Tällaisia ovat miljoona-asuntojen ostajat – remontteja tehdään jopa 200 000 eurolla

Korona ei ole juuri vaikuttanut miljoona-asuntojen kauppaan. Uutta on kuitenkin yhä nuorempi ja varakas ostajakunta.

– Ehkä tällaisia viiden miljoonan euron taloja on ollut parin vuoden aikana pari kappaletta, mutta puolestatoista kolmeen miljoonaan hintaluokassa olevia taloja on ollut muutamia, kertoo Pekka Kujala Westhouse-kiinteistönvälitysyhtiöstä.

Kujala on parin kuukauden aikana käynyt esittelemässä Kuusisaaressa sijaitsevaa kolmikerroksista lähes 500 neliön taloa ”silloin tällöin”. Olohuoneen seinän kokoisesta ikkunasta aukeavat avoimet näkymät Seurasaarenselälle. Merenrantaan ulottuvan tontin rannassa on reilunkokoinen laituri.

– Olen toiveikas, että kyllä se varmaan kauppansa tekee.

Miljoona-asuntojen kauppa on käynyt korona-aikana, vaikka myyntimäärät ovatkin viime vuonna hieman laskeneet, kertoo Talouselämä.

Korona on yleisesti nostanut suurempien perheasuntojen kysyntää. Yhä useammat ovat valmiita muuttamaan kauemmas keskustasta saadakseen enemmän tilaa ja esimerkiksi oman talon ja pihan.

Arvoasuntojen, eli yli miljoonan euron asuntojen markkina on kuitenkin hieman erilainen, sillä asiakaskuntana eivät ole aivan tavalliset perheet.

– Korona ei ole sinänsä vaikuttanut arvoasuntojen kaupankäyntiin, mutta nekin ovat myyneet nopeammin, sanoo liiketoimintajohtaja Marina Salenius Huoneistokeskuksesta.

Hän tosin mainitsee, että Huoneistokeskuksella tilastoitua arvoasuntojen keskimääräistä myyntiaikaa ovat laskeneet kaksi 1,5 miljoonan euron asuntoa, jotka tekivät kauppansa parissa päivässä.

Helsingin keskustassa Alvar Aallon Kadun varrella sijaitsevasta asunnosta aukeavat maisemat Töölönlahdelle. Asunnon hintapyyntö on hieman alle 1,9 miljoonaa euroa.­

Kiinteistökaupan vanha sijainti, sijainti, sijainti -mantra pitää paikkaansa varsinkin arvoasunnoissa. Pääkaupunkiseudun arvokkaimmat asunnot löytyvät eteläisestä Helsingistä ja meren rannoilta.

Lisäksi asunnon hintaan vaikuttavat asunnon koko ja taloyhtiön kunto.

– Tämän hintaluokan asunnoissa putkiremontti ei kuitenkaan ole se teema, mistä keskustellaan, jos ostaja haluaa asunnon tietystä taloyhtiöstä. Sen osuus asunnon hinnasta ei paina niin paljon, Salenius sanoo.

Helsingin eteläkärjestä löytyy miljoona-asuntoja. Rauhallisuus ja hyvät maisemat ovat arvo-asunnoissa perusvaatimus ja parveke voi vauhdittaa myyntiä.­

Ostajakuntaa yhdistää siis se, ettei asuntokauppa ole heillä muutamista euroista kiinni, mutta muuten asiakaskunnassa ja heidän tarpeissaan on eroja.

– Hieman kliseinen tilanne on se, jotka ovat aiemmin asuneet isoissa omakotitaloissa arvokkaimmilla alueilla, esimerkiksi Westendissä tai Kuusisaaressa, ja haluavat muuttaa keskustaan sen jälkeen kun lapset ovat muuttaneet pois, kertoo Kujala.

– Tällöin toiveena ovat usein parveke puiston äärellä, mielellään ylimmästä kerroksesta ja neliömäärä jossain 120–160 neliömetrin haarukassa.

Osa iäkkäimmistä asiakkaista varat ovat voineet tulla esimerkiksi yrityskaupasta. Iäkkäämpien rinnalla on kuitenkin tullut yhä enemmän myös nuorempia, noin 30–50 -vuotiaita arvoasuntojen ostajia. Saleniuksen mukaan tähän ryhmään kuuluu it-miljonäärejäkin, ja rahaa voi olla esimerkiksi perinnöstä.

– Mahdollisesti taustalla on omaisuutta. Yleisesti heillä kuitenkin on lainan nostokyky kunnossa, ja kauppaa on voitu rahoittaa suurellakin lainalla, Salenius sanoo.

– Miljoona-asunnot kelpaavat myös hyvin lainan vakuudeksi, sillä pankit todennäköisesti uskovat niiden arvonnousuun.

Osa ostajista haluaa täysin valmiin asunnon, toiset taas ovat valmiita tekemään jo alunperin kovahintaisessa asunnossa isomman remontin, jotta asunnosta saadaan oman näköinen.

– Arvoasuntoja muokataan paljon. Miljoona-asuntoon tehdään hyvin usein 100 000–200 000 euron remontti, ne pannaan kerta kaikkiaan uusiksi, kertoo Kiinteistömaailma-yrittäjä Hannu Salo.

Isollakaan remontilla ei voi korjata maisemaa.

– Mitä näkyy ikkunoista ulos, se on ihan hirveän tärkeä juttu, toteaa Salo.

– Se on myös asuntojen arvioinnissa yksi vaikeimpia asioita. Samassa taloyhtiössä voi samalla pohjaratkaisulla tehdyn asunnon hinta vaihtua tosi tosi paljon riippuen siitä, mitä sieltä näkyy.

Parhaimmissa asunnoissa on yleensä avoimet näkymät joko puistoon tai merelle, eivätkä naapurit näe sisään. Iäkkäämmille on tärkeää esteettömyys ja ylimmän kerroksen rauhaa arvostetaan. Persoonalliset erkkerit ja tornit voivat viehättää, ja parveke on aina myyntivaltti.

– Eteläisen Helsingin kohteet liikkuvat hyvin, ja varsinkin jos asunnosta löytyy pienikin parveke, mikä on Helsingin keskustassa ihan luksusta, kertoo Salenius toteaa.

Oikeaa asuntoa on voitu etsiä useita vuosia.

– Joku arvostaa esimerkiksi ikkunoita tiettyyn ilmansuuntaan, riippuen siitä onko aamu- vai iltaihminen, Salo kertoo.

– Yleensä kun on paljon rahaa, niin on varaa olla myös pikkutarkka tällaisten asioiden suhteen. Tyypillisesti juuri sitä mielitiettyä asuntoa on voitu etsiä jo 5–10 vuotta.