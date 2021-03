Pikavippejä ottaneet asiakkaat saavat kohtuuttomista kuluista yli miljoonan euron hyvitykset – kuluttaja-asiamies tyytyväinen

Kuluttaja-asiamies neuvotteli pikavippiyhtiö J.W.-Yhtiöiden ja perintäyhtiö WestStarin kanssa Suomilimiitti-tililuottojen luottokustannusten hyvittämisestä kuluttajille. Yhtiöt suostuivat hyvitysvaatimuksiin, joten asiaa ei käsitellä ryhmäkanteena oikeudessa.

Pikavippiyhtiö J.W.Yhtiöiden ja perintäyhtiö WestStarin Suomilimiitti-tililuottojen luottokustannukset hyvitetään kuluttajalle. Hyvitysten määrä on kokonaisuudessaan yli miljoona euroa, ja kuluttaja-asiamies seuraa niiden maksamista.

Kuluttaja-asiamies kertoi syksyllä 2019 harkitsevansa ryhmäkanteen nostamista J.W.-Yhtiöiden myöntämistä 2 000 euron Suomilimiitti-tililuotoista, joissa on kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kohtuuttomat luottokustannukset.

Luotot myönnettiin aikavälillä 4.7.2016–31.8.2019. Luottosopimusten tekemisessä ei ollut noudatettu lain vaatimuksia ja luottokustannukset pitää mitätöidä, kuluttaja-asiamies sanoo.

Ryhmäkanteen nostamista edeltäneissä neuvotteluissa yritykset sitoutuivat maksamaan hyvitykset kokonaisuudessaan, joten oikeuteen vietävälle ryhmäkanteelle ei ole tarvetta.

Hyvityksiä maksetaan loka–marraskuussa 2019 kanteeseen ilmoittautuneelle 588 henkilölle.

He saavat palautuksina yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi 122 luoton pääoman osuudesta vielä velkaa jäävän henkilön luottokustannukset mitätöidään ja heidän maksettavakseen jää vain pääomasta maksamatta oleva määrä.

Yhtiöt ovat yhteydessä niihin kuluttajiin, joita hyvitykset koskevat. Kuluttaja-asiamies seuraa hyvitysten maksamista.

J.W.-Yhtiöt kiisti kuluttaja-asiamiehen vaatimusten perusteet, mutta päätyi maksamaan vaaditut hyvitykset välttääkseen ryhmäkanteen ja siihen liittyvän kalliin ja pitkäkestoisen oikeudenkäynnin.

J.W.-Yhtiöt piti luottoehtojaan selkeinä ja ymmärrettävinä, eivätkä luottoehdot olleet yhtiön näkemyksen mukaan kohtuuttomat eivätkä myöskään mitättömiä. J.W.-Yhtiöt katsoi menetelleensä luottosopimusten laatimisessa kaikilta osin lain edellyttämällä tavalla.

– Olemme erittäin tyytyväisiä neuvotteluratkaisuun. Kuluttajat saavat hyvitykset samassa laajuudessa kuin vaadimme, mutta ilman pitkäkestoista oikeusprosessia, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa.

Toimi näin, jos sinulla on J.W.-Yhtiöiden luotto

Jos olet ottanut J.W.-Yhtiöiden myöntämän 2 000 euron Suomilimiitti-tililuoton ja ilmoittautunut ennakolta ryhmäkanteeseen syksyllä 2019, odota yhteydenottoa J.W.-Yhtiöiltä tai WestStarilta.

Saat sähköpostiisi turvapostilinkin, jonka kautta voit ilmoittaa tilinumerosi palautusta varten. Palautukset maksetaan kahden kuukauden kuluessa tilinumeron ilmoittamisesta. Jos et vastaa saamaasi viestiin, sinulle lähetetään sen jälkeen kirje ja lopuksi yhtiöt yrittävät soittaa sinulle. Jos palautuksia ei voida tehdä, yhtiöt tallettavat varat palautuksensaajan kotipaikan aluehallintovirastoon.

Tarkista saamastasi viestistä, että sinulle maksettava palautus tai jäljelle jäävä velkamäärä on oikein. Selvitä esimerkiksi tiliotteidesi avulla, vastaako yhtiöiden nostoja ja suorituksia koskeva laskelma tekemiäsi nostoja ja suorituksia. Vain lainaamasi pääoma on maksettava.

Samalla J.W.-Yhtiöt irtisanoo luottosopimuksen. Jos jäät velkaa, saat erääntyneelle maksamatta olevalle pääomalle kahden kuukauden korottoman maksuajan.

Jos sinulla on J.W.-Yhtiöiden luotto, mutta et ole ilmoittautunut ryhmäkanteeseen, voit reklamoida kohtuuttomista luottokustannuksista J.W.-Yhtiöille tai WestStarille, jos saatava on siirretty WestStarille. Asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, jos reklamointi ei tuota tulosta eikä luottoja peritä tuomioistuimessa.

Ryhmäkannetta harkittiin myös toisen yhtiön pikaluotoista

Kuluttaja-asiamies harkitsi ryhmäkanteen nostamista myös Euro24 Financen 2 000 euron tililuotoista, mutta neuvottelut päättyivät hyvityksiin viime lokakuussa. Hyvityksiä maksettiin yli 150:lle luottoa ottaneelle.

– Yritykset selvästi haluavat välttää ryhmäkanteen kohteeksi joutumista viimeiseen saakka. Ryhmäkanteen ennalta ehkäisevä vaikutus on toiminut monissa tapauksissa niin kuin lainsäätäjä näyttää alun perin ajatelleen, kuluttaja-asiamies Väänänen sanoo tiedotteessa.