Lukija hämmästyi, kun ei saanut tilattua kotiin alle 1,2-prosenttista simaa – näin Kesko ja S-ryhmä vastaavat

Vaikka korona kurittaa ja nettikauppa kukoistaa, ei simaa niin vaan kotiin tilattua saa.

Siman saa noutaa noutopisteeltä tai kaupasta, mutta Keskon kaupoista kotiin sitä ei saa tilattua. Kotiinkuljetusta tarjoavilla S-kaupoilla raja on 1,2-prosentissa.­

Päivittäistavarakaupan nettimyynti on lisääntynyt koronan myötä huomattavasti, mutta vappuna ostajaa vaanii arvaamaton vaara. Vappupiknik-tuotteet netistä tilaava voi nimittäin joutua mussuttamaan munkkinsa kuivin suin, sillä simaa ei kotiinkuljetuksella saa K-ryhmän kaupoista.

– Nyt jää simat saamatta. Naurettava sääntö-Suomi vie viimeisetkin ilot koronan ajalta, K-Citymarketista simaa himoinnut Ilta-Sanomien lukija viestittää.

Syy siman hyllyihin jäämiselle on yksinkertainen: se sisältää alkoholia. Lukijan yritti tilata kotiinsa alle 1,2-prosenttista Porvoon Fabriikin kotisimaa, mutta sitten kävi kalpaten.

Vaikka suuri osa simoista on Porvoon Fabriikin tapaan matala-alkoholipitoisia ja harva osaa niitä mieltää alkoholijuomiksi, säännöt ovat selvät.

Sima ei kulkeudu kotiin ainakaan K-kaupasta.

Ei, vaikka 80 kilogrammaa painavan miehen tulisi juoda simaa tunnin sisään peräti kuusi litraa, jotta rattijuopumuksen rajaa sivuttaisiin. Saman painoisella naisella raja ylittyisi rimaa hipoen. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Simalla tuskin päihdytään, sillä hiprakkaa ennen iskee sokerihumala.

– Kyllä se tosiaan näin on. Sima on ikärajavalvonnan piirissä, eikä sitä voida myydä kotiinkuljetuksella. Verkkokaupan kautta sen voi tilata ja noutaa ja noutamisen yhteydessä on mahdollista suorittaa ikärajavalvontaa, kertoo viestintäjohtaja Jaana Huttunen Keskon päivittäistavarakaupasta.

Huttunen kertoo, että lain mukaan ikärajavalvottavia tuotteita ovat yli 2,8 alkoholiprosenttia sisältävät valmisteet. Päivittäistavarakauppa ry:n suositus on kuitenkin, ettei alaikäisille myytäisi edes alle 1,1 prosentin alkoholituotteita, joista esimerkkinä mainitaan juurikin sima. Tähän K-kaupat ovat sitoutuneet.

– Näissä asioissa ei sooloilla, vaan mennään kuten säädetty on.

Simaa K-kaupasta haluavan tuleekin suunnata hakemaan pullonsa kaupasta tai noutopisteeltä. Poikkeuksen voi tuoda täysin alkoholiton sima, harvinaisuus suomalaisessa simaperheessä. Täysin alkoholittomana itseään mainostaa ainakin Mehukatti-sima.

Varsinkin lapsille kannattaakin tarjota alkoholitonta simaa. Käymisteitse valmistettua simaa lapsi voi asiantuntijan mukaan juoda noin lasillisen, sillä pienen lapsen maksa polttaa etanolia aikuista huonommin.

K-kaupan suurin kilpailija päivittäistavarakaupassa on S-ryhmä. Mielenkiintoista kyllä, S-ryhmän nettikaupasta simaa näyttäisi saavan tilattua myös kotiinkuljetuksella. Soitto SOK:n viestintäjohtaja Outi Hohdille vahvistaa asian: matala-alkoholipitoista simaa saa myös kotiinkuljetuksella osuuskaupan myymälöistä, sillä ryhmä vetoaa Suomen lakiin.

– Meidän ohjeemme on, että verkkokaupassa voidaan myydä ja toimittaa alkoholipitoisuudeltaan maksimissaan 1,2 prosenttisia ja sen alle olevia juomia. Sama raja kuin alkoholijuoman raja lainsäädännössä, Hohti keroo.

Suurin osa kauppasimoista on vahvuudeltaan 0,5–0,8-prosenttisia ja näin ollen toimitettavissa S-ryhmän linjauksen mukaan.

Hohti pitää mielenkiintoisena, että kahden johtavan ketjun linjaukset nettimyynnin osalta eroavat näin selvästi.