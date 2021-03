Autoja vuokrataan nyt pitkäksi aikaa ja hyvissä ajoin – minileasingin kysyntä jopa tuplaantui

Kuuminta aikaa autojen minileasingissä on juhannuksesta elokuun puoleenväliin.

Ensi kesän vuokra-autoja on alettu varata jo nyt. Vuokraajat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota auton ekologisuuteen.­

Koronaviruspandemia näkyi viime kesänä siinä, että kotimaanmatkailu kasvoi valtavasti, kun ulkomaille ei juuri päässyt.

Tämä näkyi myös suoraan autonvuokrauksessa. Erityisesti minileasing oli suosittua.

Minileasingilla tarkoitetaan auton vuokraamista noin yhdestä kolmeen kuukauteen. Minileasing asettuu päivävuokrauksen ja normaalin leasingin väliin.

Vuokran jälkeen ainoat kuljettajalle jäävät kulut ovat polttoaine sekä mahdolliset autonpesut.

Minileasingin suosioon vaikuttavat joustavuus, helppous sekä hinta. Halvimmillaan auton voi saada 500 eurolla kuukaudeksi.

Autovuokraamo Hertzin tuotepäällikkö Tiia Östberg kertoo, että keskimääräinen minileasingin pituus on 2,5 kuukautta.

– Minileasingin kuukausivuokrauksen kysyntä on kasvanut voimakkaasti kotimaassa lomailun ja terveysturvallisen liikkumisvaihtoehdon myötä.

Hän kertoo, että kesän varauksia tehdään jo nyt. Ensi kesän lomasuunnitelmien laatimiseen vaikuttavat rokotusten eteneminen ja epävarmuus kesän rajoituksista. Tämä näkyy Östbergin mukaan siinä, että varaussykli on lyhyempi.

Useissa maissa toimiva Hertz on tunnettavuutensa vuoksi ulkomaanmatkailijoiden suosiossa. Vielä ei ole tiedossa, missä määrin ulkomaisia matkailijoita Suomessa nähdään ensi kesänä.

Tämä ei kuitenkaan ole vuokraamoille suuri ongelma, jos kotimaassaan kesälomaa viettävät päättävät autoilla ensi kesänä.

– Kotimaan mökki- ja muu matkailu vetää tänäkin vuonna puoleensa ja samoin autojen kysyntä. Ulkomaisten vuokraajien osalta odotukset painottuvat loppukesään.

Minileasing-hinnoittelu elää niin autokaluston saatavuuden kuin muun kysynnän mukaan.

– Autokalustoa on koronasta johtuen rajatummin, jonka myötä minileasingin kysynnän ollessa vilkasta, on myös hintataso viime kesään verrattuna korkeampi, Östberg summaa.

Europcarilta kerrotaan, että sähköautojen ja sähköä hyödyntävien autojen kysyntä on kasvanut selvästi.­

Ei vain kesän trendin

Europcarin Suomen maajohtaja Kimmo Vainio kertoo, että minileasingin kysyntä ei rajoitu vain kesään.

– Kysyntä on jatkunut myös läpi talven ja jatkuu edelleen. Kasvu on vuonna 2021 ollut yli 100 prosentin tasolla koko kuluvan vuoden.

Siinä missä Hertzillä kerrottiin autovalikoiman olevan koronan vuoksi rajatumpi, Europcarilla tarjontaa on lisätty voimakkaasti.

– Ilo havaita myös, että sähköautojen ja sähköä hyödyntävien autojen kysyntä on kasvanut, ja olemme kasvattaneet kalustoamme tältäkin osin vastaamaan kysyntää.

Vainio kertoo, että viime kesänä autoja varattiin erittäin lyhyellä varoitusajalla, mikä näkyi paikoin heikkona saatavuutena.

– Menneen talven aikana aikajänne varauksesta tarpeeseen on kuitenkin pidentynyt koko ajan, ja tällä hetkellä jo varataan autoja kesän ajalle.

Vainion mukaan kasvavan kysynnän taustalla ei ole vain korona-aika, vaan uuden trendin alku.

– Ihmiset harkitsevat oman tarpeen mukaan, mikä on edullisin ja helpoin tapa ratkaista liikkumisen tarpeet ja toisaalta, kuinka ja miten pitkäksi aikaa haluavat sitoutua tehtyyn ratkaisuun.

– Vaakakupissa myös painaa selkeästi ympäristökysymykset, josta kertoo sähköautojen kysynnän kasvu.

Avis- ja Budget-vuokraamoja Suomessa edustavan Helkama Rentin toimitusjohtajalla Ari Ilosella on vahva usko siihen, että ensi kesä matkaillaan lähinnä kotimaassa.

– Tämä on näkynyt myös siinä, että viimeisen kahden viikon aikana on kesän kysyntä lähtenyt liikkeelle.

Hän muistuttaa myös, että yleensä auto varataan siinä vaiheessa, kun kohde ja majoituspaikka on valittu. Jos on ajoissa liikkeellä, voi auton saada edullisemmin kuin myöhemmin ja valikoima on laajempi, hän sanoo.

Suurin kysyntä minileasing-autoille on juhannuksesta elokuun puoliväliin.