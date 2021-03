Asuntokauppa käy yhä kuumana – näissä kaupungeissa myynnissä olevien asuntojen määrä on vähentynyt merkittävästi

Myytäviä asuntoja on nyt tarjolla niukasti, ilmenee Nordean kyselystä.

Asuntokauppa käy edelleen kuumana, kertoo ekonomisti Juho Kostiainen pankkikonserni Nordean tiedotteessa. Tämä on jatkumoa asuntokaupan kehitykselle, joka on käynyt viime kevään notkahduksen jälkeen ympäri Suomea vilkkaana.

– Sama kehitys on jatkunut alkuvuonna, Kostiainen sanoo.

Ilmiön seurauksena myynnissä olevien asuntojen määrä on laskenut paikoin, jopa yli 20 prosenttia. Esimerkiksi Espoossa, Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Kotkassa ja Rovaniemellä myynnissä olevien asuntojen määrä on vähentynyt tätäkin enemmän.

– Esimerkiksi Espoossa pari vuotta sitten oli myynnissä 1 000 asuntoa, kun nyt ollaan jo 500:n tuntumassa.

Koko Suomen osalta asuntojen tarjonta oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 11 prosenttia vuodentakaista alemmalla tasolla, Kostiainen toteaa.

Pula myytävistä asunnoista näkyy Kostiaisen mukaan jo uudisrakentamisessa. Asuinrakentamisen aloituksia oli Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan marras-tammikuussa 26,6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Asuntojen hintojen nousuun luotetaan

Asuntokysynnän vilkastuminen on näkynyt myös asuntojen hintojen nousuna kasvukeskuksissa.

Tilastokeskuksen helmikuussa antamien ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat tammikuussa viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla 2,7 prosenttia. Muualla maassa hinnat laskivat 0,6 prosenttia.

Nordean teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten koronaviruksen aiheuttama kriisi vaikuttaa suomalaisten asumista koskeviin tuntoihin. Pankki esitteli tutkimuksen tuloksia aamulla pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Selvityksen mukaan esimerkiksi luottamus omistusasumisen kannattavuuteen on kasvanut voimakkaasti. Nordean tutkimuksen vastaajista 15 prosenttia uskoo omistusasuntonsa arvon nousevan koronapandemian seurauksena, kun pandemian alkaessa arvon nousuun uskoi 4 prosenttia vastaajista.

Asuntosijoittajien tilanne on vaikeutunut

Vuokra-asuntoja on nyt tarjolla aiempaa enemmän, Juho Kostiainen kertoo.

Tähän on hänen mukaansa vaikuttanut palvelualojen huono työtilanne, sekä etäopiskelu- ja työ, minkä seurauksena aiempaa useampi opiskelija voi asua omalla kotipaikkakunnallaan esimerkiksi vanhempien luona. Myös asuntosijoittamisen kasvu on lisännyt tarjontaa.

– Jos asuntokaupassa on myyjän markkinat, on vuokrapuolella nyt vuokraajan markkinat. Vuokrailmoitusten määrä on noussut paikoittain jopa 50 prosenttia vuodentakaisesta, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo tiedotteessa.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti Kantar TNS 4.3.-8.3.2021. Kyselyyn vastasi 1067 18–79-vuotiasta suomalaista.