Jenkkifutarin käteen lyötiin 12 vuotta sitten lonkero – nyt hän yrittää valloittaa sillä Amerikan markkinat

Greg Hough onnistui saamaan alkuperäisen lonkeron Yhdysvaltoihin. Ajoitus oli pahin mahdollinen.

Sähköposti Suomesta tuli torstaina viikkoa ennen juhannusta. Tamperelainen amerikkalaisen jalkapallon joukkue tarvitsi uutta pelaajaa loukkaantuneen vahvistuksensa tilalle.

Tasan viikkoa myöhemmin Greg Hough kantoi kaivovettä mökillä metsässä Ylöjärvellä ja mietti, mihin oli tullut. Sitten hänen käteensä pantiin lonkerotölkki.

– Ajattelin että tämähän on hienoa. Sitten minut vietiin saunaan, ja viikosta tuli todella hauska, Hough kertoo.

Uudet joukkuetoverit veivät Greg Houghin (3. vas.) saman tien mökille Ylöjärvelle juhannuksen viettoon.­

Tarina on hyvä, ja Hough kertoo sen niin kuin amerikkalainen myyntimies parhaimmillaan osaa.

Houghin mukaan kolme kuukautta Tampere Saintsin vahvistuksena kesällä 2009 oli hänelle käänteentekevä elämänkokemus. Muistoihin – ja toisinaan niiden puutteeseen – liittyy vahvasti myös lonkero.

Nyt Hough, 35, yrittää tuoda Original Long Drinkin amerikkalaisten tietoisuuteen. Hänen aloitteestaan Hartwall aloitti juoman maahantuonnin Yhdysvalloissa viime vuonna.

– Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Se on niin kekseliäs brändi. He laittoivat cocktailin tölkkiin, ja nyt lähes 70 vuotta myöhemmin muutkin ovat alkaneet tehdä samoin, Hough sanoo.

Hough työskenteli vanhempiensa omistamassa panimoravintolassa Pittsburghissa jo ennen Suomen-visiittiään. Hän pelasi amerikkalaista jalkapalloa yliopistossa, mutta ammattilaiseksi asti taso ei riittänyt.

Hough oli jo luopumassa rakkaasta harrastuksestaan ennen kuin kuuli mahdollisuudesta pelata puoliammattilaisena Euroopassa. Hän ei kadu lähtöään Tampereelle.

– Seikkailunhaluni ja uteliaisuuteni kasvoivat valtavasti. Kun joutuu ulos mukavuusalueeltaan, oppii todella tuntemaan itsensä, Hough sanoo.

Greg Hough sai Suomessa ottelun parhaan pelaajan palkintona laatikon olutta.­

Palattuaan takaisin Pittsburghiin Hough keskittyi panimoravintolan kehittämiseen. Ravintolaan yhteyteen perustettiin mikropanimo, jossa asiakkaat saivat itse panna omia oluitaan.

Kun Houghin entiset joukkuetoverit vierailivat hänen luonaan 2018 lonkeroa tuliaisinaan, Hough päätti, että aika on koittanut. Hän alkoi pommittaa Hartwallia sähköposteilla.

– Sain ensimmäisen myönteisen vastaukseni helmikuussa 2019. Sitä ennen sain tukun kielteisiä vastauksia. Jatkoin vain löytämieni sähköpostiosoitteiden pommittamista.

Osa Yhdysvaltojen ensimmäisestä Original Long Drink -toimituksesta on Greg Houghin vanhempien omistamassa panimoravintolassa Pittsburghissa.­

Lokakuussa 2020 ensimmäinen erä Original Long Drinkiä saapui Yhdysvaltoihin. Hartwall muutti yhtä tuotantolinjoistaan Lahdessa, jotta siellä pystyttiin tölkittämään juomaa amerikkalaisten standardien mukaiseen tölkkikokoon.

Ajoitus oli pahin mahdollinen. Koronavirus oli sulkenut käytännössä koko maan baarit ja ravintolat. Niitä on alettu avata vasta hiljattain.

– Vaikka laatikko Originalia ei maksa tähtitieteellisiä summia, näinä aikoina baareilta ja ravintoloilta on paljon vaadittu ottaa riskiä jostain tuntemattomasta tuotteesta, Hough sanoo.

Hough puhuu tuotteestaan nimellä Original eli alkuperäinen, ja siihen on syynsä.

Toukokuussa 2018 kolme suomalaisyrittäjää aloitti lonkeron valmistuksen Yhdysvalloissa. He myyvät juomaansa nimellä Finnish Long Drink ja ovat onnistuneet saavuttamaan jalansijan Amerikan markkinoilla. Heidän lonkerollaan ei ole tekemistä Hartwallin tuotteen kanssa.

– Kun soitan ostajille, jotkut sanovat, että heillä on jo tämä tuote. Sitten joudun selittämään, että ei ole. Se on johtanut brändien sekoittumiseen, Hough sanoo.

– Rakastan heidän yrittäjähenkisyyttään, ja on mielenkiintoista nähdä miten he pärjäävät Yhdysvalloissa Hartwallin rinnalla. Ehkä en sano enempää. Toivon heille onnea. Mutta meillä on alkuperäinen.