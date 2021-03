Bernien lapaset, pyllytin, islantilaisvillapaidat... – neuloosin oireet paisuttivat suomalaisvalmistajan lankamyyntiä

Suomalaisen lankavalmistajan Novitan verkkokaupan myynti kasvoi yli 50 prosenttia koronan aikana. Kokonaisuudessaan myynti kasvoi 15 prosenttia.

Jo vuosia sitten maailmalle levisi ”tauti”, josta ei oikeastaan ole mitään pahaa sanottavaa. Ilmiö tunnettiin jo muutama vuosi sitten, mutta korona-aikana tartunnan on saanut entistä useampi.

Villitys on ristitty leikkimielisesti neuloosiksi.

Viime aikoina käsityöihmiset ovat tarttuneet entistä suuremmalla vimmalla neulontapuikkoihin ja uusia harrastajia on liittynyt mukaan.

Neuloosi on levinnyt ympäri maailmaa, mutta tuntuu olevan erityisen voimakasta juuri Suomessa. Islantilaisen Ístex-kehräämön toimitusjohtaja ihmetteli asiaa helmikuussa Ylelle , kun yrityksen varastot yllättäen tyhjentyivät suomalaisten neulomisvimmasta.

Neulomisilmiö on ollut pitkään maailmanlaajuinen, ja islantilaiskehräämö kertoi tuplanneensa myyntilukunsa joka vuosi sitten vuoden 2017.

Mutta aivan erityisen suurelta ilmiöltä tämä vaikuttaa olevan juuri Suomessa, jossa islantilaisten lankojen kysyntä on suurempaa kuin vaikkapa Yhdysvalloissa.

Suomalaisen lankavalmistajan Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja Linda Permanto myöntävät, että koronakriisin myötä neulomisesta on tullut entistä suurempi buumi ja poikkeusvuonna kotona vietetty aika näkyy lankamyynnissä.

Koronan aikana Novitan verkkokaupan myynti on kasvanut yli 50 prosenttia ja lankamyynti kokonaisuudessaan on kasvanut noin 15 prosenttia. Novita myi viime vuonna lähes 10 miljoonaa lankakerää. Sillä määrällä voisi kuulemma neuloa villasukat lähes jokaiselle suomalaiselle.

Eniten kasvava asiakasryhmä tällä hetkellä on 25–34-vuotiaat, Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen kertoo.­

Myynti lähti kasvuun viime vuoden maaliskuussa, vaikka myynnin kerrotaan yleensä keväisin tasaantuvan. Tämän vuoden alussa Novita on myynyt jo yli 3 miljoonaa lankakerää, ja lankojen myynnin kehitys kasvoi tammikuussa 50 prosenttia.

Viime kevään suuren kysynnän vuoksi Novitan Korian tehtaan lankatuotannolla oli vaikeuksia pysyä mukana myynnin vauhdissa, ja joidenkin lankojen värit pääsivät välillä loppumaan jälleenmyyjiltä.

Yrjö-Koskinen ja Permanto kertovat, että Novitan tekemien kuluttajakyselyiden perusteella suosituin syy tarttua puikkoihin on neulonnan rentouttava vaikutus. Neulomisesta on myös tullut yhteisöllinen harrastus, kun aktiiviset neulojat jakavat tuotoksistaan kuvia sosiaalisessa mediassa.

– Neulonta on tuonut lohtua ja turvaa epävarmuuden keskellä. Voidaankin sanoa, että neulominen on tämän päivän mindfullnesia, he kertovat sähköpostitse.

Pinttynyt ajatus siitä, että neulominen olisi vain vanhojen mummojen harrastus, on nyt viimeistään syytä unohtaa. Yrjö-Koskisen ja Permannon mukaan eniten kasvava asiakasryhmä tällä hetkellä on 25–34-vuotiaat. Myös 18–24-vuotiaiden parissa on selvästi innostuttu neulomisesta.

Neulovia miehiäkin on entistä enemmän. Ennen koronakriisiä Novitan verkkosivujen kävijöistä noin 10 prosenttia oli miehiä, mutta nyt osuus on kasvanut 17 prosenttia.

Uusien harrastajien runsaasta määrästä kertoo myös se, että neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen kauppa käy.

Suomalaiset ovat Yrjö-Koskisen ja Permannon mukaan selkeää villasukkakansaa.

Yrjö-Koskinen ja Permanto kertovat, että vastuullisuus on jatkuvasti tärkeämpi ostokriteeri, ja esimerkiksi ekologiset koivupuiset neulepuikot ovat kasvattaneet nopeasti suosiota. Neulomisessa nähdään tasaisin väliajoin uusia trendejä, jotka voivat saada innostuksensa esimerkiksi politiikan maailmasta.

Kun alkuvuodesta Bernie Sanders nähtiin Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa lapaset kädessä, moni innostui lapasten neulomisesta.

Moni sai inspiraation Bernie Sandersin lapasista.­

Tämän hetken neulomistrendeinä vaikuttavat olevan islantilaisneule sekä pyllytin, eli lyhyt, neulottu hame. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat innostuneet muhkupipoista, joka näkyy myös siihen soveltuvan langan myynneissä.

Neuloosista näyttää tulleen maailmanlaajuinen ilmiö. Korona-aikana Novitan vienti on kasvanut lähes 40 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Norja, Baltian maat, Britannia, Saksa, Yhdysvallat ja Japani.