekä sappitiesyöpä. Mahasyöpä on kuudes syöpäkohortti, jossa alustavia merkkejä tehosta on havaittu.

Clevegenin tehoa tutkitaan edelleen myös ER-positiivisen rintasyövän, haimasyövän ja anaplastisen kilpirauhassyövän hoidossa. Silmämelanooman hoidossa siitä ei ole todettu olevan hyötyä.

Sitä tutkitaan tutkitaan myös mahdollisena ainoana hoitomuotona potilailla, joilla on kiinteä kasvain ja jotka ovat käyneet läpi muut syöpähoidot saamatta niistä hoitovastetta.

Yhtiön mukaan tutkimuksessa on seuraavaksi tarkoitus keskittyä annostelun tihentämisen ja suurempien annoksien tutkimiseen.