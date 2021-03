Ravintolayrittäjät taistelevat vakuutuskorvauksista oikeudessa: ”Olemme perimmäisen kysymyksen äärellä: mitä on myyty, mitä on ostettu ja mistä on maksettu?”

Pohjola Vakuutukselta perätään epidemiakeskeytysvakuutuksen perusteella korvauksia. Riitaa on siitä, kattaako vakuutus valtion määräämät, pandemiaan perustuvat laajamittaiset sulut ja kuinka pitkä vakuutuskausi onkaan.

Ravintolat toivovat Pohjola Vakuutuksen ja kymmenien ravintoloiden väliseen kiistaan nopeaa ratkaisua, mutta odotukset ovat maltillisia.

Pohjola Vakuutuksen asiakkaina olevat ravintola-alan yrittäjät haluavat selvittää, ovatko epidemiakeskeytysvakuutuksen ottaneet yrittäjät oikeutettuja korvauksiin, kun he joutuivat viranomaispäätöksellä perumaan tilaisuuksia ja sulkemaan toimintansa viime vuoden keväällä.

Yrityksiä edustava Asianajotoimisto Magnusson toimitti helmikuun puolivälissä Helsingin käräjäoikeuteen noin 15 000 sivua haasteasiakirjoja Meklaritalo-nimisen vakuutusmeklariyrityksen alkujaan havaitsemassa asiassa. Tuolloin ravintoloita oli mukana noin 60, mutta tästä lukema on kasvanut.

Lapin matkailu on hyvin sesonkiluontoista. Kevään sulut iskivät niihin erityisen pahasti.­

Saariselän Tunturipalvelut Satupan toimitusjohtaja Esa Lindholm korostaa, että kyse on perustavanlaatuisesta erosta vakuutusyhtiön ja yrittäjien näkemysten välillä.

– Vakuutusyhtiö katsoo myyneensä meille yhdenlaisen vakuutuksen, ja ostajat ovat ymmärtäneet vakuutustekstin toisin, Lindholm sanoo.

Eroja tulkinnoissa on siinä, kattaako epidemiakeskeytysturva pandemiatilanteen, jossa yhteiskunta määrää sulkuja. Lisäksi kiistaa on siitä, voiko vakuutusyhtiö yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja ja vakuutusajan kestoa: jos epidemiakeskeytysturva on otettu, antaako se turvaa koko yhä jatkuvan epidemian ajan vai vain lyhyemmän ajan.

Pohjola Vakuutus on postittanut irtisanomiskirjeitä marras–joulukuusta lähtien. Irtisanottavia sopimuksia on useita tuhansia. Tätä ennen Pohjola oli jo ilmoittanut, ettei se myönnä uusia vakuutuksia samoilla ehdoilla.

Vakuutussopimuslaista johtuen osalla yritysasiakkaista korvausehtoja muutetaan ilman irtisanomista.

Lindholm myöntää, että sopimusten yksipuolinen muuttaminen on luultavasti lainmukaista.

– Onko mahdollista, että yritys muuttaa yksipuolisesti vakuutusehtoja, kun vahinko on jo sattunut ja se jatkuu yhä? Luultavasti heillä on oikeus lainsäädännön mukaan, mutta olemme jälleen perimmäisen kysymyksen äärellä: mitä on myyty, mitä on ostettu ja mistä on maksettu?

Lindholmin yritys on ollut pitkään Pohjolan asiakas ja pienempien korvausten kanssa kaikki on sujunut mainiosti.

– Nyt kun pitäisi korvata fataaleja vahinkoja, tilanne on toinen.

Lindholm ei lähde tarkasti arvioimaan, millaisista menetyksistä puhutaan, mutta kyse on sadoistatuhansista euroista ellei jopa miljoonasta. Saariselän Tunturipalvelut Satupa on kanteessa mukana olevista yrityksistä pohjoisin.

– Pandemian aiheuttama sulku on meille keskellä erämaata kovempi isku kuin kaupunkiympäristössä toimivalle ravintolalle. Viime kevättalvelle osunut sulku on eri asia yritykselle, jonka liikevaihto on tasaista ympäri vuoden kuin sesonkiluontoiselle yritykselle.

Lindholm painottaa, ettei mahdollisilla korvauksilla pääsisi rikastumaan, vaikka kyse olisikin merkittävistä summista. Korvaukset voisivat pelastaa yrityksiä konkurssilta, ja siksi Lindholmin mukaan olisi tärkeää, että korvauksia saataisiin mahdollisimman nopeasti. Todennäköisesti käräjäoikeuden ratkaisu tulisi puolen vuoden sisällä, mutta lopullista ratkaisua jouduttaisiin odottamaan.

– Luonnollisesti korvausmääristä vähennettäisiin valtion suorat tuet, joita yritykset saivat viime vuonna. Yritysten pitäisi siis maksaa valtiolle takaisin ennen kuin saisi vakuutuskorvauksia.

Antti Aro on varovaisen toiveikas vakuutuskorvausten suhteen.­

Tamperelaisen Gastropub Nordicin yrittäjä Antti Aro sanoo olevansa varovaisen toiveikas.

Gastropub Nordic on toiminut vasta vuoden 2018 lopusta. Verrattain nuori yritys on joutunut tukeutumaan lainaan selvitäkseen.

Ravintolalla on voimassa Pohjolan vakuutus, johon kuuluu myös epidemiakeskeytysvakuutus. Keväällä vakuutusvirkailija oli sanonut Arolle pahoitellen, ettei Pohjola korvaa mitään, ja Aro oli tähän tyytynyt.

– Kaikki oli niin uutta silloin. Syksyllä tätä asiaa lähdettiin ajamaan, kun vakuutuslautakunnankin mukaan Pohjolan pitäisi korvauksia maksaa. Lautakunnan mukaan ehdot olivat enemmän meidän kuin Pohjolan puolella, Aro muistelee.

Hän kertoo olevansa yrittäjänä sopeutuvainen eikä halua valittaa, mutta myöntää tilanteen turhauttavan.

Mikäli ravintolayrittäjät voittavat oikeuskanteen, korvauksia saataisiin ainakin viime kevään sulkujen ajalta. Aro kuitenkin muistuttaa, että vakuutuskausi on vuosi, eli se loppuu sopimuksesta riippuen monella huhti- tai kesäkuussa 2021.

Näin ollen Aro näkee, että korvauksia pitäisi saada myös tämän vuoden maaliskuun sulkutoimien ajalta.

– Minun käsitykseni mukaan sen pitäisi periaatteessa korvata ainakin 4. huhtikuuta asti.

Tarvetta olisikin, sillä Aron mukaan liikevaihto puolittui vuonna 2020 vuodesta 2019. Ainoastaan heinäkuun myynti oli hyvällä tasolla.

Maaliskuun 8. päivä alkanut sulku luo lisähaastetta.

– Meidän viime viikon noutomyyntimme vastasi kokonaisuudessaan viimeisen aukiolosunnuntain myyntiä.

Pohjola Vakuutus ei halunnut kommentoida asiaa, sillä yhtiöllä ei ole lisättävää aiemmin kerrottuun.

– Tilanne on tietenkin kaikkien osapuolien kannalta hirveän harmillinen. Mutta ei meidän epidemiakeskeytysturvaamme ole tarkoitettu tällaiseen pandemiatilanteeseen, jossa valtio määrää laajoja liiketoiminnan sulkemisia, Pohjola Vakuutuksen omaisuusvakuuttamisen johtaja Leena Leijala kertoi Taloussanomille aiemmin.