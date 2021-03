Näin Nokia pyrkii säästökuurilla teknologia­johtajaksi – toimitusjohtaja Lundmark: ”Ehkä kahdelle parhaalle on riittävästi katetta tarjolla”

Nokia koettaa kuroa umpeen takamatkaansa 5g-verkkomarkkinoilla.

Nokia esitteli tänään torstaina pitämässään pääomamarkkinapäivässään yksityiskohtia lähivuosien tavoitteitaan sijoittajille ja medialle. Tiivistettynä yhtiön haasteena saada enemmän aikaan samalla rahalla.

Tänä vuonna yhtiön toiminta on tarkoitus vertauskuvallisesti käynnistää uudestaan: Yhtiön toiminta järjesteltiin vuoden alusta neljään liiketoimintaryhmään ja alkuviikosta yhtiö tiedotti vähentävänsä parin vuoden kuluessa noin 5000–10 000 työntekijää eli noin 80 000–85 000 työntekijään.

– Tuo haarukka on aika iso, ja määrä riippuu ihan siitä, miten markkinat lähtevät seuraavan parin vuoden aikana kehittymään, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo.

– Toivottavasti lopputulos olisi lähempänä 85 000 kuin 80 000, sillä se olisi merkki siitä, että me olemme onnistuneet hyvin.

Nokia ei ole eritellyt, mistä yksiköistä tai toiminnoista väkeä aiotaan vähentää.

– Se mikä on täysin selvää on, että mobiiliverkoissa ja pilvi- ja verkkopalveluissa on volyymiin nähden kustannusrakenne ollut hiukan liian raskas, Lundmark toteaa kuitenkin.

Tavoitellut 600 miljoonan euron säästöt on tarkoitus käyttää etupäässä mobiiliverkkojen ja varsinkin 5g-verkkojen kehitykseen, missä yhtiö on jäänyt kilpailijoistaan jälkeen.

– Tyypillisesti teknologiamarkkinassa ehkä kahdelle parhaalle on riittävästi katetta tarjolla arvoketjussa, mutta sen jälkeen, jos jää sijalle neljä tai viisi, niin alkaa olla erittäin vaikeaa, Lundmark sanoo.

– 5g:ssä se pätee erittäin vahvasti. Niinpä meidän tavoitteena on teknologiajohtajuus. Meidän 4g-verkkomme ovat puolueettomien ja luotettavien analyysien perusteella ovat maailman tehokkaimmat. Vaikka meidän alkumme 5g:ssä oli jonkun verran hidas, niin vauhti on lisääntynyt, ja luotan, että me saavutamme vahvan johtavan aseman myös 5g:ssä.

Viime vuonna yhtiö hävisi kilpailussa yhdysvaltalaisen Verizon-operaattorin suuren 5g-sopimuksen Samsungille. Myös Kiinassa yhtiö on epäonnistunut, kun sen 4g-asiakkaat ovat rakentaneet 5g-verkkoja.

Pääomamarkkinapäivän aikana matkapuhelinverkot-yksikön johtajan Tommi Uitto tunnusti, että syynä olivat tuotteet, jotka eivät vielä olleet kilpailukykyisiä esimerkiksi Kiinan ensimmäisen 5g-hankintakierroksen aikaan. Menetettyä markkinaosuutta on hankala saada takaisin.

Nokia on saanut valmiiksi kustannustehokkaan Reefshark-piirisarjan, joka suunnitelman mukaan on mukana kaikissa Nokian 5g-toimituksissa ensi vuoden loppuun mennessä. Uiton mukaan piirisarjan toinen sukupolvi on jo työn alla.

Lundmarkin mukaan 5g-markkinat eivät ole menneet Nokialta vielä ohi. Torstaina yhtiö julkistikin viisivuotisen sopimuksen toisen yhdysvaltalaisen jättioperaattorin AT&T:n kanssa.

– Olemme vielä kaukana 5g-syklin huipusta, ja se tulee olemaan pidempi kuin 4g:ssä, hän sanoo.

– Syy miksi se on pidempi on, että sen käyttö laajenee täysin uusille sovellusalueille. Lähivuosien aikana perinteisen teollisuuden digitalisaatio edistyy vakavasti otettavalla tavalla. Muutaman vuoden päästä valmistava teollisuus, liikenne, satamat energiaverkot näyttävät aivan toiselta.

5g-tekniikoista odotetaan isoa edistysaskelta esimerkiksi itseään ohjaaville autoille, sillä tieto voi kulkea niissä lähes reaaliaikaisesti. 5g-verkkoja voidaan käyttää myös muun muassa etäohjaukseen.

Lundmarkin mukaan noin 70 prosenttia yrityksistä aikoo investoida 5g-tekniikkaan.

– Markkinan mahdollisuus on huikea, hän sanoo.

– Joissain tapauksissa yritykset rakentavat verkkoja itse, toisissa ne ostavat palveluina operaattoreilta.

Teknologiajohtajuuden tavoittaakseen Nokialla on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Vuonna 2023 Nokia arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosentin nousevan 10–13 prosenttiin nykyisestä 7–9 prosentista. Kilpailija Ericssonin liikevoittoprosentti oli jo viime vuoden lopulla 16, sillä se on pystynyt hyötymään Nokian ja Huawein vaikeuksista.

Uusille liiketoimintayksiköillle on asetettu aiempaa selkeämmät tavoitteet. Matkapuhelinverkot-yksikön päätavoitteena on voittaa jatkossa enemmän 5g-sopimuksia. Yksikön vertailukelpoisen liikevoittoprosentin pitäisi vuoteen 2023 mennessä nousta nollan tuntumasta 5–8 prosenttiin.

Verkkoinfrastruktuuri-yksikkö kilpailee ip-, optisissa- ja kiinteissä verkoissa sekä merenalaisissa kaapeleissa, ja pyrkii kasvattamaan liikevoittoprosentin 7–10 prosentista 9–12 prosenttiin.

Pilvi- ja verkkopalvelut on asetettu yksiköistä kunnianhimoisin tavoite kasvattaa liikevoittoprosenttinsa 3–6 prosentista 8–11 prosenttiin. Tavoitteet liittyvät 5g:n mahdollisuuksiin.

– Seuraava iso juttu markkinoilla on, että verkkotoiminnallisuus, hallinta, turvallisuus automaatio, laadun hallinta tullaan ostamaan palveluina, Lundmark sanoo.

– Se on iso murros tässä markkinassa. Se tulee mullistamaan operaattoreiden liiketoimintaa ja yritysten toimintaa, ja tarjoaa erittäin paljon mahdollisuuksia meidän ohjelmistoille ja pilvi- ja verkkopalveluyksikölle.

Patenttisalkun hallinnasta vastaavan Teknologiayksikön liikevoittoprosentin arvioidaan pysyvän yli 75 prosentissa. Lisää patenttituloja arvellaan tulevan esimerkiksi viihde-elektroniikasta ja esimerkiksi autovalmistajilta. Uusiin tuloihin liittyy Saksassa käynnissä oleva oikeuskiista autoyhtiö Daimlerin kanssa.