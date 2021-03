Koronavuosi oli liikaa yhdelle maailman vanhimmista lentoyhtiöistä.

Maailman viidenneksi vanhin lentoyhtiö, miltei satavuotias tshekkiläinen Czech Airlines on asetettu konkurssiin 10. maaliskuuta. Yhtiön velkojen kokonaismäärä on noin 82 miljoonaa euroa. Konkurssin myötä noin 230 000 matkustajaa jää nyt odottamaan hyvitystä peruuntuneista lennoista.

Parhaimmillaan Czech Airlines lensi Prahasta Helsinki-Vantaalle päivittäin ympäri vuoden. Korona-aika kuitenkin vaikutti yhtiön Suomen lentoihin, sillä viime vuoden heinä-elokuussa yhtiö lensi Prahan ja Helsingin väliä enää noin kaksi kertaa viikossa. Vuodenvaihteen ympärillä yhtiö lensi enää yksittäisiä lentoja Suomeen, kerrotaan Finavialta Taloussanomille.

Niiden suomalaiskuluttajien, joilla on saatavia yhtiöltä, tulee esittää konkurssipesälle vaatimukset viimeistään 10. toukokuuta mennessä.

Jos käyttämättä jäänyt lentolippu on maksettu luottokortilla, on käännyttävä konkurssipesän sijaan luottoyhtiön puoleen rahojen takaisin saamiseksi. Luottoyhtiö on konkurssitilanteessa velvollinen palauttamaan maksun kuluttajalle.

Jos lentolippu on maksettu pankkikortilla, suositellaan kääntymään pankin puoleen. Useiden pankkien sopimusehtojen mukaan vastaavia maksunpalautusperiaatteita noudatetaan myös niin sanotuissa pankkikorttimaksuissa.

Mutta jos maksunpalautusta ei voi saada maksukortin myöntäjältä, on kuluttajan osoitettava vaatimus saatavista konkurssipesälle. Vaatimuksia voi vaikeuttaa se, että ne tulee tehdä tshekin kielellä. Onneksi apua tarjoaa Euroopan kuluttajakeskus, jonka sivuilta löytyy asiointia helpottava englanninkielinen mallilomake.

Täytetty sekä tulostettu lomake liitteineen on lähetettävä 10.5.2021 mennessä Prahan tuomioistuimeen.