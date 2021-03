Onko Alkoon tai Ikeaan pääsy välttämätöntä? Hallitusneuvos: ”Koko tilanne on todella absurdi”

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen mukaan elämme absurdissa tilanteessa, kun joudutaan pohtimaan mikä on välttämätöntä.

Nyt käydään keskusteluja mahdollisista liikkumisrajoituksista, ja niihin liittyen Hufvudstadsbladet nosti esiin kysymyksen, voisivatko Alkot mennä kiinni, jos liikkumisrajoituksia tulisi.

Liikkumisrajoituksiin on liittynyt monissa maissa se, että vain välttämättömillä ostoksilla, kuten ruokakaupassa tai apteekissa, on saanut käydä.

Kysymyksiä herättääkin se, miten määriteltäisiin välttämättömät tarpeet. Ja kun välttämättömyyksiä aletaan määritellä, mihin kategoriaan esimerkiksi alkoholi osuu?

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen kertoo, että hänen tiedossaan ei ole, että nyt valmisteltaisiin sellaisia rajoituksia, joilla liikkuminen sallittaisiin vain vaikkapa välttämättömillä ostoksilla käymiseen. Hän ei myöskään osaa sanoa, kuinka välttämättömäksi alkoholi määriteltäisiin.

– Ei sellaista keskustelua ole käyty. Minun tietääkseni Alkojen sulkemista ei ole mietitty ja jos alkoholi määriteltäisiin ei-välttämättömäksi, niin on muistettava, että yli puolet alkoholista myydään ruokakaupoista, jolloin rajoitusten olisi koskettava niitäkin, Tuominen kertoo.

Tuominen muistuttaa, että tilanne, jossa joudutaan tällä tavoin pohtimaan, mikä on ihmiselle välttämätöntä, on maailmanlaajuisesti ennenkokematonta ja tuntuu absurdilta. Hänen mukaansa liikkumisrajoitukset tulisivat lähtökohtaisesti vaikuttamaan lähes kaikkeen kauppatoimintaan.

– Jos tulee jonkinlaisia liikkumisrajoituksia, niin lähtökohtaisesti se automaattisesti vaikuttaisi useiden erilaisten kauppaliikkeiden sulkemiseen. Olisi se sitten Alko tai Ikea tai mikä tahansa, Tuominen sanoo.

Hän kertoo, että osassa maista on esimerkiksi rajoituksia tehty niin, että kauppa saa olla auki silloin, kun sen tuotteista vähintään 75 prosenttia on määritelty välttämättömiksi, mutta mitkään erikoisliikkeet eivät saa olla auki.

Selvää on, että esimerkiksi ruoka on välttämätöntä, mutta erilaisten tuotteiden välttämättömyyden määrittely on uusi tilanne. Esimerkiksi rautakaupasta tulee välttämätön vasta, kun kotiin tuleekin tarve nauloille ja vasaralle.

– Mieti, että kodissasi jääkaappi hajoaa. Missä säilytät ruokaa, kun et pääse kodinkonekauppaan hankkimaan uutta jääkaappia, Tuominen kysyy.

– Koko tilanne on todella absurdi, eikä kenelläkään maailmassa ole kokemusta tällaisesta. Siis tällaisesta lainsäädännöstä, jossa tehdään näin rajuja ratkaisuja.

Tuominen kertoo tutkineensa, millaisia eri rajoituksia muualla maailmassa on asetettu. Hän kertoo, että yhdessä mallissa ulkona saisi liikkua ainoastaan lupalapun kanssa, johon olisi merkittävä, minne, miksi ja kuinka kauan ihminen on liikkeellä ja poliisilla olisi oikeus tarkistaa tämä lupa.

– Tässä mallissa esimerkiksi se kodinkonekauppa saisi olla auki, mutta sinne saisi mennä ainoastaan luvan kanssa, Tuominen kertoo.

Hänen mukaansa toinen malli olisi, että ei tehdä liikkumisrajoitusta mutta rajoitetaan mihin saa mennä. Silloin rajoitettaisiin mikä saa olla auki. Tuominen muistuttaa, että kaikkien mallien tavoite on sama; saada ihmiset pysymään kotonaan ja välttämään turhia kontakteja.

Tuomisen mukaan Alkojen sulkemista ei ole valmisteltu eikä kansan ei tarvitse rynnätä Alkoon hamstraamaan viiniä.

– Jos jolla kulla on Alkon suhteen sisäpiiritietoa, niin se olisin luultavasti minä. Ja minä en ole käynyt hamstraamassa. Omat pääsiäisviini ovat vielä Alkon hyllyssä, eikä niitä ole vielä kiire hakemaan, Tuominen nauraa.