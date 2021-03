Finanssiala avasi lobbausrekisterin – kohteena päättäjiä Marinista lähtien

Finanssiala kannustaa muitakin edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöjä avaamaan omaa vaikuttamistyötään.

Finanssiala (FA) on avannut rekisterin, jossa etujärjestö kertoo, keitä päättäjiä järjestö on lobannut vuoden aikana. Mukana on hallituksen jäseniä, kansanedustajia, europarlamentaarikkoja ja muita keskeisiä päättäjiä.

Heidän joukossaan ovat muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

– Moniarvoiseen demokratiaan kuuluu se, että päätöksentekijä kuuntelee eri intressi- ja asiantuntijatahoja ennen kuin tekee päätökset, sanoo FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula tiedotteessa.

Hänen mukaansa FA on kannattanut jo pitkään lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön avoimuuden lisäämistä sekä kotimaassa että EU:ssa.

– Kannustamme muitakin edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöjä avaamaan rohkeasti omaa vaikuttamistyötään, Yli-Huttula sanoo.